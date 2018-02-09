Прощальні тури легенд музики: фінал чи нескінченна історія?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Здається, найважче сказати не "вибач", а все-таки "прощавай"…

"Я вирішив, що сьогоднішній виступ буде останнім", — заявив Елтон Джон. Співак повідомив, що йде зі сцени й відмовляється від подальших гастролей. Але ця заява пролунала не кілька тижнів тому, коли сер Елтон анонсував свій прощальний тур. Це сталося ще в 1977 році.

"Прощальний" не завжди означає справжнє прощання. Це підтвердить будь-який фанат із тих, що за багато років побували на численних "прощальних" концертах легенд рок- і поп-музики, але потім їхні кумири знову вирішили гастролювати.

То як нам розуміти всі ці заяви про останні тури? Адже за кілька минулих тижнів такі плани озвучила ціла плеяда зірок — сер Елтон, Пол Саймон, Оззі Осборн, Ніл Даймонд, "Slayer", "Lynyrd Skynyrd"?

От тільки цього разу ситуація справді видається інакшою. Поважний вік цих виконавців залишає їм дедалі менше часу та сил, тому навряд чи вони передумають іти зі сцени.

Копирайт изображения Reuters Image caption Сер Елтон Джон нещодавно анонсував прощальне турне на 300 концертів

Прощальне турне сера Елтона під назвою Yellow Brick Road (Дорога з жовтої цегли) триватиме до 2021 року — коли співакові виповниться 74 роки. Торік у нього вже були проблеми зі здоров'я.

Полу Саймону зараз 76 років. За словами музиканта, до рішення піти зі сцени його "підштовхнула" смерть гітариста Вінсента Н'Гуїні, який помер у грудні 2017-го. Оззі Осборну — 69, але він довго знущався над своїм організмом, вживаючи наркотики й алкоголь.

Сер Елтон, Саймон та Оззі не виключають, що після "останніх" турне ще виступатимуть із окремими "живими" концертами.

Копирайт изображения Reuters Image caption У Ніла Даймонда виявили хворобу Паркінсона

Нілу Даймонду — 77 років. Він оголосив не про прощальне турне, а про те, що негайно йде зі сцени через діагноз, який поставили йому лікарі. У співака хвороба Паркінсона.

Упродовж багатьох років ми сприймали як належне той факт, що наступний концерт неодмінно відбудеться, навіть якщо сама зірка запевняла, що більше ніколи не виступатиме. Але тепер щось підказує — потрібно частіше користуватися нагодою побачити живу легенду популярної культури.

Прощальні тури, що виявились не останніми

Сер Елтон Джон

На сцену він повернувся, коли ще й року не минуло після того анонсу 1977 року на Вемблі, і за останні 20 років тішив нас щонайменше 75 концертами щороку.

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Якийсь цинік міг би зауважити, що прощальні турне — хитрий фінансовий хід.

Наприклад, коли сер Елтон виступав у Центрі PPL в Аллентауні, штат Пенсильванія, 2016 року, найдорожчий квиток коштував 154 долари. А якщо вам захочеться побачити його востаннє на тій самій сцені у вересні цього року, доведеться викласти до 224,5 доларів.

Оззі Осборн

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1992 року фронтмен гурту Black Sabbath вирушив у тур під назвою "Більше ніяких турів" (No More Tours Tour). А далі був тур "Пенсія — це відстій" (Retirement Sucks Tour) 1995 року.

"Я був сам не свій, — розповідав він про трирічну перерву в концертній діяльності. — З'явилася звичка підходити до холодильника, відчиняти дверцята, дивитися на те, що всередині, і зачиняти. І так десятки разів у день".

The Who

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Про кінець музичної кар'єри мастодонти рок-сцени вирішили оголосити ще 1982 року. Та через сім років, коли гурт анонсував наступне турне, гітарист Піт Таунсенд усе ще не хотів чесно визнавати, що The Who знову разом.

"Ми з'їздили в прощальне турне, — з незворушним обличчям повідомив він на прес-конференції 1989 року, неабияк розвеселивши журналістів у залі. — Ми попрощалися". Але відтоді вони не раз виходили на сцену, щоб привітатися знову.

Барбра Стрейзанд

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Чотири концерти Стрейзанд у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку 2000 року мали стати її лебединою піснею, тож ціна квитка зашкалювала — до 2,5 тисяч доларів. Але за шість років вона знову вирушила в турне — і один шанувальник навіть витратився востаннє, щоб пригрозити їй судовим позовом.

У листопадовому інтерв'ю для журналу Billboard співачка сказала, що "більше ніколи не виступатиме на сцені". Та потім додала: "Я ніколи не кажу "ніколи".

Motley Crue

Копирайт изображения Getty Images Image caption Motley Crue та Еліс Купер на останній прес-конференції перед туром EVER UK у 2015 році

Рок-гурт узяв на себе юридичні зобов'язання, підписавши контракт, який забороняє їм виступати під назвою "Motley Crue" після останнього виступу в новорічний вечір 2015 року.

"Ми називаємо це "документом про офіційне припинення гастрольної діяльності". Це незвичне формулювання. Наскільки мені відомо, досі ще ніхто такого не практикував", — повідомив Даґ Марк, юрист гурту.

Шер

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Свій прощальний тур Шер розпочала 2002 року, повідомивши фанам: "Ну тепер точно все". Але це точно була неправда.

Співачка жартома назвала турне Dressed To Kill (Убивчий прикид) 2014 року своїм "прощально-прощально-прощальним туром". Але заради справедливості слід зазначити, що відтоді вона не їздила в жодні турне — тільки дала 70 концертів у Лас-Вегасі й Вашингтоні.

The Eagles

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Ідею прощального турне гурт висміяв, коли вирушав у тур Farewell I ("Прощальний-1") 2003 року.

Як сказав вокаліст гурту Ґленн Фрей, "Чесніше буде назвати тур "Прощальний-1", з натяком, що скоро буде і "Прощальний-2".

Kiss

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Епатажні рокери вирішили "добити Kiss, щоб не мучився" фінальним турне 2000 року. Але дорогою передумали.

"Прощальне турне призначалося для того, щоб ми могли зійти зі сцени, підібгавши хвоста. Але в нас іще лишилася крихта самоповаги, — сказав Джин Сіммонс. — А ще ми чітко зрозуміли: фани не хочуть, щоб ми йшли".

Вілко Джонсон

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Це якраз той випадок, коли фанати були дуже щасливі, дізнавшись, що прощальні гастролі були не останніми. Гітарист гурту Dr Feelgood анонсував прощальне турне 2013 року, після того, як лікарі діагностували в нього останню стадію раку.

Але музикантові зробили операцію, і тримається він дуже добре.