Найкрасивіші сади, які створила природа - фото

  • 10 лютого 2018

Бразильський фотограф Марсіо Кабрал здобув перемогу в міжнародному фотоконкурсі, який щороку організовує Королівське садівниче товариство.

Світлина під назвою "Схід сонця в Серрадо" зроблена у безкрайньому екорегіоні тропічної бразильської савани.

Luminescent flowers beneath a sunrise Копирайт изображения Marcio Cabral

Тірон Макглінчі, керівний директор IGPOTY, сказав: "Марсіо створив вражаючу картину рослинного життя в Серрадо. Він передав красу квітів Paepalanthus chiquitensis у той момент, коли вони простягнули свої пелюстки до сонця".

Інші фото садів і ландшафтних композицій з усього світу також високо оцінили на конкурсі. Автори зобразили природу в усі пори року - від пагорбів золотого рису в Китаї до хом'яка із квіткою в Австрії.

Purple heather in a misty landscape Копирайт изображения Mark Bauer
Image caption Марк Бауер "застелив" килим із пурпурового вересу, який побачив у Національниму заповіднику в Дорсеті
A circular doorway looking onto a green landscaped garden Копирайт изображения Annie Green-Armytage
Image caption Енні Грін-Арміттекс знайшла у Баварії двері хоббіта. Свою світлину авторка назвала "Місячні ворота"
Hills covered in yellow rice plants with misty clouds behind Копирайт изображения Shaofeng Zhang
Image caption Пагорби, вкриті золотим рисом у китайській провінції Чжецзян. Автор - Шаофен Чжан
Two pink flower buds covered in water and ice, surrounded by snow Копирайт изображения Yi Fan
Image caption Фото небезпечної лікарської рослини, яка росте в горах Юньнань у Китаї, принесло перемогу Йї Фану
A microscopic view showing tree cells in blue and purple colours Копирайт изображения Steve Lowry
Image caption Стів Лоурі з Північної Ірландії використав поляризоване світло, щоб передати структуру деревини
A rocky mountainous landscape with a river and orange trees Копирайт изображения Mauro Tronto
Image caption Мауро Тронто відзначили за його фото гори в П'ємонті, Італія
A wild hamster holding a purple flower Копирайт изображения Henrik Spranz
Image caption Дикий хом'як нюхає квітку у Відні, Австрія. Фото Генріка Спранця
A snow-covered landscape showing a garden maze in front of a forest Копирайт изображения Marianne Majerus
Image caption Цей зимовий пейзаж у замку Ансамбур в Люксембурзі зафіксувала Маріанна Майерус
A composite photo showing lily pads in green and purple colours Копирайт изображения Cathryn Baldock
Image caption Кетрін Белдкі створила чудову і одночасно складну композицію з листя латаття і отримала перемогу у категорію "Абстракціі"
A field of purple, yellow, orange and red flowers Копирайт изображения John Glover
Image caption Джон Гловер побачив цей схід сонця у Східному Сассексі
A blackbird looking through a green fern leaf Копирайт изображения Alan Price
Image caption Самиця дрозда зупинилася, шукаючи рослини, щоб побудувати гніздо у Гвінедді, Уельс. Фото Алана Прайса
A wild garden with apple trees and purple flowers Копирайт изображения Nigel McCall
Image caption Світлина із серпневими фруктами і квітами в графстві Кармартеншир, Уельс принесла Найджелу МакКоллу перемогу в одній з номінацій
A caterpillar with long yellow and black hair Копирайт изображения Minghui Yuan
Image caption Цю гусінь із барвистою зачіскою помітив у китайському місті Ухань фотограф Мінхуей Юань
A green slope covered in white flowers with a mountain range in the background Копирайт изображения Anne Maenurm
Image caption Схили словенських гір, вкриті дикими нарцисами, зафіксувала Енн Менурм
An orange flower encased in a spider web with a spider Копирайт изображения Hans Van Horssen
Image caption Ганс Ван Хорсен зробив світлину павука, який плете павутину на квітці хеленіума, щоб захистити своїх дитинчат
A landscape showing a river with yellow and red plants with a mountain in the background Копирайт изображения Andrea Pozzi
Image caption Андреа Поцці здобула перше місце в категорії "Подих простору" із фото з Територіального парку Тумстоун, Канада
Purple flowers lit in sunlight Копирайт изображения Alison Staite
Image caption Такі залиті сонцем квіти ростуть в Королівських садах в К'ю в Західному Лондоні. Фото Алісон Штайтель
A cobbled path with purple plants hanging on both sides Копирайт изображения Volker Michael
Image caption Фолкер Майкл отримав високу оцінку журі за фото гліцинії в повному розквіті в Німеччині
Cream flowers with a purple flower in the centre Копирайт изображения Frantisek Rerucha
Image caption Композиція із сухих квітів Франтішека Рерухи
A black and white photo of a hill covered in trees Копирайт изображения William Dore
Image caption "Самотні" сосни, охоплені туманом та дощем, у Троссахсі, Шотландія. Фото Вільяма Дора
A branch with green leaves and purple plums Копирайт изображения Masumi Shiohara
Image caption Цей натюрморт із слив Масумі Шіохара отримав високу оцінку журі
A large yellow sunflower with a bee in the centre Копирайт изображения Clay Bolt
Image caption Клей Болт створив цілу фотосерію, щоб висвітлити важке становище бджіл у Північній Америці. Комахи страждають від забруднення довкілля та хвороб

Подати роботи для участі у конкурсі "Міжнародний садовий фотограф 2019 року" можна до 20 лютого.

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