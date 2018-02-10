Найкрасивіші сади, які створила природа - фото

Бразильський фотограф Марсіо Кабрал здобув перемогу в міжнародному фотоконкурсі, який щороку організовує Королівське садівниче товариство.

Світлина під назвою "Схід сонця в Серрадо" зроблена у безкрайньому екорегіоні тропічної бразильської савани.

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Тірон Макглінчі, керівний директор IGPOTY, сказав: "Марсіо створив вражаючу картину рослинного життя в Серрадо. Він передав красу квітів Paepalanthus chiquitensis у той момент, коли вони простягнули свої пелюстки до сонця".

Інші фото садів і ландшафтних композицій з усього світу також високо оцінили на конкурсі. Автори зобразили природу в усі пори року - від пагорбів золотого рису в Китаї до хом'яка із квіткою в Австрії.

Копирайт изображения Mark Bauer Image caption Марк Бауер "застелив" килим із пурпурового вересу, який побачив у Національниму заповіднику в Дорсеті

Копирайт изображения Annie Green-Armytage Image caption Енні Грін-Арміттекс знайшла у Баварії двері хоббіта. Свою світлину авторка назвала "Місячні ворота"

Копирайт изображения Shaofeng Zhang Image caption Пагорби, вкриті золотим рисом у китайській провінції Чжецзян. Автор - Шаофен Чжан

Копирайт изображения Yi Fan Image caption Фото небезпечної лікарської рослини, яка росте в горах Юньнань у Китаї, принесло перемогу Йї Фану

Копирайт изображения Steve Lowry Image caption Стів Лоурі з Північної Ірландії використав поляризоване світло, щоб передати структуру деревини

Копирайт изображения Mauro Tronto Image caption Мауро Тронто відзначили за його фото гори в П'ємонті, Італія

Копирайт изображения Henrik Spranz Image caption Дикий хом'як нюхає квітку у Відні, Австрія. Фото Генріка Спранця

Копирайт изображения Marianne Majerus Image caption Цей зимовий пейзаж у замку Ансамбур в Люксембурзі зафіксувала Маріанна Майерус

Копирайт изображения Cathryn Baldock Image caption Кетрін Белдкі створила чудову і одночасно складну композицію з листя латаття і отримала перемогу у категорію "Абстракціі"

Копирайт изображения John Glover Image caption Джон Гловер побачив цей схід сонця у Східному Сассексі

Копирайт изображения Alan Price Image caption Самиця дрозда зупинилася, шукаючи рослини, щоб побудувати гніздо у Гвінедді, Уельс. Фото Алана Прайса

Копирайт изображения Nigel McCall Image caption Світлина із серпневими фруктами і квітами в графстві Кармартеншир, Уельс принесла Найджелу МакКоллу перемогу в одній з номінацій

Копирайт изображения Minghui Yuan Image caption Цю гусінь із барвистою зачіскою помітив у китайському місті Ухань фотограф Мінхуей Юань

Копирайт изображения Anne Maenurm Image caption Схили словенських гір, вкриті дикими нарцисами, зафіксувала Енн Менурм

Копирайт изображения Hans Van Horssen Image caption Ганс Ван Хорсен зробив світлину павука, який плете павутину на квітці хеленіума, щоб захистити своїх дитинчат

Копирайт изображения Andrea Pozzi Image caption Андреа Поцці здобула перше місце в категорії "Подих простору" із фото з Територіального парку Тумстоун, Канада

Копирайт изображения Alison Staite Image caption Такі залиті сонцем квіти ростуть в Королівських садах в К'ю в Західному Лондоні. Фото Алісон Штайтель

Копирайт изображения Volker Michael Image caption Фолкер Майкл отримав високу оцінку журі за фото гліцинії в повному розквіті в Німеччині

Копирайт изображения Frantisek Rerucha Image caption Композиція із сухих квітів Франтішека Рерухи

Копирайт изображения William Dore Image caption "Самотні" сосни, охоплені туманом та дощем, у Троссахсі, Шотландія. Фото Вільяма Дора

Копирайт изображения Masumi Shiohara Image caption Цей натюрморт із слив Масумі Шіохара отримав високу оцінку журі

Копирайт изображения Clay Bolt Image caption Клей Болт створив цілу фотосерію, щоб висвітлити важке становище бджіл у Північній Америці. Комахи страждають від забруднення довкілля та хвороб

Подати роботи для участі у конкурсі "Міжнародний садовий фотограф 2019 року" можна до 20 лютого.