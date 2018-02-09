У Пхьончхані відкривають зимові Олімпійські ігри

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У Південній Кореї почалася урочиста церемонія відкриття XXIII зимових Олімпійських ігор.

У Пхьончхані розіграють 102 медалі у 15-ти видах спорту.

Усього участь в Іграх візьмуть 92 країни. Для Еквадора, Еритреї, Косово, Малайзії, Нігерії та Сінгапуру ці зимові ігри стануть дебютними.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Вся увага прикута до виступу збірної Північної Кореї.

Україну у Пхьончані представлятимуть 33 атлети у 9-ти з 15-ти видів спорту: у біатлоні, фігурному катанні, санному спорті, фристайлі, лижних гонках, гірськолижному спорті, сноубордингу, скелетоні і лижному двоборстві.

КНДР та Південна Корея на час проведення Олімпійських ігор припинили ворожнечу.

Коментатори на телеканалі ВВС Оne зазначають, що трибуни 35-тисячного стадіону не заповнені вщент, видно вільні місця.

Кореспондент ВВС в Пхьончхані Керолайн Чепмен розповіла, що її смартфон показує температуру 4 градуси за Цельсієм нижче нуля. У будь-якому випадку на кріслах стадіону передбачено підігрів.

Завершаться XXIII зимові Олімпійські Ігри 25 лютого урочистою церемонією закриття.