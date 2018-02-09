У Пхьончхані відкривають зимові Олімпійські ігри
У Південній Кореї почалася урочиста церемонія відкриття XXIII зимових Олімпійських ігор.
У Пхьончхані розіграють 102 медалі у 15-ти видах спорту.
Усього участь в Іграх візьмуть 92 країни. Для Еквадора, Еритреї, Косово, Малайзії, Нігерії та Сінгапуру ці зимові ігри стануть дебютними.
Україну у Пхьончані представлятимуть 33 атлети у 9-ти з 15-ти видів спорту: у біатлоні, фігурному катанні, санному спорті, фристайлі, лижних гонках, гірськолижному спорті, сноубордингу, скелетоні і лижному двоборстві.
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КНДР та Південна Корея на час проведення Олімпійських ігор припинили ворожнечу.
Коментатори на телеканалі ВВС Оne зазначають, що трибуни 35-тисячного стадіону не заповнені вщент, видно вільні місця.
Кореспондент ВВС в Пхьончхані Керолайн Чепмен розповіла, що її смартфон показує температуру 4 градуси за Цельсієм нижче нуля. У будь-якому випадку на кріслах стадіону передбачено підігрів.
Завершаться XXIII зимові Олімпійські Ігри 25 лютого урочистою церемонією закриття.