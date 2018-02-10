#Непроґавте: Tesla в космосі та "перевертачі" пінгвінів
Вишневий електрокар у космосі під пісні Боуї, відкриття Олімпійських ігор та зміни до польського закону, які передбачають кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів" - у традиційних підсумках тижня від ВВС Україна.
Шостого лютого увага всього світу була прикута до запуску нової ракети Ілона Маска Falcon Heavy з космічного центру імені Кеннеді у Флориді.
Сам Маск оцінював шанси на успіх як 50 на 50. Та все вдалося: ракета вивела на заплановану траєкторію особисте авто Маска, кабріолет Tesla Roadster.
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Пан Маск наповнив подорож вишневого електрокара символізмом: у салоні - Зоряна людина (манекен в скафандрі) і серія книжок "Фундація" американського фантаста Азімова.
Їхню міжпланетну самотність прикрашає космічний шедевр Боуї - пісня Space Oddity.
Як виглядає Марс - усьому світу показав американський Марсохід Curiosity, який зробив 16 кадрів.
Для того, аби краще роздивитися знімки з-за марсіанського червоного пилу, НАСА наклало на них фільтр.
Освоєння космосу актуальне як ніколи. Бо в деяких країнах людям вже замало місця, як от в Монако. Територія королівства така маленька, а мільйонерів, охочих придбати тут маєток, так багато, що уряд нещодавно вирішив розширити країну в море.
Чи треба перевертати пінгвінів на станції "Академік Вернадський"?
Читайте про це в матеріалі кореспондента BBC "П'ять історій про антарктичну станцію "Академік Вернадський".
- П'ять історій про антарктичну станцію "Академік Вернадський"
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Українці підкорюють не лише холодні краї. Троє українців на "Москвичі" здійснили подорож через всю Європу, щоб згодом взяти участь в Dakar Challenge - автопробігу на старих автомобілях по країнах Західної Африки.
У Південній Кореї відбулася урочиста церемонія відкриття XXIII зимових Олімпійських ігор. У Пхьончхані розіграють 102 медалі у 15 видах спорту. Від участі в іграх відсторонили збірну Росії.
Ще до офіційного старту Зимових ігор відзначились шеф-кухарі збірної Норвегії, які помилково замовили 15 тисяч яєць.
В Україні стартувала кампанія із зовнішнього незалежного оцінювання. З вівторка, 6 лютого, почалася реєстрація тих, хто бажає скласти ЗНО у 2018 році і вступити до вишів. ЗНО-2018 буде без російської мови і зі шрифтом Брайля.
Ще одна гаряча тема цього тижня - відносини між Україною та Польщою.
Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про польський Інститут національної пам'яті, які передбачають кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів".
Хоча український парламент закликав президента Польщі ветувати законопроект. У вівторок Верховна Рада ухвалила заяву, у якій наголосила, що нова редакція польського закону суперечить Декларації пам'яті і солідарності, ухваленій парламентами двох країн 2016 року.
А от одна з внутрішніх загроз України - туберкульоз. Наша країна - на другому місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз. На першому - Росія.
Коресопндент BBC поспілкувався з "невидимими" героями війни на Донбасі, серед яких - протестантський священик. Чоловік за власні кошти й сили та допомогу громадян у соцмережах вивіз з лінії фронту вже тисячі людей.
Невдовзі традиційне вітання УПА "Слава Україні! - Героям слава!" може стати офіційним у Збройних силах. Саме такі зміни уряд з ініціативи міністерства оборони подав до Верховної Ради, щоб внести їх в статути ЗСУ.
У світі моди - свої тенденції. Із поширенням "швидкої моди" знижується попит на секонд-хенд. Чому? Читайте в матеріалі кореспондента BBC.
Чи варто витягати бабака? Запитує наш блогер-психолог в усіх, хто прагне навчитись приймати себе справжнього.
Про щасливий порятунок Софії - читайте у блозі викладача Києво-Могилянської академії Віри Агеєвої.
Нещодавно в берлінському видавництві вийшла книжка зі спогадами "дітей війни", німців, чиї перші роки життя пройшли в нацистській Німеччині. Що вони запам'ятали, а про що не хотіли би згадувати, розповідає одна з авторів книжки, фотограф Фредеріка Хельвіг.