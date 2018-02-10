Непроґавте: Tesla в космосі та "перевертачі" пінгвінів

Копирайт изображения SPACEX Image caption За кермом автомобіля сидить манекен в скафандрі, на панелі приладів машини - напис Do not Panic, а з динаміків грає пісня Space Oddity Девіда Боуї.

Вишневий електрокар у космосі під пісні Боуї, відкриття Олімпійських ігор та зміни до польського закону, які передбачають кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів" - у традиційних підсумках тижня від ВВС Україна.

Шостого лютого увага всього світу була прикута до запуску нової ракети Ілона Маска Falcon Heavy з космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Сам Маск оцінював шанси на успіх як 50 на 50. Та все вдалося: ракета вивела на заплановану траєкторію особисте авто Маска, кабріолет Tesla Roadster.

Копирайт изображения TWITTER / ELONMUSK Image caption У космос машину вивела найпотужніша ракета-носій Falcon Heavy компанії SpaceX

Пан Маск наповнив подорож вишневого електрокара символізмом: у салоні - Зоряна людина (манекен в скафандрі) і серія книжок "Фундація" американського фантаста Азімова.

Їхню міжпланетну самотність прикрашає космічний шедевр Боуї - пісня Space Oddity.

Як виглядає Марс - усьому світу показав американський Марсохід Curiosity, який зробив 16 кадрів.

Для того, аби краще роздивитися знімки з-за марсіанського червоного пилу, НАСА наклало на них фільтр.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Світлини зробив і надіслав на Землю марсохід НАСА Curiosity

Освоєння космосу актуальне як ніколи. Бо в деяких країнах людям вже замало місця, як от в Монако. Територія королівства така маленька, а мільйонерів, охочих придбати тут маєток, так багато, що уряд нещодавно вирішив розширити країну в море.

Копирайт изображения VALODE & PISTRE Image caption Проект осушення та забудови прибережного району моря в Монако площею 6 гектарів коштуватиме 2,1 млрд дол. і має завершитися до 2026 року

Чи треба перевертати пінгвінів на станції "Академік Вернадський"?

Читайте про це в матеріалі кореспондента BBC "П'ять історій про антарктичну станцію "Академік Вернадський".

Копирайт изображения АНТОН ОМЕЛЬЧЕНКО Image caption Ще одна легенда полярників - про посаду "перевертачів пінгвінів"

Українці підкорюють не лише холодні краї. Троє українців на "Москвичі" здійснили подорож через всю Європу, щоб згодом взяти участь в Dakar Challenge - автопробігу на старих автомобілях по країнах Західної Африки.

Копирайт изображения CAR4MAN Image caption "Москвич" у пустелі Сахара

У Південній Кореї відбулася урочиста церемонія відкриття XXIII зимових Олімпійських ігор. У Пхьончхані розіграють 102 медалі у 15 видах спорту. Від участі в іграх відсторонили збірну Росії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відкриття XXIII зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані

Ще до офіційного старту Зимових ігор відзначились шеф-кухарі збірної Норвегії, які помилково замовили 15 тисяч яєць.

Пропустити Twitter допис , автор: @tronderavisa OL-leiren bestilte 1500 egg gjennom å oversette via Google Translate. Men det slo feil. 15.000 ble levert på døra. Vi ønsker lykke til og håper at de norske gullhåpene er glade – veldig glade – i egg: 😁 pic.twitter.com/qaWVpq1Xgy — Trønder-Avisa (@tronderavisa) 3 лютого 2018 р.

В Україні стартувала кампанія із зовнішнього незалежного оцінювання. З вівторка, 6 лютого, почалася реєстрація тих, хто бажає скласти ЗНО у 2018 році і вступити до вишів. ЗНО-2018 буде без російської мови і зі шрифтом Брайля.

Ще одна гаряча тема цього тижня - відносини між Україною та Польщою.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про польський Інститут національної пам'яті, які передбачають кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів".

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Хоча український парламент закликав президента Польщі ветувати законопроект. У вівторок Верховна Рада ухвалила заяву, у якій наголосила, що нова редакція польського закону суперечить Декларації пам'яті і солідарності, ухваленій парламентами двох країн 2016 року.

А от одна з внутрішніх загроз України - туберкульоз. Наша країна - на другому місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз. На першому - Росія.

Копирайт изображения unian Image caption Засуджені хворі на туберкульоз

Коресопндент BBC поспілкувався з "невидимими" героями війни на Донбасі, серед яких - протестантський священик. Чоловік за власні кошти й сили та допомогу громадян у соцмережах вивіз з лінії фронту вже тисячі людей.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Cергій Косяк допоміг тисячам людей переїхати з зони бойових дій до мирної України

Невдовзі традиційне вітання УПА "Слава Україні! - Героям слава!" може стати офіційним у Збройних силах. Саме такі зміни уряд з ініціативи міністерства оборони подав до Верховної Ради, щоб внести їх в статути ЗСУ.

У світі моди - свої тенденції. Із поширенням "швидкої моди" знижується попит на секонд-хенд. Чому? Читайте в матеріалі кореспондента BBC.

Чи варто витягати бабака? Запитує наш блогер-психолог в усіх, хто прагне навчитись приймати себе справжнього.

Копирайт изображения MATTHEW HENRY

Про щасливий порятунок Софії - читайте у блозі викладача Києво-Могилянської академії Віри Агеєвої.

Image caption Софійський собор

Нещодавно в берлінському видавництві вийшла книжка зі спогадами "дітей війни", німців, чиї перші роки життя пройшли в нацистській Німеччині. Що вони запам'ятали, а про що не хотіли би згадувати, розповідає одна з авторів книжки, фотограф Фредеріка Хельвіг.