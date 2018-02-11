Ілон Маск: людина, яка запустила свій кабріолет у космос

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найамбітніша мрія Ілона Маска - колонізувати Марс

Прискорювачі Falcon Heavy працювали 154 секунди, а потім відокремившись від ракети, вони розвернулися на 180 градусів і попрямували до Землі.

Наближаючись до мису Канаверал, два модулі зробили плавну посадку з різницею в одну секунду, зберігши вертикальне положення.

Основна ракета продовжила свій шлях, а світ бачив дивовижне видовище. Через чотири хвилини польоту ракета показала свій вантаж: червоний спортивний електромобіль із опущеним верхом. Це була PR-акція століття.

Все зробив Ілон Маск, який народився у Південній Африці, став підприємцем-мільярдером, засновником платіжної системи PayPal, автомобільної фірми Tesla і аерокосмічної компанії SpaceX, виробником Falcon Heavy.

Falcon Heavy - найпотужніша ракета на Землі, яку можна використати багато разів. Якщо ж вірити Маску, це крок на шляху до створення ракети для подорожей на Марс.

Спорткар, який запустили у космос - власна машина Маска Tesla Roadster. Її стереосистему запрограмували, щоб грати на повторі пісню Space Oddity Девіда Боуї, поки вона мільйони років буде подорожувати в космосі. Вірніше, поки не сяде акумулятор.

"Це нерозумно і весело, - визнав пан Маск. - Але дурні і веселі речі важливі".

Відтоді як Маск продав компанію онлайн-платежів PayPal за півтора мільярда доларів 12 років тому, він перетворився у геніального безумця, вченого, плейбоя і супергероя.

Він зустрічався і одружувався із відомими акторками, у тому числі із Талулою Райлі і Ембер Херд, а також, за чутками, перебував у романтичних стосунках із Камерон Діас. Саме пан Маск став прообразом Тоні Старка з фільму "Залізна людина".

Він став головним гравцем серед приватних космічних компаній і в індустрії електромобілів, а тепер завойовує сонячну енергетику і штучний інтелект. Він обіцяє створити надшвидкісний магнітний потяг, який буде рухатися під землею. І ще він планує колонізувати Марс.

Більшість сприймає дедалі неймовірніші амбіції та гучні обіцянки Маска c неабиякою часткою скепсису. Його компанії пропускають терміни і зазнають значних збитків. Однак борці за екологію раді несподіваній популярності електрокарів Tesla, а запуск Falcon Heavy став черговим успіхом SpaceX.

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Все почалося у Преторії, у Південній Африці. Коли пан Маск був маленьким, його цікавили науково-фантастичні романи і все, що пропускало струм.

Його батьки, модель Мей та інженер Еррол розлучилися, коли йому було вісім років. Його молодший брат і сестра залишилися з матір'ю, а він пішов жити до батька. Пізніше він розповідав, як повертався додому після жорстоких знущань у школі. "Там було теж просто жахливо", - згадував він.

У 17 років Ілон Маск переїхав до Канади. Тут він вивчав фізику та економіку в Королівському університеті в Онтаріо. У 1992 році він переїхав до США, перевівшись до Пенсильванського університету, а потім вступив на PhD до Стенфорда для вивчення енергетики. Через два роки пан Маск покинув навчання.

Копирайт изображения SPACEX Image caption Машина дрейфує у космосі, поки не дістанеться Марса

Замість цього зі своїм молодшим братом Кімбелом він заснував фірму Zip2, яка виробляла програмне забезпечення для новинних компаній. У 1999 році вони продали компанію фірмі Compaq за 300 мільйонів доларів, і пан Маск вклав свою частку в онлайн-банк X.com.

X.com перетворився у PayPal і в 2002 році, його продали компанії eBay за півтора мільярда доларів. 31-річний Маск отримав 165 мільйонів від угоди.

До цього часу Маск був два роки одружений на Джастін Вілсон. З цією молодою письменницею-фантастом він познайомився в Онтаріо. Пан Маск запросив її на морозиво. Вона погодилася, але потім вирішила не йти на побачення. Тоді він з'явився у студентському центрі, де вона вчилася, із двома порціями морозива.

"Він не той, хто прийме відповідь "ні", - говорила пані Вілсон в інтерв'ю журналу Marie Claire.

Кажуть, що він працює і не відчуває втоми. Коли пан Маск заснував Zip2 він, за чутками, працював весь день, спав в офісі і мився в душі через дорогу в благодійній організації.

Коли в 2010 році пана Маска запитали, що б він порадив підприємцям, він відповів: працювати від 80 до ста годин щотижня.

"Якщо інші люди працюють по 40 годин на тиждень, а ви по сто, ви за чотири місяці досягнете того, на що у них піде рік ", - заявив він.

За спогадами Джастін Вілсон, коли вони танцювали на своєму весіллі, він сказав їй: "У цих відносинах я головний". Вона згадує, що Ілон контролював її й намагався нею керувати. Наприклад, він вимагав, аби Джастін фарбувала волосся у світліші відтінки.

Коли вона заявила йому: "Я твоя дружина, а не твій співробітник".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прискорювачі Falcon Heavy здійснюють посадку у Флориді

На що він відповів: "Якби ти була моїм співробітником, я б тебе звільнив".

Їхній перший син Невада помер у віці 10 тижнів. Про цю трагедію, за словами Джастін, пан Маск не хотів говорити. У них народилося ще п'ятеро дітей - близнюки та трійня, зачаті за допомогою ЕКЗ, проте через втрату первістка у жінки почалася депресія.

Вони розлучилися після восьми років шлюбу. Через шість тижнів він надіслав їй повідомлення про заручини із Талулою Райлі, британською актрисою, яка молодша за нього на 14 років.

"Я ніколи не буду щасливий один. Ненавиджу лягати спати на самоті" - розповів він журналу Rolling Stone.

Ілон і Райлі одружилися у 2010 році, подали на розлучення в 2012 році та знову уклали шлюб у 2013-му.

У 2014 році він подав, а потім відкликав заяву на друге розлучення, а в 2016 році вона захотіла розлучитися і це сталося.

Після продажу PayPal в 2002 році пан Маск вклав свої 165 мільйонів доларів у три нових компанії - Tesla, SpaceX і компанію сонячної енергетики Solar City.

Tesla була утопічним підприємством, нішовою компанією із виробництва електромобілів у країні, де всі їздять на бензині.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ілон Маск і Талула Райлі в Білому домі, лютий 2014 року

Коли пан Маск очолив Tesla, компанія створила план за методом "зверху вниз" - спочатку запустити в продаж потужний спортивний автомобіль, який допоможе Tesla вирватися за межі стереотипного уявлення про маленькі, малопотужні електромобілі. Потім розкішний седан, а вже потім недорогий електрокар для масового покупця.

У 2008 році Tesla була банкрутом і її врятував кредит у 456 мільйонів доларів від американського уряду, а вже в 2010 році вона стала першою в США автомобільною компанією, яка розмістила свої акції на біржі після фірми Ford, яка зробила це в 1956 році.

У 2017 році Tesla обійшла за капіталізацією Ford і General Motors і стала найдорожчою автомобільною компанією в США. Це була ставка ринку на більш екологічне майбутнє, а не прибутковість компанії.

Серйозні затримки у виробництві недорогого седана Model 3 погіршили ситуацію після декількох років збитків. Наступного дня, після запуску Roadster, Tesla Inc звалилася з тріском.

Компанія повідомила про збитки в розмірі 675,4 мільйонів доларів в останньому кварталі 2017 року, що в п'ять разів гірше, ніж в минулому році. При цьому доходи компанії виросли на 44% до 3,3 мільярда доларів.

"Ми перебували на нижчому колі пекла, ніж очікували, на кілька рівнів глибше, ніж хотілося б", - сказав пан Маск на одній із селекторних нарад. Характерне висловлювання для людини, стурбованої вимиранням людства.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Компанії Tesla вдалося відійти від стереотипу про малу потужність електромобілів

За кілька годин до цього він оголосив в Twitter, що автомобіль Roadster на шляху до поясу астероїдів, поза запланованою траєкторією біля орбіти Марса.

Потім вчені зробили висновок, що автомобіль не добереться так далеко. SpaceX довелося переглянути свої прогнози не в перше.

За останні п'ять років пан Маск представив різні плани і призначав терміни реалізації своєї найамбітнішої ідеї - колонізувати Червону планету людьми.

Наприкінці минулого року він заявив, що в 2022 році SpaceX має відправити вантажні кораблі під час попередньої підготовки, а потім здійснити пілотований політ у 2024 році.

Практичні труднощі і небезпека під час відряджання людей на 225 мільйонів кілометрів до Марса величезні. НАСА обачніше робить прогнози про пілотовану місію на 2030 роки.

Однак SpaceX завдяки своїй роботі може очолити список найдорожчих приватних компаній у світі. Її вартість - біля 21,2 мільярда доларів.

Компанія першою застосувала дешевшу технологію багаторазових ракет, вчергове вразила світ у вівторок, коли дві схожі на олівці ракети граціозно приземлилися з ідеальною точністю.

Копирайт изображения SPACEX Image caption Falcon Heavy - це три з'єднаних ракети-носія Falcon 9

Вона випередила НАСА та інших великих конкурентів, таких як Boeing, через недорогі космічні польоти.

А поки SpaceX дивиться у небеса, інша компанія Маска займається підземним транспортом. У жовтні Boring Company отримала дозвіл від американського уряду на створення тестового тунелю у штаті Меріленд.

Пан Маск сподівається, що одного дня там з'явиться Hyperloop - вакуумний потяг, який, за його задумом, буде за допомогою магнітного поля возити пасажирів зі швидкістю понад тисячу кілометрів на годину.

Копирайт изображения GETTY Image caption Запуск ракети Falcon Heavy

У липні Маск написав у Twitter, що отримав усну згоду в уряді на будівництво Hyperloop між Нью-Йорком і Вашингтоном, яке скоротить час поїздки з одного міста в інший з трьох годин до 29 хвилин. Влада заявила, що дозволу поки не надала.

Ідею Hyperloop критикують. Наприклад, інженер-будівельник Том Нефф сказав, що ідею пана Маска "відправив у категорію фуфла".

Однак для тих, хто захоплюється Ілоном Маском, він - провидець, що здійснює революцію в індустріях. Його два останніх підприємства - Neuralink і OpenAI - працюють у сфері штучного інтелекту.

Через його ідеї з'явився пародійний акаунт у Twitter "Ілон Маск, що нульгує". Коли ж після запуску кабріолета в космос з'явилися повідомлення про рекордні збитки, у його акаунті, що нудьгує, з'явився єдиний допис: "Звичайний вівторок".