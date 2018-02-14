Любов і знайомства в епоху Tinder

Копирайт изображения Getty Images Image caption Додатки для онлайн-знайомств стають все більш популярними

Скільки парочок познайомляться в інтернеті цього року в День святого Валентина? "Значно більше, ніж раніше"- цілком доречна відповідь. Адже знайомства в інтернеті продовжують завойовувати світ.

Та чи вдалий це спосіб — шукати партнера за допомогою технологій обробки даних?

У майбутньому комп'ютерна програма може диктувати вам, з ким і як довго зустрічатися. Такий розвиток подій продемонстрували творці антиутопійного науково-фантастичного телесеріалу "Чорне дзеркало" в четвертій серії четвертого сезону.

Однак уявлення про романтичні стосунки вже радикально змінилися— і сталося це під впливом комп'ютерних технологій. Відколи в середині 1990-х з'явився сайт Match.com, популярність інтернет-знайомств зростає щодня і щогодини.

Сучасні мобільні додатки на зразок Tinder мають функції швидкого налаштування профілів і пропонують спрощений метод "гортай, щоб уподобати" (прокручування екрана смартфона пальцем вліво чи вправо). Завдяки цьому знайомства вийшли на новий рівень.

Tinder запустили 2012 року — на хвилі вибухового зростання кількості користувачів смартфонів. І через якихось 2 роки додаток вже реєстрував понад мільярд "гортань" щодня.

Під час останніх президентських виборів у США логотип виборчої кампанії демократів закликав виборців "гортати праворуч за Гілларі".

24-річна блогерка Джордан Браун розповідає, що "трохи позаймалася гортанням" в жовтні 2016 року — і так познайомилася зі своїм нинішнім хлопцем, який живе неподалік, за півтори години їзди від її дому. Якби не мобільний додаток, вони б не зустрілися. Джордан додає, що поєднало їх ще й захоплення фільмами кінокомпанії Disney.

У 2015 році 30-річна Сара Скарлетт переїхала до Дубая. І зареєструвалася в Tinder, щоб знайти нових друзів. Через місяць вона познайомилася з хлопцем, який став її бойфрендом. Але інколи, за її словами, перейти від "гортань" до реальних побачень — справа нелегка.

"Ви цілими днями зависаєте в чаті з цими хлопцями, а вони навіть на каву не хочуть з вами сходити", — скаржиться вона.

Джордан теж мала труднощі з переходом від гортання до побачення.

"Там сотні нероб, лузерів і просто придурків, яким нема чим зайнятися, тому вони над тобою приколюються", — нарікає вона.

Всупереч таким розчаруванням, кількість мобільних додатків для знайомств неухильно зростає. За даними дослідницької компанії App Annie, яка вивчає роботу мобільних додатків, світові витрати на них у 2016 році сягнули 234 мільйонів фунтів. Але в 2017-му ця сума зросла вдвічі й складала вже 448 мільйонів фунтів.

Копирайт изображения JACK HARRISON-QUINTANA Image caption Мобільні додатки для гей-спільноти створили з міркувань безпеки, каже Джек Гаррісон-Квінтана

Як з'ясувала дослідницька фірма Pew Research, сьогодні 59% дорослих вважають, що інтернет — це непоганий спосіб знайомитися з людьми. Ще 2005 року 20% одностатевих пар знайомилися онлайн. А вже на початку 2010 року цей показник різко зріс до 70%, розповідають соціологи Майкл Розенфельд і Рубен Томас.

Знайомства в інтернеті особливо потрібні чоловікам-геям. Адже за гомосексуалізм передбачено смертну кару в п'яти країнах (і на деяких територіях двох інших), пояснює Джек Гаррісон-Квінтана з компанії Grindr, яка випускає мобільний додаток, призначений спеціально для геїв.

"Головна причина появи окремих додатків для геїв — турбота про безпеку користувачів з усіх куточків світу", — розказує він.

Пол Барнз, директор App Annie, повідомив, що торік у Британії три мобільні додатки для знайомств потрапили до списку "Топ-10 додатків", на які споживачі витрачають найбільше грошей. А у Франції, на батьківщині кохання, додатки для знайомств посіли шість із 10 позицій у такому рейтингу.

"У цій сфері крутяться великі гроші, а конкуренція зросла в багато разів, — пояснює пан Барнз, — тому виробникам додатків необхідно дуже добре розуміти свого користувача й бути винахідливими, щоб не втратити його".

Копирайт изображения LOVEFLUTTER Image caption Дайго Сміт (ліворуч) і Девід Станден з LoveFlutter розробляють нові алгоритми визначення сумісності

Упродовж багатьох років людям, що реєструвалися на сайтах знайомств, доводилося заповнювати довжелезні анкети. Та сьогодні до справи залучають штучний інтелект, який дозволяє краще поєднувати пари.

Їхньому програмному забезпеченню достатньо незначної порції тексту (300-400 слів з постів у Twitter), щоб вирішити, чи багато спільного мають між собою дві особи, стверджує Дайго Сміт, співзасновник LoveFlutter.

LoveFlutter співпрацює з компанією Receptiviti з Торонто, яка займається обробкою природних мов. Разом вони розробляють нові методики створення пар. Їх почнуть використовувати вже цього року.

Ця робота базується на дослідженнях Джеймса Пеннебейкера, професора соціальної психології з Техаського університету в Остіні. Професор Пеннебейкер дослідив поведінку 86 пар і дійшов висновку: якщо партнери однаково часто вживають певні службові слова (артиклі, сполучники й займенники), то скоріше за все, через три місяці пара не розпадеться.

Інший науковий підхід до знайомств — використання геоданих вашого смартфона для пошуку потенційного партнера.

Створений паризькими розробниками мобільний додаток happn аналізує ваші пересування протягом дня, а потім показує людей, що перебували в радіусі 250 метрів від вас. З цими користувачами вам буде найлегше познайомитися в реалі, впевнена Клер Сертен, директорка happn, яка займається сучасними тенденціями.

"Головне — зустрітися і спробувати. А вийде з вас гарна пара чи ні, велика загадка. Бо хімія між людьми — абсолютно непередбачувана річ".

Копирайт изображения RACHEL KATZ Image caption Пошук людей поруч знову актуальний, каже Рейчел Катц

Завдяки використанню геоданих ми можемо позбутися проблеми "нескінченні гортання і жодних побачень". Але водночас ризикуємо залишитися в межах свого соціального кола, застерігає соціолог Жозе Ортега. В той час, як знайомства в інтернеті, за його словами, збільшують імовірність міжрасових знайомств.

З цим погоджується й американка Рейчел Катц. Вона вивчала Tinder, коли писала магістерський диплом у Кембриджському університеті, а тепер досліджує Grindr для докторської дисертації.

"Колись люди здебільшого одружувалися з тими, хто жив не далі, ніж за чотири милі від їхнього дому. Потім з'явився інтернет, а разом з ним і безмежні можливості знаходити споріднені душі в усьому світі. Відстані вже не мали значення".

Однак тепер, у 2018-му, пошук людей поруч знову став актуальним, підтверджує пані Катц. "Ви можете познайомитися з людиною, яка живе неподалік від вас, і це буде зручно. Але разом з тим ви не уникнете класових обмежень".

На думку експертів, нова хвиля технологій інтернет-знайомств принесе з собою елементи доповненої та віртуальної реальності.

Уявіть — ви скануєте людей у нічному клубі смартфоном і бачите, хто з них має профілі на сайтах і в додатках для знайомств, розповідає Клер Сертен із додатку для онлайн-знайомств happn.

А Дайго Сміт з LoveFlutter розтлумачує: "Замість піти в бар, ви просиджуєте вечори у віртуальних барах, купуючи іншим аватарам віртуальну випивку за криптовалюту".

Проте додатки для знайомств мають один суттєвий недолік, який викликає постійні нарікання. Вони мало пристосовані для жінок.

Кількість жінок у мобільних додатках "ніколи не перевищує 35%", каже Джин Меєр, засновник і генеральний директор компанії Once Dating. Здається, чоловіки-користувачі нечасто поводяться як джентльмени.

У додатку пана Меєра жінки залишають відгуки про чоловіків, з якими ходили на побачення. І ці відгуки можуть стати повчальними для чоловіків, переконаний він.

Вітні Вольф-Герд із Остіна, колишній віце-президент Tinder, створила додаток Bumble, де жінки першими пишуть чоловікам. За даними журналу Forbes, вартість цієї компанії, де 85% усіх працівників — жінки, сьогодні складає вже понад 1 мільярд доларів.

Тож інтернет-знайомства залишаться надовго. Технології розвиватимуться, виникатимуть нові. Але що можна знати напевно, коли йдеться про таку делікатну справу, як кохання?

Скільки парочок познайомляться в інтернеті цього року в День святого Валентина? "Значно більше, ніж раніше" — цілком доречна відповідь. Адже знайомства в інтернеті продовжують завойовувати світ.