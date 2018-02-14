Що відомо про загибель російських бійців у Сирії

Копирайт изображения AFP Image caption Американські ЗМІ повідомили, що серед жертв авіаудару на сході Сирії 7 лютого - чимало росіян

Американська авіація 7 лютого завдала в Сирії масований удар по бійцях армії сирійського президента Башара Асада біля Хішама, що призвело до загибелі понад сотні людей

Джерело телеканалу CBS в Пентагоні повідомило, що серед загиблих, нібито, були російські найманці.

Інформацію про загибель росіян внаслідок удару американської коаліції підтвердило іранське агентство Fars. Воно назвало їх російськими військовими радниками.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков у вівторок заявив, що з питанням про загиблих росіян в Сирії необхідно звертатися в першу чергу в міноборони. Але там цю інформацію підтвердити відмовляються.

Російська служба Бі-бі-сі зібрала все, що відомо про можливу загибель росіян в Сирії.

Чому американці завдали авіаудар?

Американські військові назвали удар біля Хішама відповіддю на напад на штаб повстанців, в якому перебували радники антитерористичної коаліції.

Як заявили в штабі операції Inherent Resolve ("Непохитна рішучість"), удар став відповіддю на "неспровокований напад" прихильників Башара Асада на штаб Сирійських демократичних сил (СДС).

За інформацією американського видання Politico, американські військові заздалегідь повідомили російській стороні про плани завдати удару по району, де перебували проурядові сили.

За версією російського міноборони, атаці піддалися сирійські ополченці, які воюють на боці Башара Асада. Вони проводили операцію проти "сплячого осередку" екстремістського угрупування "Ісламська держава" в районі колишнього нафтопереробного заводу "Ель Ісба". Їх спочатку обстріляли з мінометів та РСЗО, а потім їх обстріляли гелікоптери коаліції.

У російському відомстві підкреслили, що ополченці, які потрапили під удар коаліції, не узгодили свою операцію з командуванням російської оперативної групи.

Звідки пішли розмови про загибель росіян?

Американський телеканал CBS 9 лютого із посиланням на джерела в міністерстві оборони США повідомив про загибель російських найманців в результаті удару на північному сході Сирії.

За інформацією джерел телеканалу, це були бійці російських приватних військових компаній (ПВК), які беруть участь в сирійському конфлікті на боці сил Башара Аса.

Джерела телеканалу підкреслювали, що якщо ця інформація підтвердиться, то це стане першим випадком, коли США завдали удару по росіянах в Сирії.

Потім група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) у своєму телеграм-каналі висловила припущення, що під авіаудар США в Сирії могли потрапити російські військові з "ПВК Вагнера", яка діє на родовищах корисних копалин в долині Євфрату.

Про атаку на військових з "ПВК Вагнера" повідомив на своїй сторінці в соцмережі "ВКонтакте" і колишній лідер бойовиків самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков).

Копирайт изображения Alexander KHUDOTEPLY/AFP/Getty Images Image caption Колишній лідер прихильників "ДНР" Ігор Гіркін підтвердив інформацію про атаку на бійців "приватної військової компанії Вагнера"

У вівторок американське інформагентство Bloomberg з посиланням на неназвані російські джерела повідомило, що в результаті американського удару нібито загинули понад 200 людей. Співрозмовники агентства стверджують, що більшість загиблих - росіяни, які працювали за контрактом на уряд Башара Асада.

Неназваний американський чиновник в розмові з тим же агентством оцінив кількість загиблих в результаті удару приблизно в сотню людей. При цьому він не виключив, що ще 200-300 людей могли отримати поранення.

Що відомо про можливі жертви?

Ім'я одного із загиблих в Сирії росіян Російській службі Бі-бі-сі повідомив співголова партії "Другая Россия" Олександр Аверін. Ним виявився москвич Кирило Ананьєв, який входив до цієї партії, а перед тим - до "Націонал-більшовицької партії" ("НБП"), діяльність якої заборонена російським судом.

"Ми таких людей називаємо старими нацболами - це нацболи, які вже в активних справах партії не беруть участі, але входять до наших лав. Він брав участь у багатьох акціях, проходив за адміністративними та кримінальними справами", - повідомив Аверін.

За його словами, Ананьєв воював на Донбасі на боці самопроголошених республік і дослужився до командира мінометного взводу, після чого поїхав до Сирії. Загинув він, за даними Аверіна, 7 лютого біля населеного пункту Хішам. Саме там цього дня був завданий американський удар.

"Хоробра, сильна людина, яка, мабуть, шукала такого життя. Я більше пам'ятаю його по Донбасу. Я не пам'ятаю моменту, коли він передислокувався до Сирії", - прокоментував "Інтерфаксу" повідомлення про загибель соратника лідер "НБП" Едуард Лимонов.

Крім того, за даними CIT, в Дейр-ез-Зорі загинули Олексій Ладигін з Рязані, Станіслав Матвєєв, Ігор Косотуров з міста Азбест Свердловської області, а також Володимир Логінов з Калінінградської області. Всі вони, за даними дослідників, нібито були бійцями так званої "ПВК Вагнера".

Володимир Логінов був сотником козацького хутора "Прегольскій", йдеться в повідомленні "Балтійського окремого козацького округу". Там також стверджується, що він загинув 7 лютого 2018 року в районі Дейр-ез-Зора, "захищаючи на далеких підступах нашу батьківщину від навали божевільних варварів".

У загиблого в Сирії 38-річного Станіслава Матвєєва з Азбесту залишилася дружина і двоє синів восьми і шести років, розповів виданню РБК його двоюрідний брат Ігор Пацко. Про загибель Матвєєва він дізнався від рідних. За його словами, дата смерті його родича збігається з датою американського авіаудару.

"Я навіть не знав, що він поїхав (до Сирії.- Ред.). Я просто шокований. Боляче, звичайно, в юності ми постійно були разом", - сказав Пацко.

За його словами, родині невідома точна причина загибелі, вони чекають інформації, а також відповіді, чи доставлять на батьківщину тіло загиблого.

Подруга Косотурова Любава Кочева в розмові з виданням "РБК" також підтвердила, що він загинув у Сирії 7 лютого, але жодної інформації про обставини його загибелі немає.

Джерела "Нової газети" стверджують, що загалом під час удару загинули 13 росіян, що значно менше цифр, які наводили Стрєлков та західні ЗМІ.

Жодної офіційної інформації про кількість загиблих росіян та навіть підтвердження самого факту їхньої загибелі досі немає.

Що таке "ПВК Вагнера?"

Як повідомляло у 2016 році російське інтернет-видання "Фонтанка.ру", батальйону з важким піхотним озброєнням і бронетехнікою, відомого як "ПВК Вагнера", формально не існує. Про нього немає згадок ані в силових відомствах, ані в реєстрі юридичних осіб, а його бійці відсутні в формулярних списках особового складу.

За даними видання, "ПВК Вагнера" була сформована на основі так званого "Слов'янського корпусу", який брав участь у сирійському конфлікті 2013 року. З весни 2014 року ПВК нібито діяла в Криму, потім на території Луганської області, а з осені 2015 року основні зусилля знову перенесла на територію Сирії.

Командиром ПВК "Фонтанка" називала професійного військового, підполковника запасу Дмитра Уткіна, у якого нібито був бойовий позивний "Вагнер".

Джерела "РБК" повідомляли, що група "Вагнера" з'явилася на Близькому Сході незадовго до того, як Росія стала офіційно розгортати свої військові бази в Сирії.

У листопаді 2017 року "РБК" повідомило, що Уткін став гендиректором "Конкорд менеджмент і консалтинг" - керівної компанії ресторанного холдингу Євгена Пригожина, яка потрапила під санкції США.

Хто відповідатием за загибель росіян?

Напередодні кандидат в президенти Росії від опозиційної партії "Яблуко" Григорій Явлінський звернувся до Володимира Путіна з вимогою публічно звітувати про перебування і загибель в Сирії росіян.

"Впевнений, що ця подія має обговорюватися публічно і відкрито. Якщо масова загибель російських громадян відбулася, то посадові особи, зокрема головнокомандувач Збройними Силами РФ, зобов'язані оголосити про це країні і визначити, хто несе за це відповідальність", - наголосив пан Явлінський.

Копирайт изображения DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images Image caption Кандидат в президенти Росії Григорій Явлінській вимагає від Володимира Путіна звітувати про знаходження та загибель росіян у Сирії

"Я вимагаю також пояснити, чому взагалі російські громадяни беруть участь в наземних військових операціях в Сирії, попри заяви президента і міністра оборони про виведення російських збройних формувань з цієї країни", - йдеться на сайті партії "Яблуко".

Замість Путіна політику відповів прес-секретар Дмитро Пєсков. Він засумнівався в тому, що Явлінський може мати точну інформацію про загибель росіян в Сирії.

"Я не думаю, що у пана Явлінського є якісь більш надійні джерела інформації. Але в даному випадку ми закликаємо все-таки не використовувати повідомлення ЗМІ як першоджерело", - заявив у вівторок пан Пєсков.

Водночас міністр оборони США Джеймс Меттіс наголосив, що бачив нові повідомлення в пресі про те, що серед жертв бомбардування були російські найманці, але сам він не має підтвердження цієї інформації.

Скільки всього людей Росія втратила в Сирії?

Точну кількість загиблих в Сирії російських військовослужбовців російська влада не називає. За підрахунками ЗМІ, за час операції, що почалася в 2015 році, загинули близько 40 російських військових.

Міноборони Росії повідомляє тільки про загибель кадрових військовослужбовців. Проте в Сирії воюють не лише кадрові військові, але й безліч приватних військових компаній.

Формально ці люди не належать до оборонного відомства, хоча, за повідомленнями ЗМІ, вони проходять тренування на базах російської військової розвідки. Повідомлення про загибель найманців і навіть сам факт їх існування російська влада не коментує.

У ЗМІ також з'являлася інформація про таємні поховання російських військовослужбовців, які загинули в Сирії. В міноборони Росії стверджують, що ніяких таємних поховань немає.