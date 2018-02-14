Від охоронця до керівника Одеси: хто такий мер Труханов

Копирайт изображения UNIAN Image caption Геннадій Труханов у 2012 році став членом парламенту від Партії регіонів

Антикорупційне бюро затримало одного із найскандальніших мерів України - керівника Одеси Геннадія Труханова.

Пан Труханов вперше став мером Одеси у 2014 році одразу після Євромайдану. До цього він був членом парламенту від Партії регіонів.

Значна частина його роботи мером пройшла у постійному конфлікті з губернатором області Міхеілом Саакашвілі.

Окрім конфліктів із колишнім президентом Грузії, навколо пана Труханова часто виникали гучні скандали навколо його можливо подвійного громадянства.

Сам він наявність російського паспорта заперечує, не знайшла доказів цього і Служба безпеки України.

Через цю історію частина проукраїнських організацій Одеси організовували протести з вимогою відставки керівника міста.

14 лютого Національне антикорупційне затримало пана Труханова після повернення з-за кордону, звинувативши його у махінаціях з майном на понад 100 мільйонів гривень.

Бізнесмен-охоронець

Навколо минулого Геннадія Труханова та сторінок його біографії, особливо стосовно початку 90-х років, у ЗМІ є дуже багато версій.

В його офіційній біографії вказано, що він здобув військову освіту в одеському артилерійському училищі за спеціальністю інженера з ремонту автомобільної техніки.

Із лав Збройних сил він звільнився у 1992 році.

На початку 90-х пан Труханов почав працювати охоронцем у компанії "Мінімакс", а згодом відкрив власний охоронний бізнес - охоронну компанію "Капітан і Ко". Саме у званні капітан він звільнився з війська.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Геннадій Труханов двічі вигравав вибори мера Одеси

У його офіційній біографії у 90-х роках є суттєві "білі плями". Проте міжнародні розслідувачі опублікували звіт італійської поліції.

Документ датований 1998 роком, у ньому правоохоронці вказали пана Труханова як можливого учасника злочинного угруповання.

Сам він причетність до злочинних угруповань заперечує.

Згідно з офіційною біографією, з 2001 року пан Труханов почав офіційно працювати на російські компанії.

Спочатку він був "радником гендиректора з питань безпеки" компанії "Лукойл-Україна", а потім помічником з питань безпеки у материнській компанії нафтового гіганта.

У другій половині 2000-х років Геннадій Труханов офіційно відійшов від охоронного бізнесу. Деякий час він був помічником депутата парламенту Віктора Развадовського, потім працював у компанії "Укртрансконтейнер".

Шлях у політику

В 2006 році він отримав диплом юриста у Київському університеті внутрішніх справ, після чого пішов працювати на державну службу.

Бізнесмен та колишній охоронець з 2008 по 2011 роки офіційно працював головним спеціалістом у держкомітеті у справах ветеранів.

Після цього знову повернувся у бізнес, а в 2012 році пішов у велику політику. Тоді Партія регіонів висунула його кандидатом у депутати у 136 мажоритарному окрузі Одеси, де він переміг.

Після втечі Віктора Януковича з України Геннадій Труханов залишив фракцію Партії регіонів та почав співпрацювати з новою владою.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Геннадій Труханов разом з президентом, губернатором та міністром внутрішніх справ запускають патрульну поліцію в Одесі влітку 2015 року

У травні 2014 року відбулись дочасні вибори мера Одеси, на яких Геннадій Труханов переміг Едуарда Гурвіца.

Пан Гурвіц кілька строків керував Одесою, а на момент виборів був депутатом Ради від "Удару".

Хоча пан Гурвіц формально представляв правлячу тоді коаліцію, місцеві експерти вказували, що пан Труханов теж мав підтримку центральної влади.

Боротьба з Саакашвілі

Ще раз виграти вибори міського голови він зумів восени 2015 року, коли проходили чергові місцеві вибори.

Цього разу головним опонентом Труханова стала команда Міхеіла Саакашвілі, якого на початку літа 2015 року президент призначив губернатором області.

Нормальні стосунки у Саакашвілі та Труханова протримались всього кілька місяців.

Хоча офіційним кандидатом у мери від правлячої БПП був заступник Саакашвілі Олександр Боровик, проте місцеві експерти вказували, що частина місцевих владних еліт підтримувала саме Труханова.

Після виборів боротьба команди Саакашвілі та частини проукраїнських організацій проти мера Одеси продовжувалась.

У 2016 році активісти навіть організовували наметове містечко з вимогою відставки Геннадія Труханова.

У квітні саме з'явилось міжнародне розслідування щодо офшорів, у якому фігурував пан Труханов та нібито його російське громадянство і десятки офшорних компаній.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Перед виборами мера Одеси у жовтні 2015 року Геннадій Труханов та Міхеіл Саакашвілі ще відкривали разом сервісний центр

Проте тоді протести швидко розігнали, але Міхеіл Саакашвілі продовжував звинувачувати мера у корупційних діях та домовленостях з владою у Києві.

У листопаді 2016 року Петро Порошенко звільнив опального губернатора Саакашвілі й частина проблем у Труханова зникла.

Хоча прихильники Саакашвілі та місцеві активісти влаштовували протести проти мера, зокрема, після пожежі у дитячому таборі "Вікторія".

Російський паспорт і справа НАБУ

Проте звинувачення у наявності подвійного громадянства стосовно Геннадія Труханова не припинились.

Восени 2017 року журналісти знайшли у Федеральній податковій службі дані, які нібито доводили, що пан Труханов є громадянином Росії.

"Не вірте брехні й чутками", - сказав тоді Труханов у відповідь на прохання журналістів прокоментувати ситуацію.

Не знайшли доказів порушення норм щодо подвійного громадянства і правоохоронці.

Проте вже 2018 року за мера Одеси взялось Національне антикорупційне бюро.

Геннадій Труханов покинув Україну наприкінці грудня 2017 року і понад місяць не повертався до України. Спочатку у нього була оформлена відпустка, а потім відрядження.

13 лютого 2018 року стало відомо, з чим могла бути пов'язана така тривала відсутність мера Одеса.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У вересні 2017 року в Одесі активісти побились з поліцією під час мітингів, які виникли після пожежі у дитячому таборі "Вікторія"

Національне антикорупційне бюро повідомило, що підозрює мера Одеси у корупції.

Разом з ним до незаконної схеми нібито причетні заступник мера, директор департаменту комунальної власності та голові постійної комісії з питань комунальної власності.

Слідство вважає, що вони завдали збитків бюджету міста на понад 100 мільйонів гривень.

За версією слідства, міська рада у 2016 році придбала майно заводу "Краян" у приватної фірми за 185 мільйонів гривень.

Це саме державне майно напередодні продали на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства.

Тоді приватна фірма купила його всього за 11,5 мільйонів, але зуміла незабаром продати місту вже за 185 мільйонів.

Слідство вважає, що це була схема розкрадання державних коштів, і чиновники до неї причетні.