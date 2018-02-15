Онколог: запобігти дитячому раку неможливо

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15 лютого є всесвітнім днем онкохворої дитини. Про те, скільки дітей в Україні хворіють на рак, які є найпоширеніші його форми і чи можливо цьому запобігти, розповів головний лікар Національного інституту раку України Андрій Безносенко.

ВВС Україна: Яка ситуація з захворюванням дітей на рак в Україні, чи збільшувалась кількість хворих за останні роки?

Андрій Безносенко: В усіх країнах світу, у тому числі в Україні, статистика захворювання на рак поступово зростає у всіх вікових категоріях, у тому числі у дітей.

Якщо те, що дорослі частіше хворіють на рак, пов'язано зі старінням населення на планеті, то зростання дитячої захворюваності - з іншими факторами. Нині більше народжується дітей з проблемами. У випадках, коли жінки раніше не могли завагітніти, тепер народжуються недоношені діти. Раніше у таких дітей було менше шансів вижити, зараз їх виходжують. Поступово збільшується кількість онкологічних захворювань у них.

За даними інституту раку, 2015 року в Україні на рак захворіли 1078 дітей віком до 18 років, у 2016 році - 1100 дітей. З них протягом року 270 дітей померли. Є поступове зростання. Це дані без Криму і непідконтрольних територій.

Якщо брати процентне співвідношення кількості хворих до дитячого населення, то такі дані схожі і в сусідніх країнах.

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ВВС Україна: Які форми раку у дітей найбільш поширені в Україні ?

Андрій Безносенко: Найчастіше зустрічаються пухлини нирок, нейробластоми, лейкемія, рак кісток, пухлини головного мозку. Такі пухлини найпоширеніші серед дітей і у всьому світі.

ВВС Україна: Яка основна причина захворювання на рак у дітей? У дорослих відомо, що можна уникати факторів ризику, не палити, уникати тривалого перебування у солярії і можна зменшити ризик захворювання. А чому хворіють діти?

Андрій Безносенко: Якби я знав відповідь на це питання, я жив би у Монако. Дуже багато онкозахворювань у дітей є від народження. Ще з пологового будинку можуть забирати дітей на операції. Є генетично обумовлені пухлини. Але найчастіше причини захворювання на рак у дітей, на жаль, невідомі. Запобігти їм так само неможливо. Батьки запитують, чому саме наша дитина, якщо ми не пили, не курили, вагітність проходила нормально, але відповіді на це питання немає.

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ВВС Україна: Що треба знати батькам, на що звертати увагу, як запобігти, вчасно помітити захворювання?

Андрій Безносенко: Запобігти раку в дітей неможливо. Щодо тих найпоширеніших форм захворювання, які я назвав, немає чітких факторів ризику, уникнувши яких, можна запобігти хворобі. Єдине, що можна, це вчасно пройти обстеження. Якщо є запаморочення, ніжка болить - йти до лікаря.

Онконастороженість у батьків повинна бути. Бо дуже часто звертаються вже з запущеними формами раку в дітей. Лікування від раку дороге і тривале. У дитячій онкології найбільша плинність кадрів. Лікарі, медсестри, санітарки не витримують психологічного навантаження при такій роботі і йдуть.

Якщо не брати дитячі випадки, дорослим варто уникати факторів ризику, які призводять до раку - куріння, алкоголю, іонізуючого випромінювання, шкідливого виробництва.