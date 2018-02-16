Саакашвілі в Нідерландах. Що далі?

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Міхеіл Саакашвілі з Польщі, куди його відправили за процедурю реадмісії, перебрався до Нідерландів.

Що у реальному житті означає новий статус екс-президента Грузії, що він робитиме далі, що буде з його Рухом нових сил в Україні, а також із порушеними проти нього кримінальними справами?

ВВС Україна шукала відповіді на ці та інші питання за допомогою юристів та політологів.

Польща і зобов'язання

Застосовану до Міхеіла Саакашвілі процедуру реадмісії до Польщі більшість юристів вважають такою, що відповідає міжнародним нормам. Сам екс-президент Грузії це категорично заперечує, оскільки вважає, що і позбавлення його українського громадянства є протизаконним.

Окрім того, захисники екс-президента Грузії твердять, що оскільки він перебуває під слідством в Україні, реадмісія не могла бути застосована.

Адвокатам заперечує колишній представник України у Венеціанській комісії Володимир Пилипенко.

"Якщо людину передавали за процедурою реадмісії, то це означає, що обидві країни визнають, що перетин кордону був протизаконним. Людина, що вчиняла такі дії, теж знала, що вона незаконно перетинає кордон і могла допускати, що до неї можуть бути застосовані певні адміністративні заходи, у тому числі реадмісія", - сказав він у коментарі ВВС Україна.

Як жити далі, це питання лише тієї людини. Вона ж розраховувала на щось і мала на що жити в країні, чий кордон перетинала Володимир Пилипенко, юрист

Володимир Пилипенко пояснив, що країни не мають зобов'язань перед особою, до якої застосовано реадмісію, у питаннях, що стосуються його матеріального утримання чи правової допомоги.

"Як жити далі, це питання лише тієї людини. Вона ж розраховувала на щось і мала на що жити в країні, чий кордон перетинала?", - додає юрист.

Сам Міхеіл Саакашвілі, з'явившись на прес-конференції у Варшаві на наступний день після реадмісії до Польщі, розповів, що він ночував у готелі, а допомагали йому депутати польського парламенту.

Нідерланди і сім'я

Вже 14 лютого стало відомо, що екс-президент Грузії з Польщі переїхав до іншої країни ЄС - Нідерландів.

У Facebook він написав, що одразу ж отримав посвідку на проживання.

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"Сьогодні в Амстердамі, вперше за останній час, у мене з'явився документ, що засвідчує мою особу. Відразу по прибуттю у Нідерланди мені вручили посвідчення особи, що дає право на проживання і роботу в Євросоюзі, вся процедура зайняла всього кілька хвилин", - рповідомив Міхеіл Саакашвілі.

В інтерв'ю голландському виданню NOS він розповів про свої плани. Зокрема, він заявив, що не сидітиме, склавши руки у цій країні разом із сім'єю, а залишатиметься політично активним.

Але спочатку у його планах - знайти школу для одного із синів, який має приїхати до Нідерландів разом з дружиною політика, Сандрою Рулофс. Сім'я планує поселитися в місті Тернеузен, де вони вже мають будинок.

Він також розповів, що пані Рулофс навідувалася до цього помешкання, але більшість часу жила із синами у Тбілісі. Другий син, сказав Міхеіл Саакашвілі, залишиться навчатися у Грузії.

Екс-президент сказав, що має намір часто залишати Нідерланди і займатися політикою, відвідуючи інші країни Європи.

В Україну він поки що не потрапить. Гіпотетично це могло б статися лише у вирі подій на кшталт Майдану 2014 року Вадим Карасьов, політолог

Раніше влада Нідерландів заявляла, що готова надати громадянство Міхеілу Саакашвілі на підставі його шлюбу із підданою цією країни. Проте екс-президент Грузії твердив, що хоче домогтися відновлення українського громадянства і не проситиме іншого.

Грузія чекає

Одразу ж після повідомлень про реадмісію прокуратура Грузії, яка розслідує кілька кримінальних справ стосовно колишнього глави держави, заявила, що її запит до Польщі про екстрадицію Міхеіла Саакашвілі, надісланий Варшаві наприкінці минулого року, лишається чинним.

Такий запит Грузія надіслала після того, як екс-президент прибув до Варшави зі США. Саме в Америці він дізнався про те, що його українське громадянство припинене.

Однак навіть у разі, якби Польща пішла на такий крок, це би потребувало якогось часу, оскільки процедура не є простою і передбачає, зокрема, розгляд матеріалів у суді.

Виглядає так, що тепер Тбілісі мають з подібним запитом про екстрадицію звертатися до Нідерландів.

Отже, якщо не брати до уваги політичну складову останніх подій, то з юридичної точки зору ситуація стабілізувалася: Міхеіл Саакашвілі вже не є особою, яка незаконно перебуває в Україні; Польща ближчим часом не матиме клопоту з тим, чи видавати його Грузії; сам екс-президент може легально подорожувати Європою із документом, одержаним у Нідерландах.

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Прорив в Україну

Міхеіл Саакашвілі обіцяє повернутися до України, але експерти вважають таке повернення практично неможливим.

"В Україну він поки що не потрапить. Гіпотетично це могло б статися лише у вирі подій на кшталт Майдану 2014 року. Якщо такого не буде, то навряд чи повторний прорив буде. Влада дуже ризикувала з точки зору свого іміджу, тому тепер до прориву відповідні органи будуть готові краще, ніж попереднього разу", - каже директор Інститут глобальних стратегій Вадим Карасьов у коментарі ВВС Україна.

На думку політолога, найближчим часом "буде вирішене питання щодо тактики дій і майбутньої конфігурації влади між "Народним фронтом" і Блоком Петра Порошенка, а також яким буде місце у цій конфігурації міністра внутрішніх справ Арсена Авакова".

Про Авакова останнім часом говорять як про людину, без згоди якої реадмісія Міхеіла Саакашвілі відбутися не могла. Один із аргументів - після реформи правоохоронної системи Державна міграційна служба і Державна прикордонна служба, співробітники якої затримували екс-президента Грузії, є підрозділами міністерства внутрішніх справ.

На думку Вадима Карасьова, до літа "новинні бої" ще триватимуть, але потім ситуація зміниться.

Відтепер на вулицях українських міст спробують свої сили, наприклад, Юлія Тимошенко, каламутні персонажі з "нацдружин" чи той же Семен Семенченко Віталій Кулик, політолог

"Потім все забудеться, бо за півроку до президентських виборів (за Конституцією вони відбудуться 31 березня 2019 року. - Ред.) у політиці буде інший порядок денний", - каже він.

Протестний рух і кримінальні справи

Водночас, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що рано казати про те, що протестний рух зійде нанівець.

"Насправді, депортація Міхо лише радикалізує його. На місце лідерів протесту вже вибудувалася черга. А те, що запит на протест у суспільстві є, кажуть більшість соціологів. Придушення невдоволення тільки поглиблюватиме кризу. Відтепер на вулицях українських міст спробують свої сили, наприклад, Юлія Тимошенко, каламутні персонажі з "нацдружин" чи той же Семен Семенченко" - написав політолог у Facebook.

На переконання Віталія Кулика, вже у березні слід очікувати хвилю акцій, ініційованих "Батьківщиною", за дострокові парламентські вибори й імпічмент Петру Порошенку, а також чекати втілення нових політичних проектів.

"Міхеіл в Україні був дизайнером, кріейтором протестів, полум'яним революціонером, і цим відрізнявся від українських політиків. Тому, вважаю, його рух за певний час зів'яне", - заперечує у коментарі ВВС Україна політолог Вадим Карасьов.

"Хтось із опозиціонерів міг би очолити вуличні протести. Але, з іншого боку, навіщо Юлії Тимошенко, Анатолію Гриценку, "Укропу", "Свободі" ризикувати, йти на вулицю і займатися грою не за правилами, наражатися на супротив влади, коли влада і так до них тече, і це підтверджують соціологічні рейтинги", - додає він.

Копирайт изображения David.Sakvarelidze Image caption У заяві із засудженням видворення Міхеіла Саакашвілі опозиціонери чітко не пообіцяли приєднатись до протестів, які організовує його партія

Тільки на четвертий день після видворення Саакашвілі до Польщі українські опозиціонери зуміли показати хоч якусь консолідовану позицію.

Майже десять партій, серед яких "Батьківщина" та "Самопоміч", узгодили заяву із закликом покарати винних у вивезенні Саакашвілі та забезпечити його повернення.

Проте "консолідовану та тверду" відповідь вони пообіцяли тільки у разі "подальших розправ над опозиційними лідерами", а не вже зараз.

Показово, що цю заяву на своєму сайті ні "Батьківщина", ні "Самопоміч" навіть не оприлюднили.

Після реадмісії Міхеіла Саакашвілі у соцмережах чи не найбільше обговорювали не сам факт переправлення екс-президента до Варшави, а те, чому так блискавично це було зроблено у той час, як проти нього порушено кілька кримінальних справ, у тому числі зі звинуваченнями у тяжкому злочині.

Екс-президент Грузії запевняє, що хоче давати покази за цими справами в Україні, а соцмережі жартують: чи буде тепер Україна домагатися екстрадиції пана Саакашвілі, як і Грузія.

"Щодо інкримінованих йому злочинів в Україні, то виникають підозри стосовно дій прокуратури: чому не застосовувалися адекватні запобіжні заходи до нього", - зазначає юрист, колишній представник України у Венеціанській комісії Володимир Пилипенко.

"Кримінальні справи так само зів'януть, як і рух Саакашвілі. Ну не буде ж Генеральна прокуратура домагатися заочного судового процесу, як у випадку із Віктором Януковичем", - каже Вадим Карасьов.