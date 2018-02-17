За 16 років знищені "100 тисяч орангутангів"

Копирайт изображения SERGE WICH Image caption Природне середовище проживання орангутанів

Як показало дослідження, понад 100 тисяч орангутангів, що перебувають під загрозою зникнення, були вбиті на острові Борнео з 1999 року.

Вчені, які протягом 16 років проводили дослідження на острові, назвали цю цифру "немислимою".

Знищення лісів, де ведеться лісозаготівля, вирощують олійну пальму, створюють гірничо-видобувні та паперові фабрики, залишається головною причиною.

Проте дослідження, опубліковане в журналі Current Biology, також показало, що тварини "зникають" з районів, де ліси залишаються.

Це означає, що велику кількість орангутангів просто безжалісно знищують, повідомляє Марія Войгт, провідна наукова співробітниця з Інституту еволюційної антропології ім. Макса Планка в Німеччині.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Тапанульський орангутан став першим новим видом у родині гомінідів за останнє століття.

Доктор Войгт та її колеги кажуть, що тварини стали жертвами мисливців, і загинули через помсту за поїдання рослин на фермах. Це - загроза, яку раніше недооцінили.

Професор Серж Віч з Ліверпульського університету імені Джона Мурса, який теж брав участь у дослідженні, у коментарі BBC News зазначив: "Ми не очікували, що втрати стануть настільки великими в лісі, що продовжує існувати, тому ці [дослідження] підтверджують, що полювання є головною проблемою".

"Коли ці тварини вступають в конфлікт з людьми на краю плантації, вони завжди програють. Люди вб'ють їх", - додає він.

За словами професора Віча, орангутанги можуть харчуватися фруктами на плантаціях, але не є небезпечними.

Копирайт изображения MARC ANCRENAZ Image caption Природне середовище проживання орангутангів фрагментують шляхи та плантації

Науковець закликав лідерів Малайзії та Індонезії виступити проти цього навмисного винищення мавп.

Проте дослідження також показують, що природні ресурси експлуатуються на Борнео "з руйнівною швидкістю".

За прогнозами дослідників, тільки вирубка лісу може знищити ще 45 тисяч орангутангів протягом наступних 35 років.

Вплив вирощування олійної пальми

Вирощування олійної пальми, яка міститься у широкому асортименті харчових продуктів, є відомою причиною втрати природного середовища проживання диких тварин.

Доктор Емма Келлер з благодійного фонду World Wildlife Fund зазначила у коментарі BBC News, що споживачі повинні "тиснути" на компанії, щоб вони взяли на себе зобов'язання забезпечити таку пропозицію цього майже повсюдного харчового продукту, яка буде враховувати необхідність збереження навколишнього середовища.

"Найбільш важливими завданнями зараз є повна заборона на знеліснення та відсутність посадки рослин на торф'яних ґрунтах", - сказала вона.

Будівництво мостів

Борці за охорону навколишнього середовища також наголосили, що є промінь надії для природного середовища орангутангів.

Команда з Честерського зоопарку у Великій Британії опублікувала перші фотографії тварин, які використовували створені людьми "лісові мости з навісами".

Копирайт изображения CLARK ANDKERSON Image caption Створені людьми "лісові мости" є короткостроковим рішенням для пересування орангутангів у фрагментованому природньому середовищі

Кетрін Бартон, менеджер з охорони природи зоопарку пояснила, що, співпрацюючи з благодійною організацією Hutan в Малайзії, зоопарк поставив за мету відновити зв'язок місць проживання, розділених плантаціями олійної пальми, шляхами та дренажними каналами.

"Бачити, як тварини починають використовувати ці мости, і знову підключаються до цього фрагментарного середовища проживання, це дійсно позитивний знак. Але це короткострокове рішення", - сказала пані Бартон.

Вона додала, що у довгостроковій перспективі, мета полягає в тому, щоб знову засадити лісами території та створити простір для великих мавп.

Проте, як зазначив професор Віч, дослідження його команди підтвердило, що недостатньо просто захистити лісове середовище тварин. "Ми повинні захищати тварин, ми не зупиняємося, коли ліси добре виглядають, але в них немає орангутангів", - наголосив він.