Непроґавте: українські бойові ракети і як стати щасливим

Копирайт изображения РНБО Image caption Тема крилатої ракети українського виробництва сколихнула медіапростір після того, як РНБО опублікувала відео її тестових пусків

Видворення Саакашвілі до Польщі, Олімпіада у Пхьончхані, катастрофа літака "Саратовських авіаліній" у Підмосков'ї, день святого Валентина та як розпізнати газлайтера на ранніх стадіях - у традиційних підсумках тижня від ВВС Україна.

На початку лютого Рада нацбезпеки України оголосила, що скоро армія отримає одразу кілька нових зразків потужного озброєння: ракетний комплекс "Вільха" та крилаті ракети "Нептун".

Також ми розповіли, якою може бути миротворча місія ООН на Донбасі.

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Ще одна гаряча подія цього тижня: Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, звідки він прибув, порушивши українське законодавство.

Тим часом національна розвідка США вважає, що найближчим часом в Україні залишається небезпека внутрішніх потрясінь.

Копирайт изображения Reuters Image caption На фотографіях з місця катастрофи російського літака видно уламки на засніженому полі.

У неділю розбився літак Ан-148 "Саратовських авіаліній". Він вилетів з московського аеропорту "Домодєдово" і прямував до Оренбурзької області. На борту ніхто не вижив.

Також цього тижня під час польоту пасажирського літака з Сан-Франциско до Гонолулу луснула обшивка одного з двигунів.

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Триває Олімпіада у Південній Кореї. Цього тижня канадський фігурист Ерік Редфорд заявив, що сповнений гордості після того, як став першим відкритим геєм, який здобув золото на зимовій Олімпіаді цього року.

Ще один матеріал, який вартий уваги: історія українки, яка принесла Німеччині олімпійське золото.

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Ще одна важлива тема цього тижня: у середній школі в Паркленді, штат Флорида, сталася стрілянина, у якій загинули щонайменше 17 людей та кілька отримали поранення.

Копирайт изображения ARTURO TORRES Image caption Щороку в рамках спецпроекту BBC ми обираємо 100 впливових жінок, що своїм прикладом надихають людей у всьому світі.

І трохи психології. Нещодавно тема свідомої тривалої маніпуляції з метою використати викривлене сприйняття партнером реальності у нешляхетних цілях - газлайтингу - набула розголосу.

Цього тижня у спецпроекті "100 жінок", ми розповіли про жінку, яка страждала від болю під час сексу. Вона розповіла, як їй вдалося перемогти цю недугу, а акторка Емілі Френсіс почула по радіо цю розповідь і зробила про це спектакль.

А ще ми розповідали про те, як одружуються, виховують дітей та помирають у Луганську. А також маємо ексклюзивний матеріал про те, як українки виношують чужих дітей.

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Також ми розповіли про модератора Facebook, яка стикнулася із серйозним психологічним тиском під час своєї роботи. Сара була однією з сотень модераторів, які працювали на агенцію в Каліфорнії.

А ще маєте змогу раз ознайомитися із матеріалом про фізичне задоволення несексуального характеру, яке викликають певні звуки або зображення, що сприяло поширенню цілої субкультури в YouTube.

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Скільки парочок познайомляться в інтернеті цього року на День святого Валентина? "Значно більше, ніж раніше"- цілком доречна відповідь. Адже знайомства в інтернеті продовжують завойовувати світ.

А ще ми приплизно знаємо, як виглядав святий Валентин.

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У мальовничому середньовічному місті у Словаччині створили "Банк кохання". Там пари можуть залишити маленькі, дорогі серцю речі, що символізують їхнє кохання.

І трохи про науку. Шевченківський комітет присудив найвищу літературну премію України Еммі Андієвській.

А ще ми підготували матеріал до Міжнародного дня жінок в науці. За даними Інституту статистики ЮНЕСКО, оприлюдненими у 2017 році, лише 28% науковців у світі - жінки.

Копирайт изображения LARA MASON Image caption 31-річна Лара Мейсон із Уолсола понад 100 годин витратила на виготовлення своїх кулінарних витворів.

Ще цього тижня жінка спекла торти розміром до святкування їхнього першого дня народження.

А от французькі дослідники встановили зв'язок між їжею, яка зазнає інтенсивної переробки, та раком.

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Також ми цього тижня розповіли найголовніше: як стати щасливим.