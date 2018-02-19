Коли в Україні зникнуть маршрутки?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Можливо, у деяких містах вже за кілька років маршрутки зникнуть

Українські урядовці і місцеві керівники дедалі частіше завляють про намір відмовитися від маршрутних таксі й замінити їх комунальним транспортом.

Комерційні "маршрутки" заполонили великі й малі міста ще у 90-х, витіснивши інші види громадського транспорту.

Чи реальні плани уряду, коли зникне остання маршрутка та що буде потім - досліджувала ВВС Україна.

"Велика собача будка"

Про неї складають анекдоти та співають пісні. Лідер гурту "Скрябін" Кузьма якось написав:

"Їде маршрутка,

Як велика собача будка..."

Українці дедалі частіше скаржаться на неналежну якість обслуговування з боку маршрутних таксі.

Дедалі більше повідомлень в інтернеті та соцмережах з приводу порушення ПДД, нелегальних перевезень, грубої поведінки, а також відмови везти пільговиків.

Дуже часто я чую негативну реакцію водіїв, коли кажу, що я пільговик Юрій Заноз, учасник АТО

"Дуже часто я чую негативну реакцію водіїв, коли кажу, що я пільговик", - розповідає ВВС Україна молодший лейтенант прикордонної служби, учасник АТО Юрій Заноз.

"Нещодавно в Києві один з водіїв почав кричати: "Я тебе туди (в АТО. - Ред.) не посилав, чого я тебе маю перевозити?", - каже він і додає, що часом доводиться платити, аби уникнути конфлікту.

Великого розголосу у Львові набуло рішення перевізників запровадити у січні платний проїзд для пенсіонерів на всіх маршрутках.

Копирайт изображения УНІАН Image caption В українських містах з'являється дедалі більше петицій, в яких люди скаржаться на маршрутки та пропонують свої рішення проблем

Через такі дії приватних перевізників почали з'являтись петиції з вимогою взагалі прибрати маршрутки з доріг - зокрема в Києві, Львові та Дніпрі.

Вони набирають досить велику кількість голосів, тому місцева влада змушена їх розглядати.

До того ж, курс на витіснення маршруток з українських доріг взяло й міністерство транспорту.

Чи буде як в ЄС?

Ми бачимо маршрутки, які не відповідають вимогам комфорту, безпеки, зручності та сервісу Володимир Омелян, міністр інфраструктури

У лютому уряд ухвалив постанову про лібералізацію ринку автобусних перевезень в Україні. Цей документ, на думку міністра транспорту Володимира Омеляна, приведе до того, що таке явище, як "маршрутка", відійде в минуле.

"Ми зараз бачимо ці маршрутки, які абсолютно не відповідають жодним вимогам комфорту, безпеки, зручності та сервісу на українських автошляхах", - розповів пан Омелян ВВС Україна.

Копирайт изображения Міністерство інфраструктури Image caption В профільному міністерстві кажуть, що маршрутки відійдуть у минуле

За його словами, цей ринок штучно зарегульований та розподілений в результаті "кулуарних домовленостей" між владою та перевізниками.

За новими правилами, на маршрути мають виходити ті перевізники, які запропонують кращий, більш комфортний, безпечний та екологічний транспорт.

У свою чергу, автомобільні перевізники кажуть, що плани влади не так просто втілити.

Потрібно покращувати інфраструктуру в містах, що покращить графік руху транспорту Іван Велійко, член асоціації перевізників

"Я вважаю, що маршруток в Україні немає. Оскільки, на мою думку, автобуси типу "Богдан" та "Еталон" - це автобуси малого класу", - говорить в розмові з ВВС Україна член Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Іван Велійко.

За його словами, покращити графік руху транспорту - це хороша ідея. Але без підготовки інфраструктури міст це зробити складно.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У Києві багато маршруток не дотримуються графіка через затори

"В наших містах, наприклад, у місті Львові, забезпечити нормальний графік руху неможливо, тому що є затори, перекриття вулиць, ремонти", - пояснює він і додає, що це не дає можливості автобусам рухатися за графіком.

Тому, на думку пана Велійка, спершу варто подумати про розвиток інфраструктури в містах, де б громадський транспорт рухався по спеціальній смузі.

Як готуються міста?

Місцева влада заявляє про низку проблем на цьому шляху, насамперед - фінансових.

Заступник мера Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак в розмові з ВВС Україна каже: "Звичайно, хочеться, щоб у нас було, як в Європі, щоб ми забули про таке явище, як маршрутки, а були комфортабельні, зручні, сучасні автобуси".

Але для цього треба замінити в місті близько 500 автобусів, зазначає він.

"Мінімальна ціна одного комфортабельного автобуса - 122 тис. євро. От і порахуйте, всього - понад 2 млрд грн", - каже чиновник.

Мер Дніпра Борис Філатов також каже, що відмовитись одразу від маршруток не вийде, оскільки є економічні реалії.

"Я б із задоволенням всіх розігнав, але є реалії економіки. На жаль, сьогодні ми не можемо вимагати від перевізника, щоб вони купили нові "Мерседеси" з "Євро-5" та чистими салонами", - каже він.

Я б із задоволенням всіх розігнав, але є реалії економіки Борис Філатов, мер Дніпра

За його словами, Дніпро пішло шляхом витіснення маршруток дешевим муніципальним електротранспортом.

"Ми відкриваємо нові маршрути комунального транспорту і оновлюємо тролейбусний парк - за останні 2,5 року коштом міського бюджету придбали 51 нових тролейбусів", - каже очільник Дніпра.

Копирайт изображения Фото міськради Дніпра Image caption Нові тролейбуси в Дніпрі

Хочуть зробити муніципальний транспорт основним і в Одесі.

"Одеса виграла грант від Світового банку. Зараз він дає технічну допомогу і рекомендації, як правильно та оптимально створювати й розвивати маршрутну мережу міста", - розповів ВВС Україна директор транспортного департаменту міськради цього міста Олександр Ілько.

Зараз в місті співвідношення громадського транспорту до приватного - один до трьох. Завдання стоїть змінити ситуацію завдяки електроавтобусам.

"Бо це екологічно чисто, економічно доцільно і зрештою - не потрібна інфраструктура", - пояснює пан Ілько.

Що у Києві?

Кияни чи не найактивніше реєструють свої петиції до міської влади щодо ліквідації маршруток.

Є й інші пропозиції. Серед них - зобов'язати водіїв возити пільговиків, оскільки ті часто відмовляються це робити, заборонити довго стояти на зупинках та ліквідувати дублюючі маршрути.

Є навіть петиція "заборонити російський шансон та попсу" в маршрутках.

Ми не будемо воювати з маршрутками, ми їх просто витіснимо Віталій Кличко, мер Києва

"Ми не будемо воювати з маршрутками. Ми їх просто витіснимо доступним, комфортним і сучасним громадським комунальним транспортом", - цитує сайт КМДА мера Віталія Кличка.

В столичній владі пояснюють, що місто вже кілька років співпрацює зі Світовим банком, який розробив свої рекомендації.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Нові пасажирські автобуси "МАЗ" в Києві

"Світовий банк рекомендує нам більше відкривати маршрутів 12-метрових, 17-метрових автобусів і потихеньку витісняти маршрутки", - розповідає ВВС Україна директор транспортного департаменту КМДА Сергій Симонов.

За його словами, великі автобуси будуть більш комфортними для людей. Також вони розвантажать столичні дороги від маршруток, які зупиняються у недозволених місцях і сприяють заторам.

"Життя змусить"

Про повну відмову від маршруток вже сьогодні мова не йде. Та й через рік-два це теж не станеться, кажуть місцеві чиновники.

"Просто скорочення маршруток без достойної альтернативи нічого не дасть хорошого. Жодне місто не в змозі замінити за день чи за рік 500 - 600 маршруток. Це неможливо", - вважає одеський чиновник Олександр Ілько.

У Львові достатньої кількості голосів набрала петиція про відмову від маршруток протягом двох років. Але ці терміни нереальні, каже влада.

"Маю питання до авторів - скільки це буде коштувати, де взяти гроші, хай приведуть приклад хоч одного міста в світі, де за два роки поміняли повністю транспорту інфраструктуру в місті", - каже заступник мера Сергій Бабак.

За його словами, звичайно, джерелом купівлі нового сучасного громадського транспорту може бути підняття тарифів на проїзд.

"Але треба враховувати платоспроможність населення. За рік-два це не робиться", - додає він.

У Києві оптимістично заявляють про п'ять років. А в профільному міністерстві навіть називають трирічний термін. За словами Володимира Омеляна, ринок до цього готовий, хоча проблем не уникнути.

Копирайт изображения Міністерство інфраструктури Image caption Міністр Омеляна каже, що оновити транспорт реально за три роки

"Здається незвичним, що основні гравці мають відмовитись від корупційних домовленостей з владою, і просто конкурувати між собою", - прогнозує міністр.

Проте, за його словами, процес вже запущений і шляху назад немає.

"Життя змусить їх це зробити", - каже міністр Омелян у відповідь на питання про спротив у цьому процесі.

У свою чергу у Всеукраїнській асоціації автомобільних перевізників застерігають, що така лібералізація може призвести до хаосу.

"Ми сьогодні хочемо застосувати модель, яка працює в Європі, в Польщі та інших країнах - тобто вільний ринок. Ми ще не доросли до вільного ринку», - вважає член асоціації Іван Велійко.

Зокрема, за його словами, міжобласні маршрути після запровадження нових правил не матимуть жодних соціальних зобов'язань, а будуть працювати тільки на дохідних і рентабельних маршрутах.

До того ж, каже він, не самодостатні поки що і місцеві громади, які мали регулювати питання транспорту, як це відбувається у Польщі.

Що буде після?

У місцевих жителів є острах, що маршрутки ліквідують, а альтернативи їм не буде.

У Дніпрі нещодавно навіть сталася паніка після рішення місцевої влади про ліквідацію 33 маршрутів. Дніпряни заявили про готовність до активних дій - від збору підписів і до виходу на мітинги.

Місцева влада визнала, що недостатньо пояснила ситуацію населенню, що і викликало паніку.

"Треба було вийти до територіальної громади, провести слухання, пояснити, людям та повідомити, що мова йде не про ліквідацію, а про оптимізацію цих маршрутів", - визнає мер Борис Філатов.

За його словами, таке рішення пов'язано з необхідністю витіснити нелегальних перевізників, які часто дублювали напрямки руху.

У владі пояснюють, що у жодному разі мова не йде про ліквідацію всіх маршруток.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Місцева влада переконує, що бездумної ліквідації маршруток не буде

Цей процес буде йти поступово шляхом введення зручного та безпечного громадського транспорту. А ще - значно місткішого, кажуть посадовці.

Наприклад, сучасні автобуси та тролейбуси можуть перевозити понад 100 людей, а маршрутка - не більше 30 пасажирів.

Проте з купівлею такого транспорту непросто, оскільки для цього потрібні великі кошти. Місцеві бюджети з цим можуть не впоратися і чекають на допомогу кредити від міжнародних банків.