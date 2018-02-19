Коли в Україні зникнуть маршрутки?
Українські урядовці і місцеві керівники дедалі частіше завляють про намір відмовитися від маршрутних таксі й замінити їх комунальним транспортом.
Комерційні "маршрутки" заполонили великі й малі міста ще у 90-х, витіснивши інші види громадського транспорту.
Чи реальні плани уряду, коли зникне остання маршрутка та що буде потім - досліджувала ВВС Україна.
"Велика собача будка"
Про неї складають анекдоти та співають пісні. Лідер гурту "Скрябін" Кузьма якось написав:
"Їде маршрутка,
Як велика собача будка..."
Українці дедалі частіше скаржаться на неналежну якість обслуговування з боку маршрутних таксі.
Дедалі більше повідомлень в інтернеті та соцмережах з приводу порушення ПДД, нелегальних перевезень, грубої поведінки, а також відмови везти пільговиків.
"Дуже часто я чую негативну реакцію водіїв, коли кажу, що я пільговик", - розповідає ВВС Україна молодший лейтенант прикордонної служби, учасник АТО Юрій Заноз.
"Нещодавно в Києві один з водіїв почав кричати: "Я тебе туди (в АТО. - Ред.) не посилав, чого я тебе маю перевозити?", - каже він і додає, що часом доводиться платити, аби уникнути конфлікту.
Великого розголосу у Львові набуло рішення перевізників запровадити у січні платний проїзд для пенсіонерів на всіх маршрутках.
Через такі дії приватних перевізників почали з'являтись петиції з вимогою взагалі прибрати маршрутки з доріг - зокрема в Києві, Львові та Дніпрі.
Вони набирають досить велику кількість голосів, тому місцева влада змушена їх розглядати.
До того ж, курс на витіснення маршруток з українських доріг взяло й міністерство транспорту.
Чи буде як в ЄС?
У лютому уряд ухвалив постанову про лібералізацію ринку автобусних перевезень в Україні. Цей документ, на думку міністра транспорту Володимира Омеляна, приведе до того, що таке явище, як "маршрутка", відійде в минуле.
"Ми зараз бачимо ці маршрутки, які абсолютно не відповідають жодним вимогам комфорту, безпеки, зручності та сервісу на українських автошляхах", - розповів пан Омелян ВВС Україна.
За його словами, цей ринок штучно зарегульований та розподілений в результаті "кулуарних домовленостей" між владою та перевізниками.
За новими правилами, на маршрути мають виходити ті перевізники, які запропонують кращий, більш комфортний, безпечний та екологічний транспорт.
У свою чергу, автомобільні перевізники кажуть, що плани влади не так просто втілити.
"Я вважаю, що маршруток в Україні немає. Оскільки, на мою думку, автобуси типу "Богдан" та "Еталон" - це автобуси малого класу", - говорить в розмові з ВВС Україна член Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Іван Велійко.
За його словами, покращити графік руху транспорту - це хороша ідея. Але без підготовки інфраструктури міст це зробити складно.
"В наших містах, наприклад, у місті Львові, забезпечити нормальний графік руху неможливо, тому що є затори, перекриття вулиць, ремонти", - пояснює він і додає, що це не дає можливості автобусам рухатися за графіком.
Тому, на думку пана Велійка, спершу варто подумати про розвиток інфраструктури в містах, де б громадський транспорт рухався по спеціальній смузі.
Як готуються міста?
Місцева влада заявляє про низку проблем на цьому шляху, насамперед - фінансових.
Заступник мера Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак в розмові з ВВС Україна каже: "Звичайно, хочеться, щоб у нас було, як в Європі, щоб ми забули про таке явище, як маршрутки, а були комфортабельні, зручні, сучасні автобуси".
Але для цього треба замінити в місті близько 500 автобусів, зазначає він.
"Мінімальна ціна одного комфортабельного автобуса - 122 тис. євро. От і порахуйте, всього - понад 2 млрд грн", - каже чиновник.
Мер Дніпра Борис Філатов також каже, що відмовитись одразу від маршруток не вийде, оскільки є економічні реалії.
"Я б із задоволенням всіх розігнав, але є реалії економіки. На жаль, сьогодні ми не можемо вимагати від перевізника, щоб вони купили нові "Мерседеси" з "Євро-5" та чистими салонами", - каже він.
За його словами, Дніпро пішло шляхом витіснення маршруток дешевим муніципальним електротранспортом.
"Ми відкриваємо нові маршрути комунального транспорту і оновлюємо тролейбусний парк - за останні 2,5 року коштом міського бюджету придбали 51 нових тролейбусів", - каже очільник Дніпра.
Хочуть зробити муніципальний транспорт основним і в Одесі.
"Одеса виграла грант від Світового банку. Зараз він дає технічну допомогу і рекомендації, як правильно та оптимально створювати й розвивати маршрутну мережу міста", - розповів ВВС Україна директор транспортного департаменту міськради цього міста Олександр Ілько.
Зараз в місті співвідношення громадського транспорту до приватного - один до трьох. Завдання стоїть змінити ситуацію завдяки електроавтобусам.
"Бо це екологічно чисто, економічно доцільно і зрештою - не потрібна інфраструктура", - пояснює пан Ілько.
Що у Києві?
Кияни чи не найактивніше реєструють свої петиції до міської влади щодо ліквідації маршруток.
Є й інші пропозиції. Серед них - зобов'язати водіїв возити пільговиків, оскільки ті часто відмовляються це робити, заборонити довго стояти на зупинках та ліквідувати дублюючі маршрути.
Є навіть петиція "заборонити російський шансон та попсу" в маршрутках.
"Ми не будемо воювати з маршрутками. Ми їх просто витіснимо доступним, комфортним і сучасним громадським комунальним транспортом", - цитує сайт КМДА мера Віталія Кличка.
В столичній владі пояснюють, що місто вже кілька років співпрацює зі Світовим банком, який розробив свої рекомендації.
"Світовий банк рекомендує нам більше відкривати маршрутів 12-метрових, 17-метрових автобусів і потихеньку витісняти маршрутки", - розповідає ВВС Україна директор транспортного департаменту КМДА Сергій Симонов.
За його словами, великі автобуси будуть більш комфортними для людей. Також вони розвантажать столичні дороги від маршруток, які зупиняються у недозволених місцях і сприяють заторам.
"Життя змусить"
Про повну відмову від маршруток вже сьогодні мова не йде. Та й через рік-два це теж не станеться, кажуть місцеві чиновники.
"Просто скорочення маршруток без достойної альтернативи нічого не дасть хорошого. Жодне місто не в змозі замінити за день чи за рік 500 - 600 маршруток. Це неможливо", - вважає одеський чиновник Олександр Ілько.
У Львові достатньої кількості голосів набрала петиція про відмову від маршруток протягом двох років. Але ці терміни нереальні, каже влада.
"Маю питання до авторів - скільки це буде коштувати, де взяти гроші, хай приведуть приклад хоч одного міста в світі, де за два роки поміняли повністю транспорту інфраструктуру в місті", - каже заступник мера Сергій Бабак.
За його словами, звичайно, джерелом купівлі нового сучасного громадського транспорту може бути підняття тарифів на проїзд.
"Але треба враховувати платоспроможність населення. За рік-два це не робиться", - додає він.
У Києві оптимістично заявляють про п'ять років. А в профільному міністерстві навіть називають трирічний термін. За словами Володимира Омеляна, ринок до цього готовий, хоча проблем не уникнути.
"Здається незвичним, що основні гравці мають відмовитись від корупційних домовленостей з владою, і просто конкурувати між собою", - прогнозує міністр.
Проте, за його словами, процес вже запущений і шляху назад немає.
"Життя змусить їх це зробити", - каже міністр Омелян у відповідь на питання про спротив у цьому процесі.
У свою чергу у Всеукраїнській асоціації автомобільних перевізників застерігають, що така лібералізація може призвести до хаосу.
"Ми сьогодні хочемо застосувати модель, яка працює в Європі, в Польщі та інших країнах - тобто вільний ринок. Ми ще не доросли до вільного ринку», - вважає член асоціації Іван Велійко.
Зокрема, за його словами, міжобласні маршрути після запровадження нових правил не матимуть жодних соціальних зобов'язань, а будуть працювати тільки на дохідних і рентабельних маршрутах.
До того ж, каже він, не самодостатні поки що і місцеві громади, які мали регулювати питання транспорту, як це відбувається у Польщі.
Що буде після?
У місцевих жителів є острах, що маршрутки ліквідують, а альтернативи їм не буде.
У Дніпрі нещодавно навіть сталася паніка після рішення місцевої влади про ліквідацію 33 маршрутів. Дніпряни заявили про готовність до активних дій - від збору підписів і до виходу на мітинги.
Місцева влада визнала, що недостатньо пояснила ситуацію населенню, що і викликало паніку.
"Треба було вийти до територіальної громади, провести слухання, пояснити, людям та повідомити, що мова йде не про ліквідацію, а про оптимізацію цих маршрутів", - визнає мер Борис Філатов.
За його словами, таке рішення пов'язано з необхідністю витіснити нелегальних перевізників, які часто дублювали напрямки руху.
У владі пояснюють, що у жодному разі мова не йде про ліквідацію всіх маршруток.
Цей процес буде йти поступово шляхом введення зручного та безпечного громадського транспорту. А ще - значно місткішого, кажуть посадовці.
Наприклад, сучасні автобуси та тролейбуси можуть перевозити понад 100 людей, а маршрутка - не більше 30 пасажирів.
Проте з купівлею такого транспорту непросто, оскільки для цього потрібні великі кошти. Місцеві бюджети з цим можуть не впоратися і чекають на допомогу кредити від міжнародних банків.