Яка тактика у фабрики російських тролів?

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Обвинувачення 13 росіян у спробі маніпулювати американськими виборцями за допомогою соцмереж проливає світло на складну й безжальну операцію з використання інтернету задля отримання політичної вигоди. Американські слідчі розповіли, як росіяни це зробили.

Це був 2014 рік. У Санкт-Петербурзі Російське агентство інтернет-досліджень (РАІ) вже працювало над розробкою свого арсеналу, щоб взятись за політику США.

За словами американських прокурорів, агентство зібрало викрадені особисті дані американців. А ще - енциклопедію того, що "працює" у соціальних мережах, щоб розлютити американців, які говорять про політику. Як повідомляють слідчі, два представники агентства відвідали США, щоб зібрати розвідувальні дані: "пошуковий тур" провели в дев'яти штатах.

По поверненні в Росію, РАІ почало працювати в онлайні, шукати волонтерів зі США, щоб збирати поради як ефективно зорієнтувати виборців. Один доброволець, який живе в Техасі, сказав росіянам, щоб вони орієнтувались на "пурпурові штати" - ті, в яких гонка відбувалась пліч-о-пліч. Так вони і зробили, кажуть прокурори.

До 2016 року - до наближення президентських виборів - операція набрала обертів. Агентство, як стверджують, мало бюджет в понад мільйон доларів. І зараз у США стверджують, що ці кошти використовували для купівлі реклами на таких сайтах, як Twitter і Facebook.

"Гілларі Клінтон не заслуговує голосів чорних!"- опубліковано в травні 2016 року.

"Трамп - наша єдина надія на краще майбутнє!" - опубліковано через місяць.

Ідея полягала у створенні атмосфери розбрату та гніву в інтернеті. Кремль, як йдеться в обвинувачувальному акті, хотів нестабільності в Америці. Москва прагнула вплинути на голосування частини населення, а інших, зокрема меншини, переконати не голосувати взагалі.

Москва категорично заперечує втручання у голосування в США і називає звинувачення "абсурдними".

В обвинувальному акті йдеться, що російське агентство контролювало акаунт в Instagram з назвою Woke Blacks ("Збудити чорних").

"Особлива ненависть до Трампа вводить в оману людей і змушує афроамериканців голосувати за Гілларі, - йдеться в одному з повідомлень, опублікованому на акаунт в жовтні 2017 року. - Ми не можемо погодитись на менше з двох зол. Краще не голосувати ВЗАГАЛІ".

Цілодобова робота

Прокурори розповіли, що російські оператори працювали позмінно, щоб час їхніх публікацій відповідав часовому поясу, в якому вони вдавали, що перебувають.

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Але робота була цілодобовою. Коли оператори - вони називали себе "спеціалістами" - не публікували, вони навчалися і отримували відгуки про стиль написання. Кажуть, що вони постійно стежили за успішністю своїх підходів, переналаштовували, щоб максимізувати кількість ретвітів і розповсюдження повідомлень. Також команда мала список державних свят США і відповідний контент.

Згідно з судовими документами, РАІ вжило заходів, щоб приховати свої сліди, обманюючи технологічні компанії, які не знали або не могли зупинити те, що фільтрувалось через їхні системи.

Ключовим і очевидним кроком було приховати той факт, що ці публікації надходили з Росії. Для цього агентство, як кажуть, використовувало декілька віртуальних приватних мереж - VPN - для перенаправлення їхніх операцій через комп'ютери в США. Оператори нібито використовували викрадені особисті дані для встановлення облікових записів PayPal з використанням справжніх американських імен.

Обвинувачення демонструє кампанію, що мала настільки великий вплив на американських виборців, що американські підприємства почали платити росіянам за просування рекламних матеріалів. РАІ стягувало плату з бізнесу - який, мабуть, не знав, хто стоїть за акаунтом - від 25 до 50 доларів за пост.

З мережі на вулиці

Тож, було нескладно перенести цей гнів на реальне життя американських вулиць.

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Зі своїх комп'ютерів у Санкт-Петербурзі, використавши фальшиві американські особи, такі як "Метт Скайбер", російські оператори організували реальні протести та демонстрації.

Під час одного такого заходу, людина, одягнена в тюремний одяг, що нагадувала Гілларі Клінтон, стояла всередині спеціально збудованої клітки, розповідають слідчі.

Агентство заплатило за рекламу на Facebook, який просував мітинги в "пурпурових штатах".

Як повідомляють слідчі, щойно пана Трампа обрали, агентство пішло далі - щоб посіяти ще більше невдоволення. Воно почало просувати дві протилежні демонстрації в Нью-Йорку, одна на підтримку нового обраного президента, а інша з меседжем "Трамп - НЕ мій президент".

У цьому процесі російське агентство, як стверджується, створило список з понад 100 справжніх американців, до яких вони звертались по допомогу в організації цих справ у реальному житті. Ніхто з цих людей не знав, що вони є маріонетками в сумнівній російській кампанії. Кампанії, яка, наскільки нам відомо, досі триває.