Четвертий рік агресії Росії у чотирьох цифрах

Копирайт изображения UNIAN Image caption На російській медалі "за повернення Криму" також фігурує дата 20 лютого 2014 року

Зростання торгівлі, популярність потягів на Москву і заборонених російських сайтів - ось лише кілька показників реальної ситуації у відносинах України із Росією по завершенні четвертого року конфлікту, який Київ називає агресією і окупацією.

У схваленому Верховною Радою, але ще не підписаному президентом законі про деокупацію Донбасу, конкретної дати початку російської агресії немає. Але є посилання на закон про тимчасову окупацію Криму, де вказано дату - 20 лютого 2014 року.

Така ж дата є і на російській медалі "За повернення Криму".

Як свідчать цифри, попри чотири роки конфлікту зв'язки із Росією залишаються досить міцними.

Торгівля

Впродовж останніх чотирьох років ЄС став головним торговельним партнером України. За 2017 рік його частка як у експорті, так і в імпорті перевищила 40%.

При цьому український експорт до ЄС лише за рік зріс на майже 30%, імпорт - на понад 20%.

Проте якщо брати до уваги окремі країни, Росія і надалі залишається провідним торговельним партнером України. Її частка перевищує 9% у загальному експорті, і 14% - в імпорті.

При цьому як експорт, так і імпорт зростає.

Торгівля з Росією 2017 рік 39,9% зростання імпорту російських товарів до України 9,6% зростання експорту українських товарів до Росії DPSU.GOV.UA

Водночас Росія не скасовує торговельних і транзитних обмежень щодо українських товарів, які були запроваджені через підписання Києвом Угоди про вільну торгівлю із ЄС.

Ці обмеження також суттєво вплинули на скорочення українського експорту до Казахстану і Киргизстану.

Рік тому, у лютому 2017 міністерство економіки подало офіційний позов до СОТ проти транзитних обмежень Росії.

Росія направила до СОТ зустрічний запит на консультації щодо обмежень, запроваджених на російські товари в Україні.

Втім, результатів розгляду цих позовів Світовою організацією торгівлі поки що немає.

Міграція

За даними Державного комітету статистики, за 2017 рік до Росії з'їздили утричі більше українців, ніж росіян - до України.

Рух громадян між Україною та Росією 2017 рік 4 376 423 українці відвідали Росію 1 464 764 росіяни відвідали Україну UNIAN

Загалом за рік до Росії виїхали понад 4 млн 376 тис. українців, а до України в'їхали понад 1 млн 464 тис. росіян. В обох напрямках люди їздили переважно у приватних справах.

Транспорт

У 2017 році найбільш прибутковим поїздом "Укрзалізниці" став поїзд "Київ-Москва".

Він приніс компанії 154 млн грн прибутку. Про це "Укрзалізниця" повідомила у відповіді на запит LB.ua.

Другий за прибутковістю поїзд також пов'язаний із російським напрямком - "Одеса-Москва" принесла "Укрзалізниці" 98 млн грн прибутку.

Потяг з Києва до Одеси приносить компанії утричі менше, а до Львова - у п'ятеро менше прибутку, ніж поїзд на Москву.

Найприбутковіші напрямки Укрзалізниці 2017 рік 154 млн грн прибутку приніс поїзд "Київ-Москва" 29,7 млн грн прибутку приніс поїзд "Київ-Львів" UNIAN

Від 2015 року між Україною і Росією немає прямого авіасполучення.

У 2018 році "Укрзалізниця" планує запустити "поїзд 5 столиць" з Києва до Таллінна через Мінськ, Вільнюс, Ригу.

Інтернет

Попри блокування, російські інтернет-ресурси "ВКонтакте", "Однокласники", "Яндекс" і Mail.ru залишаються у топ-25 найпопулярніших веб-сайтів в Україні.

Про це йдеться у дослідженні інтернет-аудиторії компанією Factum Group на замовлення "Інтернет Асоціації України".

Зокрема, у січні 2018 року кожен п'ятий захід в інтернет з мобільного або комп'ютера на добу був на сайт VK.COM, а його місячне охоплення становило 39%.

Майже такою самою - 37% - є місячна аудиторія YANDEX. Проте його середньодобова частка становить 15%.

Аудиторія заблокованих російських сайтів в Україні січень 2018 року 39% користувачів інтернету в Україні хоча б раз на місяць відвідують "ВКонтакте" (місячне охоплення) 20% добової інтернет-аудиторії становить частка "ВКонтакте" (середньодобова частка) AFP

На OK.RU досі хоч раз на місяць заходить кожен четвертий українець, а в середньому на добу - близько 13%.

Mail.ru має щоденну аудиторію у 9%, а впродовж місяця цим ресурсом користуються 29% українців.

У травні 2017 набув чинності указ президента Порошенка про блокування в інтернеті доступу до ресурсів Mail.ru, "ВКонтакте", "Однокласники" та Яндекс.