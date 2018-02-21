Підводний світ: барвисті мешканці Червоного моря

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Узбережжя Червоного моря - одне з найпопулярніших місць відпочинку, курорти якого завдяки сприятливому клімату приймають гостей увесь рік.

Втім, чимало відпочивальників, які вирішують провести свою відпустку у Єгипті, більшість часу проводять, гріючись на пляжі або смакуючи коктейлі біля басейну.

І часом навіть не підозрюють, що за кількасот метрів від них морська гладь ховає зовсім інший світ, який з радістю розкриває свої секрети кожному, хто вирішить у нього зазирнути.

Попри те, що коралові рифи в усьому світі поступово знебарвлюються і гинуть, у Червоному морі поки що лишаються оази яскравого і різноманітного підводного життя.

ВВС Україна пропонує зазирнути у цей дивовижний світ і познайомитися з деякими його мешканцями.

Копирайт изображения YANA GRIBOVSKAYA Image caption Яскраві риби-папуги, забарвлені у всі кольори веселки - дуже поширені у Червоному морі

Копирайт изображения Yana Gribovskaya Image caption З медузами треба бути обережним - деякі з них можуть боляче вжалити. Однак риб вони, вочевидь, здатні зацікавити

Копирайт изображения Yana Gribovskaya Image caption Подекуди під водою ховаються справжні коралові ліси

Копирайт изображения Yana Gribovskaya Image caption Мабуть, кожен пірнальник зрадіє зустрічі з таким красенем. А от морський їжак навряд чи зрадів тому, що став його обідом.

Копирайт изображения Yana Gribovskaya Image caption Деякі риби, як-от цей кузовок, можуть потішити українських туристів кольорами рідного прапору. Однак не варто забувати про те, що яскраве забарвлення часто сигналізує про небезпеку - наприклад, шкіра цієї риби не має луски, проте містить отруту

Копирайт изображения Yana Gribovskaya Image caption Обережним треба бути і поряд із цим аротроном - цей родич відомої риби фугу також отруйний

Копирайт изображения Yana Gribovskaya Image caption Тріо риб-метеликів - популярних мешканців Червоного моря

Копирайт изображения Yana Gribovskaya Image caption У підводному царстві є свої янголи - саме таку назву має один з видів риб

Копирайт изображения Yana Gribovskaya Image caption Розписний алутер привертає увагу своїм флуоресцентним забарвленням

Копирайт изображения Yana Gribovskaya Image caption Гра світла під водою створює неповторні веселкові пейзажі...

Копирайт изображения Yana Gribovskaya Image caption ... і часом здатна привернути увагу до тих підводних мешканців, які завдяки маскувальному забарвленню зазвичай лишаються непоміченими

Копирайт изображения Yana Gribovskaya Image caption На дні ховаються й інші морські жителі - наприклад, цей плямистий рифовий скат