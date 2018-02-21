Підводний світ: барвисті мешканці Червоного моря

Узбережжя Червоного моря - одне з найпопулярніших місць відпочинку, курорти якого завдяки сприятливому клімату приймають гостей увесь рік.
Втім, чимало відпочивальників, які вирішують провести свою відпустку у Єгипті, більшість часу проводять, гріючись на пляжі або смакуючи коктейлі біля басейну.
І часом навіть не підозрюють, що за кількасот метрів від них морська гладь ховає зовсім інший світ, який з радістю розкриває свої секрети кожному, хто вирішить у нього зазирнути.
Попри те, що коралові рифи в усьому світі поступово знебарвлюються і гинуть, у Червоному морі поки що лишаються оази яскравого і різноманітного підводного життя.
ВВС Україна пропонує зазирнути у цей дивовижний світ і познайомитися з деякими його мешканцями.