Muse: "Гітара вже не є провідним інструментом"

Дні богів року, які героїчно позують з гітарою Fender Stratocaster, завершилися. Про це заявив фронтмен групи Muse Метью Белламі.

"Гітара стала текстурним інструментом, а не провідним. І я думаю, що це, мабуть, добре. Надихає у цей музичний період те, що ви можете поєднувати класичну музику з хіп-хопом і роком в одній пісні", - сказав він BBC.

Muse завжди підхоплювала інші стилі музики, поєднуючи прогресивний рок, електронну музику, R&B та оперні видовища.

У своєму останньому синглі Thought Contagion, група навіть використала біти з Trap.

"Ми завжди уважно стежили за тим, що відбувається, і на нас завжди впливали речі, які, на нашу думку, є класними в сучасній музиці", - зазначив Белламі.

В останні роки поп і хіп-хоп замінили рок як панівний жанр у Великобританії та США.

Диспропорція найбільш помітна у чартах синглів. Жодна рок-пісня не з'явилася 2017 року серед 40 синглів, які виявилися найбільш успішними у продажу.

На ринках альбомів сім із 40 найбільш ходових товарів можна класифікувати як рок-музику, зокрема As You Were Ліама Галахера та альбом The Beatles Sgt Pepper's 50-річної давнини.

Але найбільші групи, які з'явилися на альтернативній та рок-сцені за останні кілька років, у тому числі Imagine Dragons та Twenty-One Pilots, в значній мірі відмовилися від електрогітари, використовуючи натомість пульсуючі біти хіп-хопу.

"Це була естетика, до якої люди себе прив'язали, не тільки щодо музики, але й щодо того, як вони одягалися, щодо друзів, з якими проводили час", - зазначив Белламі.

"Я відчуваю, що ця епоха підійшла до кінця, і те, що зараз цікаво у музиці - це не просто суміш стилів, а суміш епох", - додав музикант.

"Таким чином, у вас буде така виконавиця, як Lana Del Rey, яка робить пісню, яка звучить і справляє враження, ніби її записали у 1950-ті роки, але вона співає про відеоігри. Це цікавий час для поєднання епох та створення того, що є позачасовим, і особливо не прив'язане до будь-якого часу", - наголосив Белламі.

Але в той час, як творчі можливості сучасної музики підбадьорюють Muse, політична ситуація надихає їх іншим чином.

На створення Thought Contagion музикантів надихнув перегляд цілодобової програми новин в Америці та її вплив на виборців.

"Ми живемо в епоху, коли у правди менше ефірного часу, ніж у брехні, і це страшна річ", - сказав Белламі, який зараз живе в США.

Назва пісні походить з книги Річарда Докінса, яка припускає, що думки можуть стати заразними та поширюватися як вірус "незалежно від їхньої точності та правдоподібності".

У приспіві Белламі співає: "Вас вкусив справжній прихильник/ вас вкусив хтось голодніший, ніж ви".

Він зазначив, що слова пісні є натяком на проповідників та експертів.

"Це ті, хто кричить найгучніше та отримує найбільше ефірного часу", - наголошує він.

Ця пісня є другим треком з майбутнього восьмого альбому Muse.

На відміну від попередніх проектів, група презентує одну пісню замість того, щоб представити загальну концепцію.