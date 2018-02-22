Сім надзвичайних фактів про сов

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Наше захоплення совами аж ніяк не нове - найстарішому відомому зображенню цього птаха близько 36 тисяч років.

У книжці "Совина мудрість", озвученій у програмі ВВС "Книжка тижня", авторка Міріам Дарлінгтон розповідає нову біографію нашого пернатого друга, віртуозно відділяючи міфи від дійсності в наших знаннях про нього.

Ось кілька дивовижних фактів, які підтверджують винятковість цього нічного птаха, улюбленця багатьох.

1. Сови-самиці в середньому на 25% більші, ніж самці. Одна з теорій пояснює таку різницю в розмірах тим, що самці мають бути спритнішими, щоб ефективно полювати на здобич.

Найдрібніший вид сов - це сич-ельф, який у дорослому віці має розміри горобця (15 сантиметрів заввишки) і важить менше, ніж м'ячик для гольфа. Найбільша ж у світі сова - євразійський пугач. Самки цього виду сягають 75 сантиметрів заввишки.

Пугачі мають характерні чубчики по обидві сторони голови, які часто помилково приймають за вуха.

2. В англійському фольклорі сови здавна вважалися передвісниками лиха. Якщо хтось побачив у себе перед вікном сову або почув її крик над головою, значить, в його родину навідається смерть, думали англійці.

Шекспір в "Макбеті" називає сову "фатальним дзвонарем", оскільки в дзвони часто дзвонили, оголошуючи про страту.

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3. Сови можуть повертати голову аж на 270 градусів у кожному напрямку. Завдяки 14 шийним хребцям (це вдвічі більше, ніж у людей), ці птахи, викручуючи шию, не ушкоджують кровоносні судини і не перекривають приплив крові до мозку.

4. Існує близько 200 видів сов, і ці птахи мешкають усюди, крім Антарктики. Біла сова, чий ареал проживання - засніжена арктична тундра, має біле пір'я, що робить її непомітною на снігу.

Густе оперення є в неї навіть на пальцях, і тому вона не мерзне при температурі до -50С.

Вона може полювати вдень - і таким чином переживає арктичне літо, коли темніє лише на годину-другу, а то й зовсім не темніє.

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5. У сов надзвичайно гострий слух, який розвинувся тому, що полюють вони переважно вночі. Бородата сова може почути свою потенційну жертву-гризуна з-під 60 сантиметрів снігу з майже кілометрової відстані.

6. У західній культурі сови уособлюють знання та мудрість. Зазвичай це пояснюють впливом грецької міфології: богиню мудрості Афіну майже завжди зображали у супроводі сича.

Натомість в Індії сова вважається не мудрою, а навпаки, нерозумною. Словом "улу" (так "сова" звучить на гінді) називають дурнів.

7. Найстаріше відоме науці зображення сови, вік якого оцінюють у 36 тисяч років, міститься у печері Шове на півдні Франції.

Птаха зображено зі спини, але його голова розвернута на 180 градусів: він дивиться на тих, хто до нього наближається.