Червоне вино захищає зуби від карієсу?

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Червоне вино завжди вважали корисним для здоров'я. У помірних дозах воно знижує ризик розвитку серцевих хвороб і діабету.

Однак останні дослідження показують, що червоне вино містить хімічні речовини, які також можуть допомогти у боротьбі із захворюванням зубів і ясен.

Вчені виявили, що вино містить поліфенол - сполуку, яка сприяє знищенню шкідливих бактерій в роті.

Це, однак, не дає "зелене світло" на надмірне споживання цього алкогольного напою, попереджають дослідники.

Попередні дослідження показали, що поліфеноли є потужними антиоксидантами, які захищають організм від шкідливої дії вільних радикалів.

Проте недавно вчені виявили, що поліфеноли також "співпрацюють" із "корисними бактеріями" в нашому кишківнику.

Для цього вони дослідили, наскільки корисними є поліфеноли червого вина для порожнини рота. Висновки були оприлюднені у Журналі аграрної та харчової хімії.

Вчені порівняли вплив поліфенолів червоного вина, виноградних кісточок і винного екстракту на розвиток бактерій, які утворюють зубний наліт та сприяють захворюванню ясен.

Вони виявили, що поліфеноли вина можуть зупинити ріст бактерій, але інші види поліфенолів - кофеїн та р-кумарова кислота - були більш ефективними.

У поєднанні з Streptococcus dentisani (його вважають пробіотиком, що стимулює розвиток "корисних бактерій") поліфеноли знищували хвороботворні бактерії ще більш ефективно.

За його словами, ці висновки вчених допоможуть розробити нові підходи у лікуванні зубів та ясен.

Які продукти містять поліфеноли?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ягоди є джерелом поліфенолів

Червоне вино багате на поліфеноли, однак це не єдине джерело цих корисних сполук.

Напої

Кава

Зелений чай

Чорний чай

Сидр

Апельсиновий та лимонний соки

Продукти

Чорниця

Малина

Ківі

Чорний виноград

Вишня

Квасоля

Помірне споживання вина

Автори звіту визнають, що їхнє дослідження не є повноцінним, оскільки вчені працювали з клітинами, що імітували тканину ясен.

Вони також твердять, що для більшої інформації потрібні подальше тестування, і що метаболіти, які утворюються в роті при розпаді поліфенолів, також мають певний вплив.

Науковий консультант Британської стоматологічної асоціації, професор Деміен Волмслі сказав, що дослідження було "цікавим", але це не означає, що люди мають почати пити більше.

"Вино - це кислотний продукт, тому його надмірне споживання може пошкодити зубну емаль", - сказав він.

"Отже, поки переваги цього дослідження не будуть доведені клінічно, краще не піддавати свої зуби надмірній "кислотній атаці".

Навід Саттар, професор метаболічної медицини в Університеті Глазго, сказав, що дослідження було "цікавим", однак його висновки - "все ще дуже передчасні".

"Це не означає, що необхідно пити більше червоного вина, щоб захистити людей від впливу інфекцій", - підкреслив він.

"Немає жодних переконливих доказів того, що споживання вина є корисним для здоров'я - навпаки, все більше вчених науково доводять, що алкоголь сприяє розвитку захворювань і підвищенню рівня смертності".