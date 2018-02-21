Захоплення Криму і стосунки з Януковичем: версія Порошенка в суді

Копирайт изображения ukrinform Image caption Петро Порошенко давав свідxення через відеозв'язок, перебуваючи в адміністрації президента

Під час судового допиту президент України Петро Порошенко заявив, що особисто бачив військових Росії у Сімферополі 28 лютого 2014 року.

Пана Порошенка допитували як свідка у справі про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича.

Допит відбувався через відеозв'язок і мав тривати півтори години, проте через некоректні з точки зору судді питання захисту пана Януковича допит завершили дочасно.

Це був перший випадок в історії України, коли чинний президент, що має повний імунітет, давав свідчення у суді.

У справі про держзраду Віктора Януковича звинувачують у тому, що він посприяв агресії Росії проти України та захопленню нею Криму навесні 2014 року.

Оболонський районний суд Києва розглядає справу щодо Віктора Януковича з травня 2017 року.

Адвокати пана Януковича наполягають на невинуватості підзахисного за висунутими звинуваченнями.

Стосунки Порошенка та Януковича

Перше питання судді до Петра Порошенка стосувались його стосунків з колишнім президентом Віктором Януковичем.

"Я був особисто знайомий з Януковичем. В мене були різні стосунки з Януковичем", - лаконічно та сухо відповів Порошенко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Під час роботи в уряді Миколи Азарова Петро Порошенко часто зустрічався з Віктором Януковичем

Прокурори та адвокати не просили уточнити, що саме означає "різні стосунки".

У часи президентства пана Януковича Петро Порошенко працював міністром економіки та мав численні зустрічі з тодішнім президентом.

Поїздка до Криму

Специфіка допиту президента у цій справі полягала у тому, що під час анексії Криму у лютому-березні 2014 року Петро Порошенко не займав жодної державної посади, а був простим депутатом парламенту.

Тоді пан Порошенко ще не був кандидатом у президенти та ухвалювати державні рішення не міг.

Попри це, як розповів пан Порошенко, він спробував 28 лютого провести у Криму перемовини, щоб залагодити конфлікт та зупинити референдум.

"27 лютого 2014 року я з'явився біля кабінету голови Верховної Ради та в.о. президента Олександра Турчинова з пропозицією негайно вилетіти у Крим і особисто провести переговори з депутатами парламенту Криму, щоб зупинити руйнівні процеси, які почались зі спроби оголошення незаконного референдуму", - нагадав пан Порошенко події чотирирічної давності.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Допит Петра Порошенка тривав трохи більше години

Тоді пан Турчинов видав доручення відрядити депутата Порошенка до Криму та уповноважити від імені України проводити консультації про врегулювання політичної ситуації на півострові.

До Криму Петро Порошенко прилетів, проте провести перемовини так і не вдалось.

Після прильоту до аеропорту Сімферополя Порошенко побачив, що він оточений ланцюгом людей у камуфляжі.

Попри спротив, він зумів вийти з аеропорту та практично доїхати до Верховної Ради АРК.

"Особисто переконався, що Верховна Рада Криму була зачинена і не працювала. Оточена так званими "зеленими чоловічками" - військовими РФ і ланцюгом осіб в камуфляжі, які називали себе кримською самообороною. Але координувались офіцерами спецслужб РФ", - розповів пан Порошенко.

"Зелені чоловічки"

Він не зміг потрапити до парламенту, там його заблокували та намагались застосувати фізичну силу. Проте Порошенко "вирвався" та пішов до свого автомобіля.

Хоча дорогою його знову оточували люди в камуфляжі й намагались побити. За допомогою кількох міліціонерів він пішов далі, сів у перше таксі та поїхав.

У нього була попередня телефонна домовленість про зустріч з тодішнім головою парламенту Криму Володимиром Константиновим. Туди він і поїхав на таксі, але так і не уточнив суду, чи відбулась та зустріч.

Жодних результатів поїздка Порошенка до Криму не дала, хоча, як він заявив, зумів особисто побачити російських військових.

Копирайт изображения AFP Image caption З часом Росія офіційно визнала, що "зелені чоловічки" у Криму були російськими військовими

"Особисто бачив військовослужбовців у зеленій формі. Це були російські військові як зі складу Чорноморського флоту, так і регулярних сил, які були перекинуті до Криму з 20 лютого на територію України в Крим", - заявив Порошенко під присягою.

Він стверджує, що такі дії без згоди української держави можуть кваліфікуватись як агресія та анексія суверенної території України.

На думку президента України, парламент Криму не мав повноважень оголошувати референдум про приєднання до Росії.

Петро Порошенко вважає, що всі дії із військового захоплення Криму, проведення референдуму і дозволом Радою Федерації Росії на дії російської армії в Україні були добре скоординовані у Кремлі.

Суперечки з адвокатами

Допит Петра Порошенка адвокатами Віктора Януковича практично перетворився на суперечку президента, судді та прокурорів із захисниками.

Адвокати одразу ж поцікавились, що завадило Порошенку особисто прийти до суду.

Той пояснив, що сьогодні має багато міжнародних зустрічей, у тому числі - з головою МЗС Данії та заступником державного секретаря США Джоном Салліваном.

Далі адвокати почали ставити питання про законність відсторонення від влади парламентом Віктора Януковича 22 лютого 2014 року.

Захист наполягав, що саме це рішення нібито призвело до анексії Криму.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Захисник Віктора Януковича Віталій Сердюк

На такі питання Петро Порошенко відповідав, що в Україні тільки Конституційний суд може визначати конституційність актів парламенту.

"Як народний депутат України я брав участь у голосуванні постанови Верховної Ради. В ній було вказано - у зв'язку із самоусунення президента Януковича покласти його обов'язки на голову парламенту Турчинова", - заявив Петро Порошенко.

Більшість питань про законність рішень парламенту в лютому 2014 року суддя знімав, вказуючи, що Петро Порошенко не є юридичним експертом, а питання не стосуються суті справи.

Захист також згадав угоду між опозицією та Януковичем за посередництва європейських партнерів від 21 лютого 2014 року.

За нею, протягом 48 годин Янукович мав підписати ухвалене Радою 21 лютого рішення про повернення Конституції у редакції 2004 року з обмеженими повноваженнями президента.

Чому, коли ви перебували у зимовій відпустці й ніхто не знав, де ви, не було жодних постанов проти вас щодо самоусунення? Віталій Сердюк, адвокат Віктора Януковича

Віктор Янукович цього не зробив і покинув Київ, після чого 22 лютого його відсторонили.

Захисники поставили більше десятка питань щодо тієї угоди. Петро Порошенко відповідав, що не був її підписантом.

Адвокати постійно повторювали фактично ті ж самі питання, а головуючий на засіданні суддя Дев'ятко вимагав перейти до питань "по суті справи".

"Чому, коли ви перебували у зимовій відпустці й ніхто не знав, де ви, не було жодних постанов проти вас щодо самоусунення?" - пролунало останнє питання від адвоката Віталія Сердюка. Це був прямий натяк на новорічну відпустку президента за кордоном.

Суддя не дав панові Порошенку можливості відповісти на це питання і закрив засідання через "небажання адвокатів допитувати свідка".

Вже після засідання пан Сердюк розповів журналістам, що вимагатиме повторного допиту Порошенка, адже захист не мав можливості поставити всі свої запитання.

Втім, під час засідання суддя анонсував, що допит свідків обвинувачення закінчився, а далі суд перейде до допиту свідків захисту Віктора Януковича.