Найбрудніші місця на вашій кухні

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Британці - нація, що дуже переймається чистотою. Скуповуючись у супермаркетах, ми не забуваємо покласти в кошик антибактеріальні серветки для дезінфекції кухні (які згодом часто опиняються не в смітнику, а в каналізації, де обростають жиром і злипаються в брили).

Але навіть якщо заплющити очі на шкоду для довкілля: чи доцільно витрачати гроші на антимікробні серветки?

Чи справді більшість мікробів у домі можна знищити, витираючи поверхні? Та й чи потрібно це взагалі?

Поза сумнівом, деякі бактерії, що причаїлися в наших домівках, можуть завдати нам шкоди.

Наприклад, працювати з сирим м'ясом треба якомога обачніше. Пильнуйте, щоб після цього не залишилося слідів, бо будуть розмножуватися шкідливі бактерії.

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Давня звичка мити курку перед приготуванням надзвичайно шкідлива. Хвороботворних бактерій ви так не здихаєтесь. А от шанси розбризкати рідину, а потім захворіти, якраз чималі.

Тому курей не мийте. Але наскільки ефективно витирати поверхні антибактеріальними серветками?

Марні зусилля?

Щоб з'ясувати це, команда програми Trust Me I'm a Doctor ("Довіртесь, я лікар". - Ред.) провела експеримент. Ми звернулися до трьох родин і попросили їх користуватися робочою поверхнею для стола, яку можна знімати.

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На початку експерименту всі добровольці мали ретельно повитирати стільниці антибактеріальними серветками.

Після того вони мали користуватися стільницями як звичайними кухонними столами, але за умови, що регулярно братимуть з них проби - щоб ми могли зрозуміти, чи довго робоча поверхня залишається без бактерій.

Палички з пробами ми передавали на аналіз Лінну Доверу, фахівцю з фізіології мікроорганізмів у Нортумбрійському університеті (Ньюкасл). І що ж йому вдалося з'ясувати?

"Перші проби, які ми дослідили, взято через годину після того, як поверхню витерли. І в них уже були сліди розмноження бактерій та грибків", - повідомив науковець.

Інакше кажучи, майже одразу після дезінфікування поверхонь мікроорганізми розпочали повторну колонізацію кухонних столів.

"Зразки, взяті через 12 годин після витирання, продемонстрували разюче розмноження мікроорганізмів, — розповів Лінн, — зокрема багатьох різних типів грибків".

Тож якщо ви користуєтесь антибактеріальними серветками, сподіваючись стримати розмноження мікробів, то, скоріше за все, марнуєте час і викидаєте гроші на вітер.

Вони не просто розмножуються повторно. Переважна більшість мікробів, що живуть у нас удома, нешкідливі. А деякі — навіть потрібні для підтримання здоров'я.

Ручки та тримачі

Втім, за надмірною турботою про чистоту поверхонь ми можемо не помітити головного. Адже поверхні столів - не завжди є місцем скупчення найбільшої кількості хвороботворних мікробів.

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Організація NSF International провела дослідження, в межах якого членів 22 сімей попросили ватними паличками взяти проби з 30 різних предметів хатнього вжитку: від кухонних поверхонь до мобільних телефонів.

Як з'ясувалося, бактерій групи кишкової палички (до них належить і E. coli) найбільше - яка іронія - в кухонних ганчірках і губках, якими ми витираємо поверхні й миємо посуд.

Тобто приблизно 75% кухонних губок і ганчірок забруднені бактеріями групи кишкової палички. А ще ці бактерії виявили в таких місцях:

45% кухонних раковин

32% поверхонь стільниць

18% кухонних дошок

Проби також брали у ванних кімнатах, де кишкову паличку виявили на:

27% підставок для зубних щіток

9% дверних ручок

Попри те, що більшість бактерій групи кишкової палички не надто небезпечні, їх зазвичай вважають маркером ширшого забруднення фекальними бактеріями.

На вашу кухню вони потрапляють не через контакт із людськими фекаліями, а через сире м'ясо. Воно часто буває забруднене фекальними бактеріями.

Кухонні ганчірки стають розсадниками цих бактерій саме тому, що вони теплі й вологі - а це ідеальні умови для розмноження патогенних мікроорганізмів.

Доктор Чак Герба, професор мікробіології з Університету штату Аризона, досліджує шляхи поширення захворювань у зовнішньому середовищі. Науковець погоджується: кухонна губка чи ганчірка - майже завжди найбрудніший предмет у вашому домі.

Результати його досліджень промовисті: тоді як на середньостатистичному сидінні унітаза приблизно 50 бактерій на 6,5 кв. см, на губці їх вже буде близько 10 мільйонів на ту саму площу. А на ганчірці - мільйон.

Тобто ваша губка для посуду в 200 000 разів брудніша за сидіння унітаза.

Якщо вас хвилюють хвороботворні бактерії на кухні, то найкращий вихід - якомога частіше сушити ганчірки та губки для посуду, а раз на тиждень - хлорувати.

Журнал Good Housekeeping також пропонує корисні поради щодо того, як правильно чистити губки, щоб знищувати бактерії. Наприклад, їх можна покласти в мікрохвильовку чи посудомийну машину.

Що ж до дощок, то краще мати дві окремі: одну для сирого м'яса, іншу - для інших продуктів.

Особисто я надаю перевагу дерев'яним дошкам. Після використання я їх чищу водою з мийним засобом і - будемо сподіватися - помірно чистою губкою.

А для ретельнішого чищення налийте на дошку трохи оцту. Оцтова кислота - чудовий знезаражувальний засіб.