Як українці нелегалів в "Тазіку" через Ла-Манш возили

Копирайт изображения Sparkes Marina Image caption Конфіскований "Тазік" в порту недалеко від Портсмута

Українець Владислав Куртоглу в юності займався балетом. До 50 років він нажив шістьох дітей і слідом за братом Геннадієм захопився подорожами на яхті через Ла-Манш. У середу він отримав шість років в'язниці за перевезення нелегальних мігрантів до Британії.

Човен Геннадія з шістьма українцями без віз затримали біля східного узбережжя Англії в кінці квітня, а через три тижні біля південного берега з таким же вантажем попався старший брат Владислав на яхті "Тазік".

Йому допомагав Дмитро Крюк, якого суд англійського Портсмута в середу відправив за ґрати на три роки і дев'ять місяців.

Суддя Стівен Клайм, оголошуючи вирок, назвав злочин добре спланованим і дуже схожим на те, за що 48-річний Геннадій Куртоглу в липні отримав чотири роки в'язниці.

На відміну від молодшого брата, капітан "Тазіка" Владислав провини не визнав. Поблажливість судді отримав лише 29-річний матрос Крюк, який заявив, що шкодує про свій вчинок ще в листопаді - після шести місяців попереднього ув'язнення.

Мореплавці слухали перший в їхньому житті вирок, стоячи за склом в компанії перекладачки з російської. Коротко стрижений Крюк виглядав пригніченим. Куртоглу посміхався, похитуючи світлими кучерями.

Рідкісна вдача

Image caption Слухання проходили в суді Портсмута

Імміграційна влада Британії залишилися задоволена результатом розгляду.

"Це була ретельно спланована злочинна операція", - сказала Лін Сарі із урядового департаменту з міграційного контролю.

Скромне досягнення в боротьбі з нелегальною міграцією - 12 депортованих українців і троє засуджених - навряд чи втихомирить тих, хто незадоволений припливом іноземців до Британії. Проблема давно домінує в суспільних дискусіях і стала однією з причин рішення британців вийти з Євросоюзу.

Точної статистики немає, а ліберальні традиції країни практично гарантують нелегалам спокійне життя без документів. "Якщо ви вже тут, ніяких проблем: у вас вільний доступ до медичного обслуговування, ваші діти можуть ходити в школу, і шанси на те, що ми вас спіймаємо, вкрай, вкрай малі", - заявила газеті Sun голова профспілки працівників британської міграційної служби Люсі Мортон.

Державні служби утримуються від оцінки масштабів нелегальної імміграції, посилаючись на неможливість навіть приблизно визначити число тих, хто затримався у Британії без дозволу. З 1998 по 2015 рік документи в іноземців перевіряли тільки на в'їзді, і скільки виїхало - невідомо.

В результаті газети та чиновники оперують приблизними і дуже різними цифрами десятирічної давнини: від 400 до 800 тисяч чоловік. З них щорічно депортують лише близько 12 тисяч.

Набагато серйознішу проблему для 66-мільйонної країни представляє міграція легальна: близько 300 тисяч в рік, і половина - з країн Євросоюзу. Кілька років поспіль влада не може стримати обіцянку скоротити її до менш ніж 100 тисяч на рік.

Капля в морі

Image caption Безлюдні пляжі східного узбережжя Англії приваблюють тюленів і контрабандистів

Перехід через Ла-Манш на українській яхті - швидше екстравагантний, ніж традиційний спосіб непомітно опинитися на Британських островах.

Проте, він популярний серед українців: в жовтні 2014 року четверо громадян були засуджені за спробу висадити шістьох співвітчизників на берег в графстві Саффолк, а три роки по тому ще четверо попалися на перевезенні 19 нелегалів.

Однак левова частка незаконних перетинів кордону припадає на біженців з Афганістану, Африки, Іраку і Сирії. Зазвичай вони ховаються в вантажівках і на транспортних судах. Британська влада щорічно виловлює в портах понад 50 тисяч осіб.

Є й менш авантюрні способи незаконного приросту діаспори.

У листопаді 2016 року іспанська поліція заарештувала 115 українців і звинуватила їх в організації доставки нелегалів до Британії через Ірландію. За версією слідства, вони вивозили охочих до Польщі та Румунії, там їм робили фальшиві документи громадян ЄС, садили на літак до Ірландії, а звідти - поромом до кінцевої точки призначення.

Куртоглу і Крюк везли в "Тазіку" шістьох. Заарештовані в Іспанії українці переправили до Британія шість тисяч.

Селфі

Копирайт изображения Home Office Image caption У телефоні Крюка знайшли селфі і маршрут. Куртоглу сфотографували вже в Великобританії

Адвокати просили суддю проявити поблажливість до підзахисних. Вони наголошували на артистичних і художніх талантах капітана Куртоглу, його любов до відкритих просторів і шістьох дітей, а також на важку життєву ситуацію Крюка: весь у боргах, без роботи, найнявся матросом за 2000 євро, але потім розкаявся в скоєному і вивчив у в'язниці англійську мову.

Суддя взяв до уваги відсутність судимостей в обвинувачених і те, що нелегальне травневе плавання було єдиним доведеним в їхній кар'єрі. Але зазначив як обтяжувальні обставини ретельну підготовку злочину і спроби ввести берегову охорону в оману вже після того, як яхта була затримана.

Капітан стверджував, що вийшов з Франції на морську прогулянку з друзями, але збився зі шляху через шторм, а мотор зламався. Метеослужба та експертиза показали в суді, що погода в той день була прекрасною, а мотор в повному порядку.

У телефоні Куртоглу слідчі знайшли відео, на якому він оглядає місця для паркування біля пляжу у Франції, обговорює деталі зустрічі з нелегалами та відзначає відсутність камер відеоспостереження. А в телефоні Крюка знайшли карту переходу через Ла-Манш і селфі на борту "Тазіка".

"Селфі розслабленого Крюка, зроблене шляхом до Великобританії, показує, наскільки вони були впевнені в успіху", - сказала Лін Сарі з міністерства внутрішніх справ.

Суддя розпорядився депортувати обох після відбуття покарання, а "Тазік" продати з молотка.