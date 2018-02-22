New York Times: Росія втручається в "Оскар"

Західні ЗМІ 22 лютого пишуть про таке:

Втручання Росії у голосування Американської кіноакадемії

Путін - "найбільший таємний багатій світу"

Антидепресанти - це добре?

Новий рівень для ураганів

Росія добралася до "Оскара"

Росія намагається вплинути на результати голосування Американської академії кіномистецтва, яка визначає переможців престижної премії "Оскар", пише New York Times.

Видання вважає, що Кремль намагається унеможливити завоювання "Оскару" двома документальними фільмами, "які йому не подобаються".

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Один з них, "Останні люди в Алеппо" сирійського режисера Фераса Файяда, став мішенню для російської пропаганди одразу після торішньої прем'єри.

Фільм назвали "промоцією Аль-Кайди" та почали "масові інформаційні атаки" на знімальну групу.

"Вони постійно атакують та звинувачують. А я не хочу, щоб людей, які працюють зі мною, мою команду, звинувачували через мене", - каже пан Файяд.

Режисер скаржиться на те, що він неодноразово зазнавав атак тролів у соцмережах, та вважає, що російська кампанія має на меті дискредитувати його фільм в очах американських кіноакадеміків.

Крім того, групу сирійських волонтерів White Helmets, яка допомагала під час фільмування, на російському ТБ називають "поплічникаим терористів", які начебто планують "провокацію з використанням хімічної зброї" в Сирії.

Брайян Фогель, режисер іншої документальної стрічки "Ікар" про державну програму допінгу в Росії, був змушений чотири рази змінювати розташування продакшн-студії, використовувати одноразові телефони та постійно переховувати головного персонажа - колишнього голову російської антидопіногової агенції Григорія Родченкова через спроби спостереження та погрози життю.

"Я боюсь за нього, і я знаю, що всі з нас, хто багато робив для того, аби захистити його, також стурбовані", - каже пан Фогель.

За словами експерта Ендрю Вайсса, "брудні медіакампанії" з використанням атак в соціальних мережах є "стандартною операційною процедурою", яку Росія використовує проти своїх уявних ворогів.

Тому Григорій Родченков та його захисники "нервуються небезпідставно", адже "критики пана Путіна помирали раптово та у жорстокий спосіб", пише New York Times.

"Таємний багатій"

Sun називає Володимира Путіна "найбільшим таємним багатієм світу".

Видання посилається на думку експертів, які вважають, що офіційні дані про статки російського лідера, згідно з якими він їздить на "Ладі", має холостяцьку квартиру та заробляє 70 тис. фунтів на рік, суттєво відрізняються від реальної картини.

"Фінансові експерти вже тривалий час підозрюють, що справжні статки Путіна можуть сягати 160 млрд фунтів, що робить його найбагатшою людиною на планеті", - пише видання.

Крім того, російському президенту приписують супер'яхту вартістю у 28 млн фунтів, приватний літак, в якому туалет коштує 50 тис. фунтів, та палац на березі Чорного моря за 800 млн фунтів.

"Після багатьох років у російській владі, зважаючи на кількість грошей, яку заробила країна, і кількість грошей, які не були витрачені на школи, дороги, лікарні тощо, можна зробити висновок, що всі ці гроші вкладені в нерухомість чи в банк - швейцарські банківські рахунки, чи акції та хедж-фонди ", - вважає фінансист Білл Браудер.

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"Але він ніколи не потрапляв до відомого списку багатіїв Forbes, що не включає світових лідерів та "диктаторів, які заробили свої статки виключно завдяки своїй владі", - зазначає видання.

Сам російський лідер постійно заперечував повідомлення про своє багатство, додає Sun.

Антидепресанти потрібні, кажуть вчені

Додатково понад мільйон людей потребують антидепресантів, пише Times з посиланням на всесвітнє дослідження під керівництвом вчених Оксфордського університету.

Проаналізувавши дані 522 тестів, в яких брали участь 116 тис. пацієнтів, науковці заявили, що всі поширені антидепресанти "кращі за плацебо".

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Дослідники розкритикували "ідеологічний" спротив до цих ліків, наголошуючи, що хвороби, викликані соціальними проблемами, можна лікувати таблетками.

Крім того, вони закликали лікарів виписувати сильніші антидепресанти своїм пацієнтам.

"Недолікована депресія є великою проблемою, і ми маємо знати про це. Ми скоріше концентруємось на передозуванні, але насправді маємо звертати увагу саме на недолікованість", - каже дослідник Андреа Кіпріані.

За його словами, навіть найслабші антидепресанти на 37% кращі за плацебо, тому пацієнтів потрібно інформувати про переваги ліків.

"Вживання антидепресантів часто подають як щось негативне або таке, що використовують лише коли інші способи лікування недоступні чи виявились невдалими, а ще може призвести до підсилення іміджу невдахи, який існує навколо людей з психічними розладами. Це дослідження має переконати людей, які вживають чи збираються вживати антидепресанти, а також лікарів, що їх виписують, що вони є ефективним способом лікування", - цитує Times британського лікаря Гелен Стоукс-Лемпард.

Новий рівень для ураганів

Через збільшення сили, інтенсивності та тривалості циклонів вчені розглядають утворення нової класифікації цих природних явищ, пише Guardian.

Чинна шкала ураганів Сіффіра-Сімпсона має шкалу від одного до п'яти, де п'ять означає "майже повне руйнування".

Але кліматологи вважають, що треба додати шосту категорію, зважаючи на силу сучасних тропічних циклонів, викликаних підвищенням температури світового океану та кліматичними змінами.

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З наукової точки зору, шістка краще б описувала потужні шторми сьогодення, каже вчений Майкл Манн.

На його думку, через міцність сучасних конструкцій п'ятірка вже не відповідає визначенню "повного руйнування інфраструктурних об'єктів".

"Має сенс запровадити категорію шість для описання безпрецедентних штормів швидкістю у 320 км/г", - вважає вчений.

Втім, далеко не всі науковці поділяють таку думку.

Зокрема, новозеландський вчений Кріс Бандоліно вважає, наслідки таких змін були б занадто складними, адже метеорологів навчали користуватися старою шкалою, до якої також звикло й суспільство, пише Guardian.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС