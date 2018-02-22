"Цифрова реабілітація" за 1600 доларів за добу

Image caption Клініка "Парадигма" досить віддалена і приймає лише до 8 пацієнтів одночасно

Хочете - вірте, хочете - ні, але в той час, коли мільйони людей в усьому світі, оком не моргнувши, витрачають в середньому 800 доларів США на iPhone (або 1000 - на нову модель), деякі американці інвестують понад 92 тисячі доларів у спроби "звільнити" своїх близьких від ґаджетів.

2013 року в Кремнієвій долині, де зосереджені штаб-квартири багатьох відомих світових компаній, таких як Apple, Facebook, Twitter та Google, відкрили десятки "цифрових реабілітаційних" клінік.

Вони пропонують спеціальні процедури для молоді, яка проводить до 20 годин на день перед екранами своїх смарт-пристроїв.

Усамітнення

Одним з таких місць є "Парадигма" - розкішний маєток, що потопає в садах, нашпигованих камерами відеоспостереження. Він розташований на вершині пагорба за 30 км від центру Сан-Франциско, штат Каліфорнія.

Image caption До послуг пацієнтів - джакузі

У клініці "лікуються" діти та підлітки віком від 12 до 18 років. Їх сюди примусово привезли батьки для подолання інтернет-залежності.

Будинок не має жодних розпізнавальних знаків, дістатися сюди можна лише на авто.

"Парадигма" приймає до восьми пацієнів, лікування триває щонайменше 45 днів, але його можуть подовжити до 60. Все залежить від стану дитини - рівня депресії, тривоги і агресії.

Терапія коштує, як проживання у розкішних апартаментах із джакузі і видом на затоку Сан-Франциско - 1 633 доларів на добу.

Мобільні телефони, ноутбуки та планшети заборонені, а користуватися інтернетом дозволяють лише під час шкільних сесій.

Переглядати соціальні мережі, додатки для миттєвих повідомлень або порнографічні матеріали також не можна.

Image caption Батьки готові платити 1 600 доларів за добу, щоб "лікувати" своїх дітей у "Парадигмі"

Пацієнти мають дотримуватися суворого режиму - пробудження, навчання, харчування та участь в індивідуальній та груповій терапії.

"Парадигма" обіцяє "перепрограмувати" дітей, щоб "вони могли змінити своє ставлення до ґаджетів, відновити зв'язок з друзями і родиною та самостійно навчатися".

"Ми "відключаємо" їх. Це правило", - розповіла ВВС директор "Парадигми" Деніела Ковач.

"Це період "переналаштування" дітей. Приємно, коли в кінці курсу лікування вони дякують нам за те, що "не дозволили залишити у себе телефон і зосередитися на своїх проблемах".

Image caption Даніела Ковач, директор клініки

Симптоми та суперечки

Інтернет-залежність (термін, який вперше вжив 1995 року нью-йоркський психіатр) офіційно не визнана хворобою в США.

Експерти розділилися на тих, які говорять, що ця залежність є симптомом інших хвороб, як наприклад, паранойя і депресія, а не їхньою причиною.

Та тих, які стверджують, що вона подібна до інших видів залежностей, як алкоголь і наркотики.

В Австралії, Китаї, Італії та Японії інтернет-залежність офіційно визнано хворобою.

Південна Корея навіть назвала залежність "проблемою громадського здоров'я" і розробила державну програму її лікування.

Image caption Пацієнти мають чудову нагоду милуватися краєвидами затоки Сан-Франциско

Експерти "Парадигми" вважають, що надмірне захоплення інтернетом може зашкодити психічному здоров'ю людини та призводить до втрати зв'язку з реальністю.

"У нас є сім'ї, які розповідають, що не можуть навіть разом пообідати, тому що діти постійно "під'єднані" до Snapchat", - говорить пані Ковач.

Вона стверджує, що інтернет-залежність виникає за тією ж схемою, що й інші види залежностей.

"Це починає впливати на соціальне життя або навчання. Погіршується успішніть, адже діти проводять так багато часу в соціальних мережах, що часто добре не сплять і не можуть зосередитися на шкільних завданнях".

Деякі пацієнти фактично випали із шкільного життя.

Image caption Розкішна клініка обслуговує 12-18-річних пацієнтів

Пані Ковач пояснює, що перепади настрою, обман та ізоляція є першими ознаками хвороби.

"Необхідно обмежити користання ґаджетами перед сном, під час їжі або в школі", - додає Даніела Ковач.

Вона, вважає, що таке медичне "ув'язнення" є найкращим рішенням для тих батьків, які не змогли дотриматися цих рекомендацій.

"Це дозволяє нам провести з ними день, спостерігати за їхньою поведінкою і отримати корисну інформацію для лікування".

Розкіш

Номери в клініці - просторі і розкішні. Вони відтворюють атмосферу домівок більшості пацієнтів.

Image caption Лікування триває в середньому 45 днів

"Дітей може "накрити" глибока самотність, тому добре знати, що їхні сусіди поруч, і вони можуть допомогти один одному", - пояснює пані Ковач.

"Якщо вони не можуть отримати необхідну їм підтримку вдома - а іноді так буває - то це зроблять тут".

Клініка також пропонує комплекс заходів для колишніх пацієнтів та їхніх батьків.

Даніела Ковач пояснює, що пацієнтів "від'єднують" від ґаджетів на доволі довгий час, щоб навчити їх встановлювати обмеження, коли вони знову почнуть користуватися інтернетом.