У майбутньому шоколад може стати розкішшю - вчені

Копирайт изображения Getty Images Image caption Світове споживання шоколаду в 2016-2017 роках перевищило сім мільйонів тонн

Ви ласун або часто купуєте шоколад в подарунок? У вас є привід для занепокоєння.

Майбутнє переробки какао опинилося під загрозою через тривожний збіг низки факторів - від глобального потепління до шкідників і генетичних особливостей шоколадного дерева.

Деякі дослідники зайшли в своїх песимістичних прогнозах настільки далеко, що пророкують у найближчі 40 років загибель всієї шоколадної індустрії, обсяг якої оцінюється в 98 мільярдів доларів.

Інші фахівці терміново шукають способи уникнути такої катастрофи.

Але чому виробникам шоколаду загрожує небезпека?

Ми їмо все більше шоколаду

Згідно з дослідженнями, проведеними компанією Euromonitor, у 2016-2017 роках світовий попит на шоколадну кондитерську продукцію перевищив 7,45 млн тонн.

У порівнянні з показниками п'ятирічної давнини він зріс більш ніж на 10%.

Апетит, з яким людство поглинає шоколад, в основному підігрівається збільшенням споживання в Китаї та Індії - двох найбільш населених країнах світу.

Наприклад, Індія продемонструвала найвище зростання споживання в 2016 році - 13%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Швейцарії найвище у світі споживання шоколаду на душу населення

Проте найбільша кількість ласунів живе у США, де споживаються 20% світової продукції шоколаду.

А найвищий рівень споживання шоколаду на душу населення - у Швейцарії.

За даними організації торгівлі Chocosuisse, кожний швейцарець у 2016 році з'їв по 11 кг шоколаду.

Дані Міжнародної організації какао, яка стежить за ринком цього продукту, показують, що ситуація на ньому нагадувала маятник: протягом 20 років дефіцит змінювався надлишком і навпаки.

Недавнє опитування, проведене агентством Bloomberg серед трейдерів, аналітиків і брокерів, демонструє, що пропозиція какао-бобів може перевищити попит на 97 500 тонн в сезоні 2017/18 років, що непогано, але тільки якщо ви є споживачем даної продукції.

Катастрофа для фермерів

Перевиробництво безпосередньо впливає на ціну товару. Ціна на какао впала.

В кінці 70-х вона досягала чотирьох тисяч доларів за тонну, але відтоді ніколи більше не піднімалася на такий рівень.

Основна маса продукту надходить на ринок з бідних країн.

Зараз ціна становить 2138 доларів за тонну. Таке падіння цін боляче б'є по виробниках.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шоколадні дерева переважно вирощують у бідних африканських країнах

Найбільші виробники знаходяться в африканських країнах. Дві з них, Кот-д'Івуар та Гана, виробляють понад половину всього какао в світі.

Фермери, які вирощують какао, отримують лише 6,6% суми, вирученої від продажу товару.

Ще більше ускладнює ситуацію те, що середній вік цих фермерів - 51 рік. Молодші надають перевагу іншим, більш прибутковим сільськогосподарським культурам.

Важкий врожай

Какао або шоколадне дерево (Theobroma cacao) зростає в тропіках і потребує вологого клімату, з невеликою кількістю посушливих днів і частими дощами. Це пояснює, чому плантації знаходяться на вузькій ділянці по обидві сторони від екватора.

Виробництво складно назвати сучасним і просунутим: 90% какао вирощується на невеликих родинних фермах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За даними Всесвітнього банку, вирощування какао приносить Кот-д'Івуару 15% ВВП

Вирощування і збір врожаю - дуже трудомісткий процес, плоди не визрівають одночасно, тому потрібно постійно спостерігати за деревами.

Згідно з даними недержавної організації Make Chocolate Fair, рослина плодоносить цілий рік, і з урожаю одного дерева отримують півкілограма какао.

Залежність від погоди

Найменші зміни погоди можуть зіпсувати урожай, тому глобальні зміни клімату не сприяють розвитку індустрії.

У доповіді, опублікованій нещодавно Інститутом інноваційної генетики Каліфорнійського університету, вчені прогнозують, що кліматичні зміни в найближчому десятилітті істотно зменшать площу земель, придатних для вирощування какао.

Дослідження Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC) також попереджає про те, що Кот д'Івуар і Гана не зможуть вирощувати цю культуру на значній частині своїх територій.

Здобич для паразитів

На відміну від інших сільськогосподарських культур, родючість і стійкість до захворювань яких давно намагаються підвищити вчені, какао, по суті, залишається дикою рослиною.

На батьківщині какао, в басейні річки Амазонки, фермери, що вирощують дерева какао, навчилися протистояти патогенам. Проте в Африці, куди рослина була завезена європейськими колоністами в XIX столітті, справи йдуть інакше.

"Ці рослини були вирвані з природного середовища і перенесені на інший континент в умови, до яких вони не були адаптовані. Оскільки какао не піддавали систематичній селекції, воно не відрізняється генетичною різноманітністю, і віруси легко долають його захист", - говорить Джуді Браун, вірусолог з університету Арізони.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Плоди какао вразливі до інфекцій та паразитів

Серед загроз - комахи та грибкові інфекції.

Приклад такої інфекції - спалах у північно-східній Бразилії в кінці 1980-х років. В результаті цієї епідемії з 1991 по 2000 рік виробництво какао скоротилося з 320 до 191 тисяч тонн на рік.

Досі єдиним способом боротьби з такими інфекціями залишається знищення хворих рослин. Але проблема в тому, що дерева можуть залишатися інфікованими довгий час, перш ніж з'являться перші симптоми.

В результаті хвороба може перекинутися на сусідні рослини раніше, ніж виявлять джерело інфекції.

Наука і промисловість

Команда Джуді Браун в університеті Арізони проводить дослідження у співпраці з гігантом кондитерської індустрії Mars Inc, намагаючись розробити молекулярний тест, за допомогою якого фермери зможуть визначати хвороби рослин на ранніх стадіях.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зміни клімату можуть боляче вдарити по розвиненій шоколадній індустрії

Група з Інституту інноваційної генетики також експериментує з генним матеріалом, щоб зробити какао більш стійким.

Залишається сподіватися, що і в майбутньому ми зможемо насолоджуватися смаком улюбленого солодкого продукту.