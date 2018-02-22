У майбутньому шоколад може стати розкішшю - вчені
Ви ласун або часто купуєте шоколад в подарунок? У вас є привід для занепокоєння.
Майбутнє переробки какао опинилося під загрозою через тривожний збіг низки факторів - від глобального потепління до шкідників і генетичних особливостей шоколадного дерева.
Деякі дослідники зайшли в своїх песимістичних прогнозах настільки далеко, що пророкують у найближчі 40 років загибель всієї шоколадної індустрії, обсяг якої оцінюється в 98 мільярдів доларів.
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Інші фахівці терміново шукають способи уникнути такої катастрофи.
Але чому виробникам шоколаду загрожує небезпека?
Ми їмо все більше шоколаду
Згідно з дослідженнями, проведеними компанією Euromonitor, у 2016-2017 роках світовий попит на шоколадну кондитерську продукцію перевищив 7,45 млн тонн.
У порівнянні з показниками п'ятирічної давнини він зріс більш ніж на 10%.
Апетит, з яким людство поглинає шоколад, в основному підігрівається збільшенням споживання в Китаї та Індії - двох найбільш населених країнах світу.
Наприклад, Індія продемонструвала найвище зростання споживання в 2016 році - 13%.
Проте найбільша кількість ласунів живе у США, де споживаються 20% світової продукції шоколаду.
А найвищий рівень споживання шоколаду на душу населення - у Швейцарії.
За даними організації торгівлі Chocosuisse, кожний швейцарець у 2016 році з'їв по 11 кг шоколаду.
Дані Міжнародної організації какао, яка стежить за ринком цього продукту, показують, що ситуація на ньому нагадувала маятник: протягом 20 років дефіцит змінювався надлишком і навпаки.
Недавнє опитування, проведене агентством Bloomberg серед трейдерів, аналітиків і брокерів, демонструє, що пропозиція какао-бобів може перевищити попит на 97 500 тонн в сезоні 2017/18 років, що непогано, але тільки якщо ви є споживачем даної продукції.
Катастрофа для фермерів
Перевиробництво безпосередньо впливає на ціну товару. Ціна на какао впала.
В кінці 70-х вона досягала чотирьох тисяч доларів за тонну, але відтоді ніколи більше не піднімалася на такий рівень.
Основна маса продукту надходить на ринок з бідних країн.
Зараз ціна становить 2138 доларів за тонну. Таке падіння цін боляче б'є по виробниках.
Найбільші виробники знаходяться в африканських країнах. Дві з них, Кот-д'Івуар та Гана, виробляють понад половину всього какао в світі.
Фермери, які вирощують какао, отримують лише 6,6% суми, вирученої від продажу товару.
Ще більше ускладнює ситуацію те, що середній вік цих фермерів - 51 рік. Молодші надають перевагу іншим, більш прибутковим сільськогосподарським культурам.
Важкий врожай
Какао або шоколадне дерево (Theobroma cacao) зростає в тропіках і потребує вологого клімату, з невеликою кількістю посушливих днів і частими дощами. Це пояснює, чому плантації знаходяться на вузькій ділянці по обидві сторони від екватора.
Виробництво складно назвати сучасним і просунутим: 90% какао вирощується на невеликих родинних фермах.
Вирощування і збір врожаю - дуже трудомісткий процес, плоди не визрівають одночасно, тому потрібно постійно спостерігати за деревами.
Згідно з даними недержавної організації Make Chocolate Fair, рослина плодоносить цілий рік, і з урожаю одного дерева отримують півкілограма какао.
Залежність від погоди
Найменші зміни погоди можуть зіпсувати урожай, тому глобальні зміни клімату не сприяють розвитку індустрії.
У доповіді, опублікованій нещодавно Інститутом інноваційної генетики Каліфорнійського університету, вчені прогнозують, що кліматичні зміни в найближчому десятилітті істотно зменшать площу земель, придатних для вирощування какао.
Дослідження Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC) також попереджає про те, що Кот д'Івуар і Гана не зможуть вирощувати цю культуру на значній частині своїх територій.
Здобич для паразитів
На відміну від інших сільськогосподарських культур, родючість і стійкість до захворювань яких давно намагаються підвищити вчені, какао, по суті, залишається дикою рослиною.
На батьківщині какао, в басейні річки Амазонки, фермери, що вирощують дерева какао, навчилися протистояти патогенам. Проте в Африці, куди рослина була завезена європейськими колоністами в XIX столітті, справи йдуть інакше.
"Ці рослини були вирвані з природного середовища і перенесені на інший континент в умови, до яких вони не були адаптовані. Оскільки какао не піддавали систематичній селекції, воно не відрізняється генетичною різноманітністю, і віруси легко долають його захист", - говорить Джуді Браун, вірусолог з університету Арізони.
Серед загроз - комахи та грибкові інфекції.
Приклад такої інфекції - спалах у північно-східній Бразилії в кінці 1980-х років. В результаті цієї епідемії з 1991 по 2000 рік виробництво какао скоротилося з 320 до 191 тисяч тонн на рік.
Досі єдиним способом боротьби з такими інфекціями залишається знищення хворих рослин. Але проблема в тому, що дерева можуть залишатися інфікованими довгий час, перш ніж з'являться перші симптоми.
В результаті хвороба може перекинутися на сусідні рослини раніше, ніж виявлять джерело інфекції.
Наука і промисловість
Команда Джуді Браун в університеті Арізони проводить дослідження у співпраці з гігантом кондитерської індустрії Mars Inc, намагаючись розробити молекулярний тест, за допомогою якого фермери зможуть визначати хвороби рослин на ранніх стадіях.
Група з Інституту інноваційної генетики також експериментує з генним матеріалом, щоб зробити какао більш стійким.
Залишається сподіватися, що і в майбутньому ми зможемо насолоджуватися смаком улюбленого солодкого продукту.