SpaceX хоче запустити швидкісний інтернет з космосу

Копирайт изображения SPACEX Image caption Ранковий запуск відбувся у чітко визначений час

У четвер компанія SpaceX здійснила черговий запуск ракети. Цього разу, щоб вивести на орбіту Землі іспанський сканувальний супутник.

На борту було іще дуже цікаве обладнання - це пара космічних супутників, які Каліфорнійська ракетна компанія буде використовувати для забезпечення високошвидкісного зв'язку з орбіти.

SpaceX має великі плани у цій сфері.

Приблизно до середини 2020-х у компанії сподіваються запустити чотири тисячі таких супутників, які забезпечать високошвидкісним інтернетом кожен куточок Землі.

Політ у середу став першим для SpaceX з моменту драматичного дебюту 6 лютого, коли відбувся запуск найпотужнішої у світі ракети Falcon Heavy.

Цього разу була черга "меншої конячки" Falcon-9.

Її підняли в повітря на Ванденберзькій повітряній базі на західному узбережжі Тихого океану США рівно о 6:17 (14:17 за Гринвічем).

Точно визначений час старту був необхідний для того, щоб сканувальний супутник PAZ, яким буде керувати розташована у Мадриді компанія Hisdesat, був викинутий у правій частині неба.

Копирайт изображения AIRBUS Image caption Супутник PAZ сканує поверхню Землі (модель)

Новий "спостерігач" Землі повинен співпрацювати разом з німецькою парою космічних апаратів Tandem-X і TerraSAR-X, які вже знаходяться на орбіті.

Як тріо вони покриватимуть усю поверхню планети, проглядаючи деталі розміром від 25 сантиметрів, навіть якщо на шляху є сильна хмара.

Сходження на орбіту і запуск PAZ зайняли всього 10 хвилин. SpaceX не зробив жодної спроби зберегти перший рівень ракети Falcon-9, дозволивши їй впасти в океан.

Та найбільший інтерес для SpaceX становить запуск двох спеціальних супутників для створення мережі високошвидкісного зв'язку Starlink.

У 2016 році Starlink подала заявку до Федеральної комісії зв'язку США для отримання ліцензії на експлуатацію "мережевого зв'язку" на небі, який складатиметься із 4425 супутників, розташованих у 83 площинах.

Ці космічні апарати будуть розташовуватися на висоті від 1110 до 1325 кілометрів і передаватимуть дані в Ku- та Ka- радіочастотному спектрі.

Копирайт изображения SPACEX Image caption Два супутники SpaceX по обидві сторони пристрою, який тримав їх у ракеті

Компанія хотіла б також поставити додаткові 7500 супутників, на яких будуть встановлені початкові налаштування для передачі даних у V-діапазоні.

Ідея Starlink в тому, щоб забезпечити терабайтову пропускну спроможність. При цьому всі космічні апарати будуть зв'язані так, щоб пропускна смуга була зосереджена на тих регіонах, де це було б найбільш потрібно.

Falcon-9 у середу взяв із собою тестові установки Microsat-2a і Microsat-2b (гендиректор SpaceX Ілон Маск назвав їх у твітері Tintin A & B).

Обидва супутники абсолютно ідентичні, містять адаптер, розміром трохи менш як 1 кубічний метр, та два сонячних крила довжиною 8 м і вагою близько 400 кг.

Microsat-и повинні перевірити усі елементи дизайну, зокрема антену, яка буде передавати потік даних.

Якщо все буде відбуватися, як планувалося, SpaceX хоче розпочати розгортання супутників Starlink протягом найближчих кількох років.

Falcon Heavy, який має величезну вантажність, може допомогти прискорити розгортання.

SpaceX не дає багато інформації про свої плани, але правда в тому, що й інші компанії мають подібні пропозиції.

Деякі з цих фірм вже запустили відповідне обладнання. Наприклад, канадська Telesat запустила свій удосконалений супутник Phase 1 LEO у січні.

Мабуть, найдосконалішою мега-технологією в цій сфері володіє OneWeb, яка буде запускати 10 супутників цього року. В кінцевому підсумку їхня мережа складатиметься щонайменше з 600, а можливо і до 2000 космічних апаратів.

OneWeb підтримується важковаговиками космічної галузі, такими як Airbus, Qualcomm, Intelsat, Hughes і MDA.

Стрімкий поштовх цих широкосмугових технологій викликав деяку стурбованість з боку вчених, які вивчають космічне сміття.

Комп'ютерне моделювання показало - якщо немає надійної стратегії видалення старих або зламаних супутників з цих мереж, вірогідність сутичок на орбіті різко зросте.