Хто фігурує у нових звинуваченнях проти Манафорта?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колишній помічник Трампа Рік Гейтс вирішив визнати свою провину і співпрацювати з командою спецпрокурора Мюллера

П'ятниця 23 лютого стала "точкою неповернення" у відносинах між двома колишніми членами команди президента США Дональда Трампа - Пола Манафорта і Ріка Гейтса.

Рік Гейтс - колишній радник пана Трампа - визнав себе винним у відмиванні грошей, банківських аферах, ухиленні від сплати податків і незаконному лобіюванні інтересів України за часів президентства Віктора Януковича.

Втім, проти Пола Манафорта висунули нові звинувачення, а частину попередніх - зняли.

У документах, які представила команда спецпрокурора Роберта Мюллера на суді, згадувалася група європейських політиків, яку очолював якийсь "колишній європейський канцлер" або "іноземний політик А".

Ця група займалася лобіюванням інтересів уряду пана Януковича під безпосереднім контролем його тодішнього радника і політтехнолога Пола Манафорта.

Російська служба Бі-бі-сі розібралася, перед ким в українському уряді звітували найняті паном Манафортом лобісти і чи залучили до його схеми американських політиків.

Американські політики та українське питання

Згідно з документами, пан Манафорт, який співпрацював із "Партією регіонів" і Віктором Януковичем від 2006 року, почав формувати позитивний імідж українського керівництва і лобіювати його інтереси за кордоном у 2012 році.

Копирайт изображения Getty Images Image caption До звільнення в серпні 2016 року Пол Манафорт керував передвиборною кампанією Дональда Трампа

Саме тоді в Бельгії створили Європейський центр сучасної України, який працював "рупором Януковича" і його партії. Керівництво центру безпосередньо підпорядковувалося першому віце-прем'єру України. Пан Мюллер не називає імені, але вказує, що це 2012 рік. Тоді, згідно зі штатним розкладом кабінету міністрів, ці ролі виконували Андрій Клюєв, Валерій Хорошковський та Сергій Арбузов.

У 2012 році за сприяння Ріка Гейтса пан Манафорт найняв дві компанії у Вашингтоні. У документах Мюллера вони позначені як "компанія А" і "компанія Б".

Американський телеканал NBC та газета The Hill ідентифікували їх як Mercury Public Affairs і Podesta Group. Останню до жовтня 2017 року очолював Тоні Подеста - рідний брат Джона Подести, який керував виборчою кампанією Хілларі Клінтон.

Надалі Гейтс і Манафорт доповідали пану Януковичу про те, як його діяльність сприймають у Вашингтоні: що йде добре, а що варто виправити.

Обидві компанії отримували від пана Манафорта директиви, як говорити з конгресменами щодо складних питань, як українські санкції, законність президентських виборів 2010 року, а також ув'язнення опонентки пана Януковича у президентських перегонах, екс-прем'єра і лідера опозиції Юлії Тимошенко в 2011 році. Досі, в обвинувальних документах проти Ріка Гейтса, пан Мюллер уперто називав її "президентом України", він робив цю ж помилку і раніше.

За посередництва "компанії А", тобто Mercury Public Affairs, пан Манафорт особисто зустрічався із членом конгресу США, чий підкомітет займався українським питанням.

Не іноземні агенти, а консультанти

Аби не привертати уваги до лобістської діяльності, пан Манафорт і пан Гейтс зробили Європейський центр сучасної України клієнтом "компаній А і Б". З ними були підписали відповідні контракти і вони отримували оплату за свої послуги від офшорних структур пана Манафорта (Bletilla Ventures Limited, Jeunet Ltd і Global Endeavour Inc, які розташовані на Кіпрі і Гренадинських островах).

Загалом лобістські компанії отримали від політтехнолога два мільйона доларів, як вважає слідство, чудово розуміючи, що центр є тільки "фіговим листком". Ані лобістські компанії, ані пан Гейтс, ані пан Манафорт не реєструвалися у Міністерстві юстиції США як іноземні агенти, які лобіюють інтереси іноземної держави, як того вимагає американське законодавство.

Згодом пан Гейтс запевнив обидві фірми, що центр не представляє інтересів жодного іноземного уряду і не фінансується ані з державної, ані з партійної кишені. З 2016 та 2017 років році і пан Гейтс, і пан Манафорт доправили до американського мін'юсту листи, в яких заявляли, що ніколи не проводили зустрічей із американськими чиновниками або журналістами від імені "Європейського центру сучасної України". Вони запевняли, що цим займалися лише консультанти, яких найняла сама організація.

За даними слідства, політтехнологи проводили з найнятими ними лобістськими компаніями щотижневі зустрічі, на яких роздавали директиви щодо подальших кроків, публічних або письмових заяв, зустрічей і бесід із американськими чиновниками. У будинку пана Манафорта в Вірджинії під час обшуку знайшли документи, які це підтверджують.

У 2012 році пан Манафорт отримав завдання від пана Януковича: найняти американську юридичну компанію (в обвинувальних актах вона фігурує як "компанія С"), яка написала доповідь про справу пані Тимошенко, яка тоді вже перебувала у в'язниці.

США офіційно засудили українську владу за такі дії щодо пані Тимошенко, і відносини між країнами стали більш проходними. Пан Манафорт і пан Гейтс, використовуючи свої офшорні рахунки, заплатили за доповідь у справі пані Тимошенко чотири мільйони доларів - цієї інформації, за даними команди пана Мюллера, не було у тексті документа.

Політтехнологи розіслали текст доповіді журналістам і політикам, і пан Манафорт особисто відзвітував пану Януковичу про виконану роботу.

До чого тут зять співзасновника Альфа-Банку?

Адвокат Алекс ван дер Зваан, чоловік старшої доньки російського мільярдера Германа Хана, працював на адвокатську фірму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, що має 22 філії по всьому світу. Українська прокуратура стверджує, що саме цю компанію найняв Манафорт для підготовки доповіді у справі Юлії Тимошенко.

Американський мін'юст почав перевіряти процес найму Skadden, Arps. Українські прокурори стверджували, що він пройшов із порушенням конкурсних правил.

Команда пана Мюллера раніше виявила, що пан ван дер Зваан брехав ФБР про свої контакти з паном Гейтсом у 2016 році, коли той співпрацював із виборчим штабом пана Трампа, а також видалив електронну листування з паном Гейтсом і ще одним фігурантом, якого в документах назвали "особою А".

У судових документах, оприлюднених на цьому тижні, стверджується, що пан ван дер Зваан надав неправдиві свідчення слідчим ФБР про час своїх останніх контактів із Гейтсом та "особою А".

Слідчі з'ясували, що пан ван дер Зваан у 2016 році (під час виборчої кампанії в США) обговорював з цими двома звіт своєї юридичної компанії у справі пані Тимошенко і записував ці телефонні переговори. Він також видалив електронну листування з паном Гейтсом і неназваною юридичною компанією (у документах пана Мюллера вона фігурує як "адвокатська контора А"), від вересня 2016 року.

Копирайт изображения BBC Sport Image caption Алекс ван дер Зваан прибув до вашингтонського офісу ФБР до початку судових слухань у вівторок

Американська влада в 2016 році попросила юридичну компанію Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom надати документи про їхню роботу в інтересах уряду пана Януковича. Це стосувалося і частини про співпрацю із паном Манафортом у доповіді, яку згодом використали для того, щоб виправдати арешт пані Тимошенко. Адвокатська контора згодом звільнила пана ван дер Зваана і погодилася співпрацювати з американськими слідчими.

Таємничий канцлер

У 2012 році пан Манафорт і пан Гейтс від імені пана Януковича і "Партії регіонів" таємно найняли команду, яка складалася із колишніх європейських провідних політиків, аби ті прихильно відгукувалися про стан речей в Україні.

Вона мала неформальну назву "Габсбурзька група", її члени мали давати свою "незалежну оцінку" діям уряду України. Офіційно вони не були друзями пана Януковича, але отримували фінансове заохочення за лобістські послуги.

Керував групою, за даними спецпрокурора, "колишній європейський канцлер" або "іноземний політик А". Він і його команда, а також "компанії А" і "В", найняті паном Гейтсом і паном Манафортом, займалися лобіюванням українських інтересів у тому числі у конгресі США і в президентській адміністрації.

Протягом 2012 і 2013 років пан Манафорт зі своїх офшорних рахунків заплатив їм два мільйони доларів.

Габсбурзький профіль

Попри те що в своїх документах пан Мюллер жодного разу не називає ім'я "іноземного політика А", він чітко вказує на посаду, яку свого часу займав цей чиновник - пост канцлера існує в Німеччині і Австрії, він дорівнює позиції прем'єр-міністра.

Радіостанція "Німецька хвиля" і британська газета Daily Mail пропонують дві версії: цією людиною може виявитися колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, друг пана Путіна. Після своєї відставки він ще довго працював в енергетичному секторі і в 2017 році зайняв пост очільника ради директорів "Роснефти". Ще один колишній канцлер, але вже австрійський - Альфред Гусенбауер - працював на Mercury group.

У червні 2017 року Mercury group вперше згадала пана Гусенбаеура в своєму звіті.

Серед зустрічей, які є у документі - бесіди, що тривали в 2013 році за участю колишнього конгресмена, лобіста Віна Вебера і депутата Ради від "Партії регіонів" Сергія Клюєва з конгресменами Гарнером, Рорабакером, Мерфі, Ройсом, Адерхолтом і Шимкусом, колишнім керівником американської торгово-економічної палати в Україні Хорхе Зукоскі.

Також зафіксували зустрічі представників українських політичних кіл з представниками релігійних і аналітичних організацій. З українського боку участь у "будуванні мостів" брали, наприклад, син тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексій, народні депутати України Сергій Клюєв (молодший брат Андрія Клюєва, першого віце-прем'єра України, якому імовірно підпорядкувався "Європейський центр сучасної України"), Сергій Кутовий, Ірина Сех, Іван Кириленко (давній соратник Юлії Тимошенко).

У чому зізнався Гейтс у суді?

Рік Гейтс зізнався у змові проти США і в наданні неправдивих свідчень спецпрокурору Мюллеру та ФБР. Востаннє, згідно з судовими документами, він збрехав 1 лютого цього року. Але після цього (тобто протягом останніх трьох тижнів) пан Гейтс розкаявся і пішов на угоду зі слідством.

Колишній найближчий помічник пан Трампа зізнався в ухилянні від сплати податків і банківському шахрайстві, а також у відмиванні грошей через компанії, якими він володів разом з паном Манафортом.

Пан Гейтс заявив, що брехав слідчим про зустріч, яка відбулася 19 березня 2013 року в клубі Капітолійського пагорба, в якій брали участь пан Манафорт, Він Вебер і конгресмен-республіканець Дейна Рорабейкер. Раніше пан Гейтс заявляв, що за словами Манафорта і Вебера, під час бесіди вони не обговорювали українське питання. Сам пан Рорабейкер заявляв, що не пам'ятає, чи піднімалися теми України і Росії, але можливо, звучало щось відносно Росії і балтійських країн.

Дейна Рорабейкер - конгресмен від штату Каліфорнія - є одним з найбільш завзятих захисників Росії і політики Кремля в американському конгресі.

Пан Гейтс повинен з'явитися до суду 14 травня, йому загрожує від 59 до 71 місяця ув'язнення. Через його співпрацю зі слідством, спецпрокурор Роберт Мюллер може клопотати про пом'якшення вироку в суді.

Як відреагував Манафорт?

Пан Манафорт не визнає свою провину. Його представник Меггі Хаберман передала пресі його заяву: "Попри те, що Рік Гейтс сьогодні визнав себе винним, я продовжую наполягати на своїй невинності. Я сподівався і очікував, що моєму бізнес-партнеру не бракуватиме сил продовжувати битву для того, щоб довести нашу невинність. Через поверхневі причини, він обрав інший шлях. Це не змінить мого бажання захищати себе від неправди, яка потягла за собою звинувачення проти мене".

Копирайт изображения Reuters Image caption Одна з квартир у цьому будинку в Олександрії, штат Вірджинія, належить Полу Манафорту

Пану Манафорту інкримінують півтора десятка пунктів - серед них змову проти США, шахрайство, ухилення від сплати податків, відмивання грошей, приховування іноземних рахунків, незаконну лобістську діяльність. Команда пана Мюллера просить суд відібрати у Манафорта чотири об'єкти нерухомості в Нью-Йорку і Вірджинії, куплені на гроші, які він отримав під час роботи на уряд пана Януковича. Також спецпрокурор просить заарештувати гроші на рахунках пана Манафорта і поліс на страхування життя.

Про костюми від дорогих модельєрів, на які пан Манафорт витратив майже мільйон доларів, мова не йде. Про це свідчать більш ранні документи комісії.