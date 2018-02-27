Студенти Богомольця: "Ми не іграшки в чиїхось розбірках"

Копирайт изображения unian Image caption Студенти,які виступили проти страйку

Другий день триває страйк у найбільшому медичному університеті країни імені Богомольця через конфлікт вишу з МОЗ і відсторонення ректорки універу Катерини Амосової.

На дверях закритих навчальних корпусів висять ланцюги і замки. Вхід відкритий лише у клініках, де лікують пацієнтів. Сервіс "Електронний деканат", де виставляють оцінки, заблокований, розповіли ВВС Україна в університеті.

Викладачі отримають повідомлення від кафедр про блокування приміщень і пропозиції працювати за межами вишу.

Серед студентів і викладачів медуніверситету є ті, хто збирається страйкувати до кінця, поки не повернуть на посаду ректорку, і ті, хто категорично проти таких подій.

З чого почався конфлікт в медуніверситеті і що про нього говорять викладачі і студенти, дізнавалась ВВС Україна.

Як все почалося

20 лютого студенти-стоматологи третього курсу з медуніверситету Богомольця мали складати іспит "КРОК1", який є державною атестацією і обов'язковий для всіх студентів-медиків. Відповідає за його проведення державний Центр тестування.

На екзамен прийшли близько 200 студентів, але іспит так і не провели. У його зриві Міністерство охорони здоров'я та медуніверситет звинувачують один одного.

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Раніше складення іспиту для вишу було безкоштовним, бо центр тестування винаймав приміщення медзакладу. Влітку центр переїхав, тому відносини між ним і університетом мали переглянути.

У МОЗ заявили, що керівництво університету так і не підписало новий договір з центром, зірвавши іспит.

В університеті відповідають, що були готові підписати цей договір, але МОЗ не затвердив кошторис.

"Університет не повинен сплачувати те, чого нема в кошторисі", - заявив на прес-конференції у Києві перший проректор Ярослав Цехмістер.

З 20 лютого почалась відкрита фаза конфлікту між медуніверситетом і МОЗ. В цей день, посилаючись на ситуацію з провалом іспиту, міністерство відсторонило з посади ректорку Катерини Амосової і призначило в.о ректора - професора кафедри хірургії Михайла Захараша. У виш направили комісію на чолі з заміністром Олександром Лінчевським для розгляду конфліктної ситуації.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Відсторонення Амосової в універі називають незаконним

Викладачі не визнають призначеного в.о ректора Захараша, оскільки ректора має обирати конференція трудового колективу, розповіла в ефірі каналу "112 Україна"декан медичного факультету Наталя Літвинова.

Після цих подій кілька десятків студентів організували перед медуніверситетом акцію на підтримку відстороненої Амосової і не пустили пана Захараша у приміщення.

Сама пані Амосова, донька відомого лікаря-науковця Миколи Амосова, назвала своє звільнення "розправою".

Через тиждень після цих подій в університет почався страйк.

Втручання у самоврядність вишу?

Страйкомітет медуніверситету заявив, що акція буде безстроковою, поки не будуть виконані їхні вимоги - повернення на посаду пані Амосової, проведення згідно з законодавством іспиту для студентів-стоматологів, призначення комісії для розгляду ситуації, відсторонення керівника МОЗ Уляни Супрун.

Страйкарі звинувачують Міністерство охорони здоров'я і його очільницю у "брутальному та незаконному втручанні" у самоврядність вишу і заявляють про проблеми з зарплатами і стипендіями.

Копирайт изображения facebook.com/ulanasuprun/ Image caption Університет Богомольця на замку. Так виглядають навчальні корпуси під час страйку

Водночас Уляна Супрун назвала події у медуніверситеті так:

"Це не страйк студентів та викладачів - це саботаж деяких членів адміністрації та деканів НМУ", - написала в.о. міністра охорони здоров'я у Facebook.

За її словами, проблема не в комісії МОЗ, яка мала перевірити документацію, а "в страху втратити безмежну владу і нездорове уявлення про межі власних повноважень".

У міністерстві заявили, що мають інформацію про те, що студентів і викладачів примушують до страйку. Також у МОЗ заперечили заяви про блокування стипендій та зарплат.

"Студентів намагаються використати"

У виші визнають, що студенти не повинні бути заручниками господарських відносин між медуніверситетом і Центром тестування, але, попри це, наголошують на своєму праві на страйк, бо вважають відсторонення ректора незаконним.

"Наш страйк буде тривати, поки не поновлять на посаді Катерину Амосову. Це спроба захопити владу в нашому університету", - заявив голова студради Сергій Суровцев.

Як він розповів ВВС Україна, до страйку приєдналися всі органи студентського самоврядування, зранку до штабу страйку прийшло близько 50 студентів, а напередодні їх було 100.

Копирайт изображения facebook.com/olia.nikolayeva Image caption Частина студентів бере участь у страйку, частина збирає підписи за відновлення навчання

Тим часом, у соцмережах група студентів, які заявляють, що стали заручниками ситуації, збирають підписи за відновлення навчального процесу. Звернення планують передати на засідання комітету ВР з питань охорони здоров'я.

Напередодні у Києві пройшов брифінг студентів, які не підтримують страйк, де вони заявили, що їхнє право на навчання порушено.

"Ми не хочемо бути іграшками у якихось розбірках між університетом та міністерством", - обурювалась Ксенія Михайлюк, студентка шостого курсу медуніверситету. За її словами, у студентів про страйк ніхто не питав.

Копирайт изображения unian Image caption Студенти, які не підтримали страйк, продемонстрували свої студентські квитки

Студент п'ятого курсу Олександр Соколенко вважає, що "студентів намагаються використати".

"Якщо призначили перевірку, чому не можуть цю перевірку допустити, щоб побачили, що все гаразд?... Я хочу вчитися", - заявив студент.

Як розповіли ВВС Україна кілька викладачів університету, серед них є ті, хто підтримує страйк і ті, хто проти.

Викладачка університету, яка попросила не називати її ім'я, розповіла ВВС Україна, що ідею страйку не підтримує:

"Не розумію - є рішення МОЗ про перевірку, є тимчасовий в.о. В чому проблема пустити комісію і в.о. якщо все добре у ВНЗ?".