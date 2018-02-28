Угода з General Electric: як Україна допомагає Трампу

Копирайт изображения Getty Images Image caption На Банковій відверто заявляють про політичний підтекст угоди з General Electric

Минулого тижня Укрзалізниця та американська компанія General Electric Transportation підписали рамкову угоду на 1 млрд доларів, що передбачає співпрацю на 15 років у сфері оновлення та модернізації парку тепловозів.

Церемонія підписання відбувалася у присутності президента України Петра Порошенка та посла США в Україні Марі Йованович, а угода була проголошена новим досягненням в українсько-американських відносинах та залученні інвесторів.

За нею, восени 2018 - на початку 2019 року, Україна купить 30 тепловозів ТЕ33АС, виготовлених в США, з рівнем локалізації - тобто участю вітчизняного виробника у виробництві - 10%.

В майбутньому планується закупити ще до 200 тепловозів, а рівень локалізації може зрости до 40%.

"Українські підприємства, які будуть залучені в кооперацію та сертифіковані GE, отримають змогу стати постачальником товарів та послуг для GE та інших виробників під час реалізації аналогічних проектів в інших країнах", - так пояснили в "Укрзалізниці" вигоди для українських підприємств.

Також американська компанія надасть послуги з модернізації українських тепловозів та обслуговування куплених локомотивів.

Рішення про купівлю тепловозів в "Укрзалізниці" обґрунтували тим, що в локомотивному парку зараз 609 тепловозів, середній строк експлуатації яких становить 31 рік, а зношеність - 100%, тому гарантувати вчасне постачання вантажів клієнтам дедалі важче.

Проте критики угоди зауважують, що гроші з українського бюджету підуть на забезпечення замовленнями американських, а не українських підприємств.

Копирайт изображения Укрзалізниця Image caption Тепловоз General Electric TE33A

Чому критикують угоду

В інтерв'ю ВВС News Україна Олександр Кава, який обіймав посаду заступника міністра інфраструктури у 2014-2015 роках, назвав контракт з General Electric радше політичним, аніж економічно доцільним.

"Сотні тепловозів простоюють через відсутність грошей на їх ремонт. Але достатньо відремонтувати наявні тепловози і їх можна експлуатувати ще багато років. Заміна дизель-генератора, установка сучасного обладнання - це до 1 млн доларів", - говорить пан Кава.

Сотні тепловозів простоюють через відсутність грошей на їх ремонт. Але достатньо відремонтувати наявні тепловози і їх можна експлуатувати ще багато років. Олександр Кава, екс-заступник міністра інфраструктури

Він нагадує, що Польща та Угорщина модернізували старі радянські тепловози.

Олександр Кава критикує відсутність тендеру щодо постачання тепловозів, і те, що завдання з розробки нового тепловозу не поставили заздалегідь перед Крюківським вагоноремонтним заводом, здатним його виконати.

Він звертає увагу також на вартість замовлених "Укрзалізницею" вагонів - 4,5 млн доларів за кожен, хоча раніше General Electric розпочав поставку тисячі тепловозів Індії за майже вдвічі нижчою ціною - у 2,5 млн доларів за тепловоз.

На думку пана Кави, якість та екологічність вантажних перевезень треба забезпечувати придбанням не тепловозів, а нових електровозів та заміною застарілих електровозів ВЛ8, строк експлуатації яких перевищив 50 років.

"Україні зараз необхідні вантажні електровози подвійного живлення. Всі основні коридори електрифіковані, 80% вантажів перевозять по електрифікованим залізницям", - наголошує він.

Аргументи "Укрзалізниці"

Натомість в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов говорить, що на сьогодні проблема забезпечення залізниць тепловозами стоїть гостріше, ніж електровозами.

"Через більшу кількість і кращий експлуатаційний стан, ситуація з електровозами не така критична як з тепловозами. Ми паралельно ведемо переговори з міжнародними гравцями, як можуть інвестувати в виробництво електровозів в Україні", - пояснює він в коментарі ВВС News Україна.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Євген Кравцов наголошує на технічних перевагах тепловозів General Electric

За словами пана Кравцова, проблему капітального ремонту тепловозів не вирішили за всі роки незалежності, і в такого кроку зараз не буде ефекту.

Ми бачимо неефективність в тому, що ми ремонтуємо і витрачаємо великі кошти на техніку, яка вже давно морально і технічно застаріла Євген Кравцов, В.о. голови правління "Укрзалізниці"

"Ми бачимо неефективність в тому, що ми ремонтуємо і витрачаємо великі кошти на техніку, яка вже давно морально і технічно застаріла. Ми порівняли експлуатацію першої партії локомотивів General Electric з нашими затратами на утримання старої техніки та ремонти, і побачили економію у 100-150 млн грн на рік тільки на цій партії", - наголошує він.

Замовлення тепловозів в General Electric пан Кравцов пояснює втратою потужностей Луганськтепловозву через конфлікт на Донбасі та неможливістю чекати ще 3-4 роки, доки якесь з інших українських підприємств налагодить випуск першого тепловозу. Він також наголошує на високих технічних характеристиках американської продукції.

"Це не єдиний випадок, коли ми закуповуємо нову техніку за процедурою фінансового лізингу", - пояснює в.о. керівника Укрзалізниці відсутність тендеру.

"Ми проводили оцінку, хто має бути нашим партнером для оновлення рухомого складу. Технічно тепловози General Motors на сьогодні є найбільш сучасними на просторі 1520", - додає він.

Щодо партнерів з локалізації, Євген Кравцов повідомляє, що їх обиратиме General Electric, але переговори з Крюківським заводом американська компанія вже веде.

В.о. керівника "Укрзалізниці" також вважає некоректним порівняння ціни тепловозів, які поставить General Electric в Україну з тими, які отримає Індія - через різні технічні характеристики, а також через те, що обсяг замовлення з боку Індії був величезним.

Подарунок для Трампа?

Якщо в "Укрзалізниці" пояснюють закупівлю американських тепловозів їхніми чудовими технічними характеристиками, то на Банковій відверто говорять про політичний характер укладеної угоди з General Electric.

За день до церемонії підписання угоди мотиви її укладення журналістам пояснило джерело з Адміністрації президента.

Чиновник розповів, що основні параметри угоди були узгоджені безпосередньо Петром Порошенком та Дональдом Трампом, а співпраця з General Electric має не стільки економічний, скільки політичний й безпековий характер.

Стверджувалось, що чим більше американських інвестицій в країні, тим вона важливіша для США, тому мета української влади - залучити якомога більше американських інвесторів до української економіки.

Окрім того, джерело в АП повідомило, що очікується підписання угоди з виробництва та модернізації вагонів з американською компанією The Greenbrier Companies, йдуть переговори про купівлю мобільного медичного обладнання в General Electric в рамках президентської програми сільської медицини.

Президент України Петро Порошенко у Twitter підтвердив, що обговорював з Дональдом Трампом наповнення відносин з США "практичним змістом", саме тоді виникла ідея співпраці для потреб "Укрзалізниці".

"Сьогодні ми вже маємо і американське вугілля, і американське ядерне паливо, і американську зброю. До цього переліку додаємо американські локомотиви та виробниче партнерство", - повідомив він у Twitter.

Копирайт изображения УКРЗАЛІЗНИЦЯ Image caption Підписання угоди про постачання тепловозів у Києві оголосили поворотним моментом у модернізації Укрзалізниці та залученні інвесторів

Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко сумнівається, що угоди на зразок цієї можуть допомогти Україні отримати від США безпекові гарантії.

"Говорити, що купівля чогось державою А в держави В приведе до того, що держава В буде зацікавлена в безпеці держави А, - це або відверте нерозуміння ситуації, або маніпуляція. Немає такого механізму в світі, який би перетворював економічну взаємозалежність в жорсткі зобов'язання у сфері безпеки, які держави б виконували", - зазначає політолог.

Він звертає увагу на те, що роль України у торговельному балансі США ледь помітна.

Минулого року товарообіг двох країн склав понад 3 млрд доларів і контракт на 1 млрд з General Electric, розтягнутий на 15 років, суттєво становище не змінить, зазначає він.

Водночас Микола Капітоненко зазначає, що Україна грошами "рятує відносини" з адміністрацією Трампа, які на початку були в поганому стані через відверту підтримку українських політиків та чиновників Гіларі Клінтон на виборах у США 2016 року.

"З боку Трампа логічно було вимагати грошей на порятунок різних американських підприємств. Його передвиборчі обіцянки щодо забезпечення заводів замовленнями має хтось оплачувати, тож Україна, яка перед виборами (у США. - Ред.) вляпалася в скандал і в дуже уразливому становищі перебуває, платить. І взагалі платить за увагу, зустрічі з Трампом та підписання угод", - наголошує експерт.

До чого тут передвиборчі обіцянки Трампа?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп на зустрічі з прибічниками у місті Ері, штат Пенсильванія у серпні 2016 року.

Водночас заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков вважає лінію України на посилення економічних взаємин зі США правильною, оскільки з 1991 року в них домінували політичні та безпекові питання, але не економічні.

"Ще кілька таких угод і виправиться дисбаланс на користь політики у двосторонніх відносинах. А без економічної складової важко очікувати стратегічного партнерства", - пояснює він.

На його думку, про купівлю лояльності з боку США можна буде казати, лише, якщо "з'ясується, що конкуренти General Electric з ЄС пропонували Україні подібні за характеристиками тепловози за меншою ціною, але країна вибрала американські".

Водночас пан Бєлєсков звертає увагу на значення українських замовлень для американських компаній в умовах, коли Дональд Трамп за 979 днів до наступних виборів почав готуватися до переобрання.

Україна вже закуповує вугілля марки антрацит у важливому для переобрання Дональда Трампа штаті Пенсильванія.

Пенсильванія - один зі swing states - "штатів, які коливаються", де розрив між кандидатами республіканців та демократів на президентських виборах незначний і переможець до останнього моменту залишається невідомим. Штат входить до так званого Іржавого поясу, де сконцентрована важка промисловість США і є значні проблеми з безробіттям.

На виборах 2016 року з відривом менш ніж в 1% в Пенсильванії переміг Дональд Трамп, не в останню чергу - завдяки обіцянкам зберегти робочі місця в американській промисловості. Несподівана поразка Клінтон в Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині подарувала йому перемогу.

На виборах 2020 року результат в Пенсильванії знову може кардинально вплинути на вибори.

"Ми фактично Трампу Пенсильванію даруємо, це прекрасно для його політтехнологів, навіть якщо це несуттєво для американської економіки. Ми допомагаємо Трампу продемонструвати турботу про американського виробника, про наявність робочих місць і він навіть має бути вдячним Києву", - вважає Микола Бєлєсков.

На його думку, подібна допомога панові Трампу є побічним ефектом дій української влади, а не свідомими кроками на його підтримку на виборах.

"У листопаді 2016 року було поставлено завдання зацікавити Трампа у співпраці з Україною. Подальші кроки робилися з цього розрахунку", - зазначає експерт.

Виробничі потужності транспортного підрозділу General Electric розташовані в місті Ері, в Пенсильванії. Влітку 2017 року було оголошено про закриття цього заводу, перенесення виробництва на завод у Техасі та скорочення майже 600 робочих місць до кінця 2018 року.

Не відомо, чи зможуть контракти з Україною та Індією якось вплинути на долю заводу в Ері, але в будь-якому разі Дональд Трамп може їх представити як свою турботу про збереження робочих місць в США.