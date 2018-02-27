Як син Трюдо став популярнішим за батька в Індії

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав з державним візитом Індію.

І хоча головним під час візиту мав би бути глава канадського уряду, всю увагу підкорив його молодший син. Гадріан став героєм багатьох фотографій завдяки цікавій міміці та жестам.

Тут він зустрічає прем'єра Індії Нарендра Моді.

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Глава індійського уряду не проти з ним пограти.

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А це - намагання Джастіна Трюдо зробити ідеальне групове фото.

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Але не все йде за планом...

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Це фото розмістив в своєму Instagram офіційний фотограф прем'єра Канади Адам Скотт.

Старший син Трюдо Ксав'єр намагається гарно поставити свого молодшого братика.

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А це вони на грі в крикет.

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Син Трюдо не перша дитина, яка привертає увагу на фото під час офіційних подій. Ось принц Джородж вітає в халаті Барака Обаму під час візиту до Великобританії в 2016 році.

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А це - Баррон Трамп під час інавгурації свого батька.

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І донька Барака Обами Саша, яка хоче спати під час баскетбольного матчу.

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