"Повірте, моє життя - не цукор" - Порошенко дав прес-конференцію

Копирайт изображения УНІАН Image caption Прес-конференція президента України 28 лютого, Київ

Президент Петро Порошенко у середу дав двогодинну прес-конференцію. Питання в основному стосувалися Донбасу, майбутніх виборів, співпраці з політсилами та звільнення заручників. Довелося главі держави відповідати й про відпочинок на Мальдівах.

ВВС News Україна зібрала основні заяви Петра Порошенка під час спілкування зі ЗМІ.

Що з Донбасом?

Петро Порошенко знову наголосив, що безпека та оборона - пріоритетні напрямки для української влади.

"Збройні сили слід укріпити настільки, щоб вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території. Це наше безумовне право, і воно має бути забезпечено достатнім військовим потенціалом", - сказав він.

За його словами, українська сторона буде добиватися розміщення миротворців на Донбасі на прийнятних умовах.

"Це аж ніяк не заморожена фаза конфлікту - це гаряча війна. І присутність миротворців - це не просто розведення сторін", - вважає президент.

Петро Порошенко підкреслив, що миротворці мають діяти на всій території Донбасу, в тому числі вийти на не контрольовану ділянку кордону.

"Ми збираємось обговорити це питання на різних рівнях "Нормандського формату". Найближчим часом відбудеться зустріч на рівні дипломатичних радників. Після виборів (в Росії - Ред.), я сподіваюсь, нам буде що обговорити на найвищому рівні", - заявив він.

Президент запевнив, що буде робити все можливе, аби скоріше ввести миротворців, оскільки сьогодні це "єдиний варіант, який може зупинити вбивство українців".

Копирайт изображения Reuters Image caption Порошенко каже, що миротворці - це "єдиний варіант, який може зупинити вбивство українців"

Відповідаючи на питання про летальне озброєння від США, він анонсував перші поставки вже за кілька тижнів. При цьому, за його словами, мова йде про різні види озброєння - антиснайперські комплекси, засоби протиповітряної оборони та інше.

А на питання про повернення українських кораблів з Криму, президент сказав: "Ми готові прийняти кораблі з Криму тільки разом з Кримом".

Медведчук і заручники

Президент повідомив, що найближчим часом звільнять двох українських заручників.

"До кінця поточного тижня ще двох наших заручників ми повернемо додому. Вже домовлено про місце і дату. Сподіваюсь, це не зірветься", - сказав він.

Також він висловив сподівання, що український журналіст Роман Сущенко повернеться додому "відразу після так званого суду в Росії".

Петро Порошенко заявив, що буде використовувати всі канали комунікації, аби добитися результату.

А у своїй відповіді на питання про роль Віктора Медведчука, назвав його найефективнішим комунікатором в переговорах про звільнення заручників.

"Ми намагались використовувати різні канали комунікації - починаючи від церкви, закінчуючи військовими. Я маю визнати, що найбільш ефективним виявився Віктор Медведчук", - підкреслив глава держави.

Членство в ЄС і НАТО в Конституції?

Президент висловився за ідею закріплення в преамбулі Конституції України положення про членство в Європейському Союзі та НАТО.

"В моїй команді обговорюють ідею заякорити в Конституції європейську та євроатлантичну інтеграцію України", - повідомив він.

За словами Петра Порошенка, антиєвропейські політичні сили "прагнуть реваншу", а закріплення таких змін до Конституції стало б своєрідною "страховкою та імперативом для всіх політичних сил на роки вперед".

Рейтинг не турбує

Президент повідомив, що поки не бачить підстав для розпуску Верховної Ради. "Я заявляю, що ніяких таких розмов не веду. Якщо парламент замість того, щоб працювати, буде займатися виборами, це до цього призведе", - каже він.

Кілька разів звучало питання про участь Петра Порошенка в майбутніх президентських виборах, однак конкретної відповіді він не дав.

"Рішення щодо участі у виборчій компанії я буду приймати тоді, коли компанія буде розпочата. Обіцяю вас про це детально проінформувати", - відповів президент.

За його словами, зараз треба займатися "об'єднанням всіх політичних сил, об'єднанням суспільства, об'єднанням держави".

"Я точно, 100% буду брати участь в президентських виборах. Як виборець. Точно буду голосувати в Україні, в Києві… Я точно знаю, що після виборів буду жити в Україні", - запевнив він.

А на питання про те, чи турбує його низький рейтинг, відповів: "Я абсолютно не переживаю про рейтинги і ніколи про них не переживав. Ті, хто піклується про рейтинги, називаються популістами".

Image caption Акція протесту біля місця, де проходила прес-конференція Петра Порошенка. 28 лютого, Київ.

А в кінці відповіді додав: "Я не програв ще в своєму житті жодної виборчої компанії".

"Життя - не цукор"

Питання про відпочинок на Мальдівах звучало від журналістів кілька разів. В основному цікавились, як президент перетинав кордон та під яким іменем.

"Кордон я перетинав за своїм прізвищем, за своїм паспортом з відповідною реєстрацією у прикордонників. Сплачував я це - і літак, і готель - зі свого банківського рахунку в українському банку", - каже Порошенко.

При цьому він запевнив, що всю інформацію з приводу цієї поїздки вкаже в електронній декларації.

Одна з журналісток запитала про те, "як це бути президентом-олігархом у країні, де люди виживають".

Відповідаючи, Порошенко запросив журналістку провести з ним один день і подивитися, як він працює.

При цьому заявив, що готовий прозвітувати про зроблене за роки президентства.

Також Петро Порошенко повідомив, що за час перебування на посаді президента його статки значно зменшилися, і що він єдиний глава держави з такою динамікою.

"Я не хочу зараз обговорювати своє життя, але повірте - воно не цукор", - запевнив він.