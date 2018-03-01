Кава і сигари: що відомо про головного фігуранта "кокаїнової справи"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ковальчук каже, що займався в Аргентині закупівлею сигар і алкоголю

Підприємець Андрій Ковальчук, якого заочно арештував суд у Москві у справі про спробу контрабанди наркотиків з Аргентини, заявив про свою непричетність до "кокаїнового скандалу".

Бізнесмена заочно заарештували після того, як у школі при посольстві Росії в Буенос-Айресі виявили близько 400 кг кокаїну.

У цій справі арештували ще кількох людей, зокрема колишніх співробітників російської дипмісії в Аргентині. Ніхто із заарештованих провини не визнає.

Після повідомлень про заочний арешт пана Ковальчука у пресі почала з'являтися досить суперечлива інформація про нього. Російська служба Бі-бі-сі спробувала розібратися, хто такий Андрій Ковальчук і що відомо про його можливу роль у "кокаїновій справі".

Сигари диппоштою

Як стверджувало аргентинське видання Clarin, наразі 50-річний Ковальчук живе в Німеччині і займається продажем делікатесів, зокрема алкоголю, ікри й кави. Голова Координаційної ради російських співвітчизників Аргентини Леонардо Голованов заявив РБК, що Андрій Ковальчук представляв німецьку компанію Bossner Cigars.

Однак голова німецької компанії Golden Mile GmbH, якій належить Bossner Cigars, Костянтин Лоскутніков у інтерв'ю телеканалу OstWest назвав цю інформацію помилковою і сказав, що пана Ковальчука представили йому як співробітника спецслужб.

"Кілька років тому його привів до мене в офіс високопосадовець з "Газпрому" у Німеччині і представив як полковника, керівника спецслужб, який курирує або займається посольствами та консульствами на території Європи, Азії, Латинської Америки та іншої нісенітниці", - розповів пан Лоскутніков.

Він також додав, що пан Ковальчук неодноразово просив надати йому зразки сигар і коньяку, висловлюючи інтерес до торгівлі, однак жодної угоди з ним так і не уклали.

Агенція "Росбалт" заявляла, що пан Ковальчук раніше був співробітником посольства Росії в Берліні, а після звільнення залишився жити у Німеччині й організував там свій бізнес з постачання елітних сигар, алкоголю та кави.

Копирайт изображения TWITTER.COM/GENDARMERIA Image caption Під час спецоперації наркотики замінили на борошно і відправили в Москву

"Росбалт" стверджував, що у пана Ковальчука залишилося багато знайомих серед технічного персоналу різних посольств. У зв'язку з цим видання передбачало, що пан Ковальчук нібито міг використовувати для переправлення товару дипломатичну пошту, щоб уникнути митних зборів.

Однак у вівторок прес-аташе російської дипмісії у Берліні Денис Мікерин написав у Facebook, що пан Ковальчук ніколи не працював у посольстві.

Джерело видання Republic, знайоме з ходом розслідування, каже, що пан Ковальчук міг вільно заходити до російського посольства у Буенос-Айресі і залишати його, хоча не працював у дипмісії. Сам себе він називав людиною, наближеною до силових структур, пише видання.

Мотлох під сходами

Адвокат пана Ковальчука Володимир Жеребенков у середу повідомив журналістам, що його підзахисний у Аргентині займався виключно своїм торговим бізнесом і вважає історію з наркотиками провокацією.

"Він вважає, що це провокація з боку спецслужб Аргентини, які щільно працюють з американськими спецслужбами. Зверніть увагу, одночасно проходять обшуки у російських посольствах у США і така ситуація в Аргентині, яка неподалік", - сказав юрист агенції РИА Новости.

За словами адвоката, пан Ковальчук відкрито говорив, що купував у Аргентині каву і коньяк, що у нього збереглися чеки, а на вантажі були наклейки з його номером телефону.

Копирайт изображения TWITTER.COM/GENDARMERIA Image caption Захист Ковальчука каже, що він залишив свої покупки під сходами у школі

Як пояснив адвокат бізнесмена, пан Ковальчук з дозволу колишнього завгоспа посольства Алі Абянова залишив свої покупки у посольській школі під сходами і попросив відправити їх до Москви, "коли буде оказія".

"Коли пан Абянов їхав, він передавав майно школи іншому співробітнику, і вони вирішили перевірити, що під сходами. Там був якийсь непотріб: парти, стільці, а також речі Ковальчука", - розповів Жеребенков.

За його словами, оскільки речі пролежали там майже півтора року, хтось міг підмінити їх і підкласти наркотики. Сам пан Ковальчук за цей час кілька разів приїжджав до посольства, але не робив спроб вивезти речі, стверджує пан Жеребенков.

Розмови "сеньйора К"

Аргентинські ЗМІ в матеріалах про "кокаїнову справу" періодично згадують якогось "сеньйора К", називаючи його ключовим учасником контрабандної схеми. Зокрема, газета Clarin припускає, що за цим ім'ям може ховатися саме пан Ковальчук, але підтверджень на користь цієї версії не надає.

Видання Telam опублікувало діалог "сеньйора К" з якимось дипломатичним працівником від 15 жовтня 2017 року, у якому "сеньйор К" просить надати йому мікроавтобус для доставки в аеропорт 12 ящиків з коньяком і двох коробок сигар, а дипломат каже, що не може цього зробити, оскільки у нього "можуть бути проблеми".

В іншому діалозі, який публікує Clarin, екс-співробітник поліції Буенос-Айреса Іван Близнюк, заарештований в рамках розслідування, просить "сеньйора К" привезти йому ікру і печінку, які дуже сподобалися йому і його дітям.

Це ж видання опублікувало записані спецслужбами фрагменти розмов пана Близнюка з колишнім співробітником російського посольства у Буенос-Айресі Олександром Чикало, також заарештованим в Аргентині.

З них випливає, що у "сеньйора К" нібито зіпсувалися відносини з послом Росії в Аргентині Віктором Коронеллі, який раніше надавав йому машини для перевезення диппошти.