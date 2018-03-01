Копирайт изображения unian Image caption Національна служба здоров'я України укладатиме договори з лікарнями і перевірятиме якість наданих послуг

Новостворена Національна служба здоров'я України (НСЗУ), яка відповідатиме за розподіл 100 млрд гривень бюджетних коштів, вже незабаром може отримати свого першого керівника.

Напередодні конкурс серед 14 претендентів виграв топ-менеджер приватної клініки "Ісіда" Олег Петренко.

Остаточне рішення про призначення на посаду ще має ухвалити Кабмін, але прем'єр Володимир Гройсман вже назвав пана Петренка найсильнішим кандидатом, від якого очікує системної роботи з запуску НСЗУ.

Чим займатиметься ця служба і хто такий Олег Петренко, розбиралась ВВС News Україна.

Розпорядник всіх грошей

Створення Національної служби здоров'я було одним з ключових елементів медичної реформи, старт якій Верховна Рада дала минулої осені.

НСЗУ стала фактично окремим підзвітним Кабміну міністерством, на яке покладають величезні плани - зміну фінансування охорони здоров'я України.

Згідно з положеннями Кабміну про роботу служби, вона має стати головним замовником медичних послуг в Україні. Іншими словами, розподілятиме бюджетні гроші між лікарнями, з якими має підписувати договори. Гроші лікарням сплачуватимуть за надані медичні послуги і ліки.

"Договір з НСЗУ зможе укласти будь-яка лікарня, державна, чи приватна. Очевидно, що до них будуть певні вимоги щодо оснащення та якості послуг", - розповів ВВС Україна Євген Даневич, член громадської ради при МОЗ.

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Служба також контролюватиме, чи ефективно лікарні використовують бюджетні кошти і надають медичні послуги.

"Пацієнти можуть звертатися зі скаргами. Наприклад, у лікарні приймають пологи, кошти за які перераховує НСЗУ. Служба зможе приїхати і перевірити, чи у повному об'ємі надаються ці послуги і чи відповідної якості", - каже пан Даневич і додає: якщо будуть виявлені порушення - з лікарнею можуть розірвати договір або накласти штраф.

Коли все запрацює

Повністю перейти на нову модель фінансування для медзакладів планують з 2020 року, коли медреформу запровадять на всіх ланках.

У 2018 році НСЗУ укладатиме договори з лікарнями і оплачуватиме тільки первинну медицину - сімейних лікарів, з якими пацієнти підпишуть угоди.

Копирайт изображения unian Image caption Первинна ланка, сімейні лікарі, вже у 2018 році мають отримувати гроші від НСЗУ

Тобто сімейні лікарі вже в цьому році мають отримати кошти в залежності від кількості пацієнтів, яку вони пролікували.

За прогнозами Олега Петренка, до кінця 2018 року НСЗУ укладе угоди і оплачуватиме послуги за первинну медицину з більш ніж третиною лікарень у країні. У МОЗ і раніше закликали не мати надмірних очікувань від реформи вже 2018 року.

"Перші результати будуть очевидними за рік, два, три... Ми поміняли правила", - сказав заступник міністра Роман Ілик.

Захищатиме права чи монополізує потоки?

В.о. керівника МОЗ Уляна Супрун сподівається, що Національна служба здоров'я виступить "у ролі незалежної контролюючої структури" у фінансуванні медицини.

"Саме Національна служба здоров'я реалізовуватиме справедливий принцип оплати медичних послуг: гроші за пацієнтом. НСЗУ стане тією структурою, яка захищатиме права пацієнтів і лікарів мати доступ до лікування та отримувати гідну оплату праці", - написала в.о. міністра у Facebook.

Не вірить у ефективність НСЗУ, вбачаючи у цьому органі корупційні схеми, екс-міністр охорони здоров'я, депутат Олег Мусій:

"Цей орган монопольно централізує весь бюджет охорони здоров'я в одних руках. Контроль над ним буде ефемерним", - вважає він.

За його словами, вже сам процес підписання угод з кожною лікарнею, може "перетворитися на цирк", адже їх в Україні понад 20 тисяч.

"Людина з бізнесу"

Хоча пан Мусій критикує Національну службу здоров'я, перемогу у конкурсі пана Петренка він називає позитивним моментом.

"Знаю його понад 10 років…Він відомий в управлінських медичних колах професіонал, який розуміється на менеджменті охорони здоров'я", - розповів ВВС News Україна пан Мусій, називаючи Олега Петренка людиною "не з влади, а з бізнесу".

У бізнесі Олег Петренко пропрацював деякий час - дотепер був заступником генерального директора з питань стратегічного розвитку клініки Isida-IVF, ще раніше - першим заступником гендиректора клініки "Оберіг".

Копирайт изображения facebook.com/ulanasuprun Image caption Уляна Супрун також привітала призначення Олега Петренка. Фото з її сторінки у Facebook

Крім того, ймовірний голова НСЗУ був одним з експертів, який розробляли концепцію медреформи, а в 2005-2006 роках працював радником міністра охорони здоров'я.

Національну службу здоров'я створили лише наприкінці грудня. Якщо уряд затвердить кандидатуру Петренка, він поки що буде її єдиним працівником, одним з перших завдань якого буде власне створення цього органу.

Пан Петренко запевнив, що розуміє серйозність виклику, а питання боротьби з корупцією прокоментував так:

"Сподіваюсь, що зможу тримати ситуацію під контролем, ці спокуси будуть, головне - з ним справлятися".