Випромінювання від смартфонів: чи це небезпечно і як захиститися

Копирайт изображения Getty Images Image caption Китайські бренди виробляють мобільні телефони з найвищим рівнем випромінювання

Сучасні люди проводять величезну кількість часу, спілкуючись за допомогою мобільних телефонів, але лише деякі розуміють, як саме вони працюють і як впливають на наш організм.

Наскільки шкідливе випромінювання від вашого мобільного.

Чи може постійне використання телефону призвести до виникнення ракової пухлини?

Чи можна щось зробити, щоб захистити себе від шкідливого впливу?

Протягом багатьох років вчені намагаються відповісти на ці питання, але досі не було опубліковано жодного переконливого дослідження, яке б поставило крапку в цих дебатах.

Що ми точно знаємо, так це те, що мобільний зв'язок виробляє електромагнітні хвилі в діапазоні радіохвиль, які відносять до неіонізуючого випромінювання.

Ці хвилі набагато слабкіші, ніж іонізуюче випромінювання, подібне до рентгенівських променів, ультрафіолетового та гамма-випромінювання, здатних проникати через тканини організму і завдавати шкоди клітинам, змінюючи структуру ДНК. Однак повністю вплив цього типу випромінювання на людський організм досі не вивчили.

Світ навколо пронизаний різноманітними радіохвилями: ультракороткі хвилі, на яких працюють місцеві радіостанції, мікрохвильове випромінювання, яке виробляється надвисокочастотними печами, теплове випромінювання і видиме світло.

Відомо, що неіонізуюче випромінювання не володіє достатньою енергією, щоб безпосередньо заподіяти шкоду структурі ДНК на клітинному рівні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ризики використання мобільних телефонів повністю не досліджені

Проте згідно з інформацією, розміщеною на сайті Американського онкологічного товариства (ACS), існують цілком реалістичні побоювання щодо можливості мобільних телефонів збільшувати ризик виникнення пухлин мозку та інших видів пухлин в області голови та шиї.

За надзвичайно високої інтенсивності радіохвилі можуть нагрівати тканини тіла. Саме на цьому принципі заснована робота мікрохвильових печей.

Попри те, що енергія, яку випромінюють мобільні телефони, значно менша, і її недостатньо для того, щоб підвищити температуру в людському організмі, дослідники з ACS кажуть, що ясності в питанні, чи завдають вони шкоди здоров'ю людини, немає.

Як запобіжний захід вони радять по можливості скоротити користування мобільними.

Телефони з найбільшим та найменшим випромінюванням

Щоб виміряти потенційні ризики для здоров'я, які несе випромінювання, вчені запропонували одиницю виміру - питомий коефіцієнт поглинання (Specific Absorption Rate - SAR) електромагнітної енергії.

Це показник електромагнітної енергії, яка поглинається в тканинах тіла людини під час користування мобільним пристроєм. Він відрізняється залежно від марки та моделі телефону.

Виробники зобов'язані повідомляти про максимальний рівень SAR, що випромінюється їхнім товаром.

Ця інформація має бути доступною в інтернеті або в інструкції з користуванню телефоном, однак мало хто зі споживачів звертає на неї увагу.

Німецьке Федеральне відомство з радіаційного захисту (BfS) створило базу даних, в яких порівнюються нові і старі смартфони, щоб дослідити, в яких телефонів найбільше випромінювання.

На першому місці - з найвищим рівнем випромінювання - виявилися китайські бренди, такі як OnePlus і Huawei, а також Lumia 630 компанії Nokia.

Також дослідили телефони iPhone 7 (на 10-му місці), iPhone 8 (на 12-му), iPhone 7 Plus (15-е місце), Sony Experia XZ1 Compact (11-е місце), ZTE Axon 7 mini (13-е) і Blackberry DTEK60 (14-е).

На жаль, не існує будь-яких універсальних рекомендацій щодо "безпечного" рівня мобільного випромінювання.

Проте в Німеччині, наприклад, діє урядова організація Der Blaue Engel ("Блакитний ангел"), яка встановлює екологічні стандарти і вже зарекомендувала себе як надійний компас для споживача.

Ця організація вважає безпечними тільки ті мобільні телефони, у яких показник SAR не перевищує 0,60 ват на кг.

Всі телефони, які потрапили в її перелік, мають рівень SAR, що вдвічі перевищує цей показник, а очолює перелік модель OnePlus 5T з показником в 1,68 ват/кг.

Найменше випромінювання виходить від таких смартфонів, як Sony Experia M5 (0,14), Samsung Galaxy Note 8 (0,17) і S6 edge + (0,22), Google Pixel XL (0,25) Samsung Galaxy S8 (0,26) і S7 edge (0,26).

Щоб перевірити рівень випромінювання вашого телефону, загляньте в інструкцію, що додається до нього або завітайте на вебсайт виробника.

Також ви можете відвідати сайт Федерального агентства зв'язку США.

Як уникнути впливу випромінювання?

Найпотужніший радіосигнал - у передавальної антени, яка у сучасних смартфонів прихована всередині корпусу.

Хвилі втрачають енергію і слабшають в міру віддалення від телефону.

Більшість користувачів під час розмови тримають мобільний у вуха.

Проте чим ближче антена до голови, тим вище очікуваний результат випромінюваної енергії, згідно ACS.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Уникайте близького контакту з антеною телефону

Як вважають вчені, тканини, що знаходяться найближче до корпусу телефону, поглинають більше енергії, ніж ті, які розташовуються далі.

Є методи, які допоможуть звести до мінімуму шкідливий вплив: