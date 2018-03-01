Найсмішніші фото-відео реакції котів на сніг у Британії

Копирайт изображения Katie Brown

Так, ви можете бути прямо зараз на роботі. Ви могли б летіти в літаку чи народжувати дитину. Чорт забирай, ви навіть можете керувати цілою країною.

Але все це - може почекати!

Єдине, що важливо зараз - це коти та сніг.

"Наш кіт значною мірою розлюбив сніг."

Добрі люди у Twitter публікують цікаві реакції своїх домашніх тварин на нинішню зимну погоду у Великій Британії.

Здається, що деякі котячі цілковито захопилися снігом, а інші дали зрозуміти, що вони не в захваті від цих морозних умов.

Підготуйтеся, зараз ваш мозок розплавиться.

По-перше, у нас є цей ніндзя, який, здається, в захваті від нового оточення.

"Кіт, який ловить сніжинки".

Найкраще - це те, що сутичка була знята у повільному режимі, тому це виглядає наче він зіграв головну роль у Матриці для чотирилапих.

Далі в черзі цей пухнастий житель Риму, який змінив свою думку після того, як вперше зустрівся зі снігом обличчям до обличчя.

"Ця, так звана сибірська кішка, вчора вперше побачила сніг, але сказала йому "ні".

Здається, ця сибірська кішка має справу з кризою ідентичності.

Але цей величний представник котячих не єдиний, хто сторониться снігу.

Хендрікс вчинив так само.

"Мій кіт Хендрікс вийшов на сніг, але потім зрозумів, що це просто не для нього."

Му ухвалив вольове рішення сидіти по іншу сторону.

"Муне любить снігу."

І ця кицька завбачливо вирішила витратити час на спостереження погодних умов перед затвердженням свого розкладу прогулянок.

"Не впевнена щодо снігу".

Але коти - не єдині тварини, які намагаються скласти своє враження про холодну погоду.

Собаки також розділилися в поглядах.

Ті, хто за:

"Сніг трохи глибокий".

А тепер ті, хто проти:

"Хтось абсолютно не вражений перспективою сніжного дня".

"Кевін вже хворий від цієї снігової забави. Зверніть увагу, як його лапи зупинилися перед самісіньким снігом."

І третя група тих, хто заплутався:

"Собачі проблеми: любить сніг, не любить холод."

Тим часом ці сонячні ведмеді з Честерського зоопарку, здається, розв’язали жорсткі дебати про білий сніг на їхньому коричневому хутрі.

"Насолоджуйтесь тим, як ці сонячні ведмеді граються зі снігом".

І лондонський зоопарк з гордістю показав цю безтурботну ламу.

"Безтурботна лама".

І насамкінець, ми залишили для вас стадо альпак, які просто здаються розгубленими.

"Звичайне снігове селфі альпаки".

Вони можуть любити життя. Вони можуть мріяти про відпочинок.

А це був сніговий спосіб про це розповісти.