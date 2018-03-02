Копирайт изображения poland.mfa.gov.ua Image caption У Польщі на українських президентських та парламентських виборах відкривають чотири дільниці для голосування

За останні роки до Польщі переїхали сотні тисяч українців з правом голосу, але чи зможуть вони обирати президента України у 2019 році?

Українська трудова міграція до Польщі стала вагомим економічно-політичним чинником для Польщі і прикрим феноменом для української влади.

На останніх виборах президента України 2014 року в Польщі працювали лише чотири виборчі дільниці, де проголосували близько п'яти тисяч людей.

Проте за останні роки кількість українців, які живуть та працюють у Польщі, суттєво зросла.

Чи захочуть новоприбулі українці у Польщі голосувати, і, що важливіше, чи зацікавлена українська влада дати їм таку змогу?

4 дільниці на мільйон

Польща має ліберальне законодавство для українських заробітчан. З початком дії безвізового режиму з ЄС українці отримали змогу 90 днів на півроку працювати там навіть без робочої візи.

Нещодавно видання Gazeta Prawna склало рейтинг тих, хто чинить найбільший вплив на економіку Польщі.

Збірний образ українських заробітчан посів у ньому друге місце, обігнавши президента країни.

За оцінками української та польської влади, у Польщі зараз можуть перебувати від одного до двох мільйонів українців.

Це більше людей, ніж, до прикладу, зареєстрованих виборців на Закарпатті.

Копирайт изображения poland.mfa.gov.ua Image caption На виборах президента України у 2014 році на дільниці у Варшаві був аншлаг

Заробітчани, теоретично, могли б взяти участь в українських виборах і навіть вплинути на результат перегонів

Щоправда, за українським законодавством, закордонні виборчі дільниці можуть відкриватись тільки у постійних консульських установах, яких у Польщі наразі чотири: у Варшаві, Кракові, Гданську та Любліні.

Більшість українців Польщі взяти участь у виборах не зможуть.

Щоб потрапити до списку виборців та проголосувати на одній з чотирьох дільниць, потрібно стояти на консульському обліку.

У розмові з ВВС News Україна посол України у Андрій Дещиця розповів, що на консульський облік переважно стають люди, яким необхідно оформити певні документи. Останнім часом до них додались власники авто на європейських номерах.

Як розповіли в українському консульстві, якщо стати на тимчасовий облік у Польщі, потрібно виїздити з України на авто з європейськими номерами не раз на п'ять днів, а раз на місяць.

Закон дає право українцям завчасно приїхати у консульство і написати заяву на включення до списку виборців.

Це легко зробити, якщо живеш у Варшаві, Гданську, Любліні та Кракові. Але для українців, які живуть в інших регіонах - це занадто довгий та дорогий шлях.

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За даними ЦВК, на останніх президентських виборах до виборчих списків у Польщі внесли понад 10 тисяч українців, але проголосувала лише половина з них.

Чи хочуть голосувати?

Кількість українців, які стали на консульський облік у Польщі, суттєво зросла.

Керівник консульського відділу посольства України у Польщі Світлана Криса розповіла ВВС News Україна, що понад 20 тисяч українців стали на облік за останні роки.

Половина з них зареєстровані у Варшаві. Проте пані Світлана сумнівається, що решта українців подасть заяви на включення до списку виборців і прийде на вибори.

"З тих розмов, які я вів з нашими громадянами, питання виборів для них не стоїть на порядку денному", - пояснює ВВС News Україна Андрій Дещиця.

Image caption Присутність українців у Польщі помітна все більше

ВВС News Україна поспілкувалась з українцями, які живуть та працюють у Польщі.

Люди не мають бажання брати участь у виборах за нинішніх правил і малої кількості виборчих дільниць.

"Якщо б дільницю відкрили у Познані, то я б з друзями, з якими працюю, приїхали б та проголосували. Навіть якщо для включення у список потрібно було б ще до виборів додатково завітати на дільницю", - розповів Олександр.

Він працює недалеко від міста Познань. З'їздити кілька разів погуляти та стати на облік й проголосувати готовий, хоча це і коштуватиме близько 300 гривень.

Але їхати для цього в інше воєводство Олександр не хочу.

Натомість Олег, який працює у Познані, не планує голосувати, навіть якщо б тут відкрили дільницю.

"Не бачу перспектив і кандидатів, за яких хотілось би проголосувати", - додав Олег.

Ольга - давно працює у Кракові, постійно ходить на вибори та планує брати у них участь наступного року.

"Хто дуже хоче, той доїжджає, але навряд з-за меж воєводства хтось приїде до Кракова голосувати", - додала Ольга.

Ще одна група співрозмовників працює у Вроцлаві. У розмові з ВВС Україна вони визнали, що, як і більшість знайомих, які приїхали не дуже давно, про вибори ще не думали.

Вони не знають, де саме у Польщі житимуть на момент голосування і про формальності, необхідні для голосування, в них ще немає інформації.

Натомість Аня, яка вчилась та працює у Вроцлаві, на минулих виборах навіть їздила голосувати у Краків. Цього разу не впевнена, що зробить так само - їздити дорого, також не розуміє, чи будуть достойні кандидати.

Але якби у Вроцлаві була дільниця, то голосувати б пішла.

Як дати проголосувати?

Заступник голови ЦВК Андрій Магера наголошує, що зараз закон дозволяє відкривати закордонні дільниці тільки у дипломатичних чи консульських установах.

Це в жодному разі не можуть бути почесні консульства чи якісь культурні товариства.

Тому, якщо не змінити закон, у Польщі так і залишаться чотири виборчі дільниці. Це не так й мало. Більше тільки у Німеччині - 5, а також Росії - 6.

Пан Магера бачить кілька шляхів вирішення проблеми, але найперше - відкрити нові консульства. Це українське МЗС вже розглядає.

Андрій Дещиця у розмові з ВВС News Україна заявив, що він вже надіслав у міністерство запит на відкриття нових представництв через різке збільшення кількості українців.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Посол України Андрій Дещиця каже, що вже звернувся до МЗС відкрити у Польщі більше консульств

У відповіді на запит ВВС News Україна у міністерстві закордонних справ підтвердили, що поки планують відкрити тільки одне нове консульство - у Вроцлаві. І тільки у 2020 році.

Ще один варіант, який допускає Андрій Магера, - поправки до законодавства, які дозволять при одному консульстві відкрити одразу дві дільниці.

"Як на мене, найреалістичніший вихід - на одному консульстві мати дві дільниці. Це мінімальні витрати", - вважає пан Магера. Але визнає, що більшості українців цей крок доступу до виборів не дасть.

Третій варіант, про який говорять у ЦВК і пропонують деякі політики, - нові правила голосування за кордоном.

Ситуацію може докорінно змінити дозвіл відкривати виборчі дільниці не тільки на території офіційних дипломатичних установ України.

Така норма навіть є у проекті виборчого кодексу, який Верховна Рада вже схвалила у першому читанні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вроцлав стане п'ятим містом Польщі, де відкриють нове консульство України

Пропонується, щоб дільницю можна було відкривати у великих містах, де немає українських консульств.

Там мають жити щонайменше тисяча зареєстрованих на консульському обліку громадян України.

Такий крок може вирішити проблему участі у виборах сотень тисяч українців, які живуть у Польщі.

Проте є політичні та економічні перешкоди, які можуть цьому завадити.

Кодекс ухвалений тільки у першому читанні, і, як розповідають співрозмовники ВВС News Україна, шанси на його схвалення мінімальні. І це не пов'язано із закордонними українцями.

У ньому запроваджується нова пропорційна система виборів до парламенту з відкритими списками, на яку поки що політичної волі у влади немає.

"Якщо говорити реалістично, то навряд чи до президентських виборів ми проведемо законодавчі зміни до виборчого законодавства", - запевнив ВВС News Україна член Ради Олександр Черненко.

Він представляє фракцію БПП і водночас є співавтором виборчого кодексу.

На прес-конференції президент Порошенко також дав зрозуміти, що ухвалення кодексу до виборів чекати не варто.

Російський прецедент

Навіть якщо припустити, що кодекс схвалять, лібералізацію голосування за кордоном з нього можуть викинути.

На виборах 2004 року Віктор Янукович за сприяння російської влади намагався відкрити у Росії близько трьох сотень дільниць для українців.

Тоді опозиція протестувала, вказуючи, що це спеціальна схема, узгоджена з Кремлем, як додати пану Януковичу суттєву перевагу.

Копирайт изображения http://poland.mfa.gov.ua Image caption Виборча дільниця у Варшаві

"У нас є Росія і низка інших країн. Завтра змінений закон інша влада використає у своїх інтересах. Тому мій прогноз, що нинішня влада не буде йти на такі зміни щодо голосування за кордоном", - вважає Андрій Магера.

Остерігається прецеденту 2004 року й Олександр Черненко.

Він вказує, що у Європі можуть не дати дозвіл на відкриття дільниць поза межами дипломатичних установ. На відміну від Росії.

"В Росії на заробітках не набагато менше виборців, ніж у Польщі. А ще треба рахувати біженців з Донбасу, які мають український паспорт. Якщо буде можливість, то вони зможуть прийти та проголосувати", - вважає пан Черненко.

Політик допускає, що влада Росії може включитись у процес та допомогти проросійським силам в Україні на виборах через дільниці на своїй території.

Політики не виключають, що голоси польських українців могли б дещо вплинути на результат виборів. Особливо, якщо розмір відриву у другому турі президентських перегонів вимірюватиметься кількома відсотками.

Проте жоден експерт зараз не прогнозує, за кого саме вони б проголосували.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Спроба відкрити 300 дільниць у Росії на виборах президента у 2004 році командою Віктора Януковича суттєво скомпрометувала ідею лібералізувати правила виборів на закордонних дільницях

Світлана Криса з посольства України у Польщі скептично ставиться до можливої новації.

За її словами, організувати вибори за межами дипустанови дуже складно.

Це вимагатиме суттєвого збільшення бюджету, який в українських дипломатів, як вона констатує, і так скромний.

Майже усі співрозмовники ВВС News Україна визнають, що голосування українців у Польщі залежатиме від їхньої готовності витратити сили і кошти.

Вибори, скоріше за все, відбудуться за тими ж правилами, що й до напливу до країни українських трудових мігрантів.

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