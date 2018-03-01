Стокгольмський арбітраж: перемогти легше, ніж виконати?

Копирайт изображения AFP Image caption Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв вважає: те, як "Газпром" виконуватиметься рішення Стокгольмського арбітражу, може багато чого навчити європейців про одного із головних постачальників газу до Європи

Перший день, коли рішення Стокгольмського арбітражу про газову суперечку "Нафтогазу" і "Газпрому" набуло сили, показав, що виконання рішень міжнародних арбітрів не буде легким.

"Газпром" заявив, що не погоджується з рішенням арбітражу, і захищатиме свої права усіма доступними засобами.

"За підсумком двох розглядів у відносинах "Газпрому" із "Нафтогазом" щодо поставок і транзиту газу утворився суттєвий дисбаланс, що порушує базові принципи шведського права, яким регулюється контракт", - вважають у російській компанії.

За результатами розгляду контракту на постачання російського газу до України, арбітри, хоч і зобов'язали "Нафтогаз" сплатити "Газпрому" 2 млрд доларів за поставлений у 2014-2015 роках газ, але фактично відкинули вимоги "Газпрому" з виконання умови "бери або плати", яка могла б коштувати Києву до 56 млрд доларів.

Утім, арбітри також зобов'язали "Нафтогаз" купувати у "Газпрому" щонайменше 4 млрд кубів газу до кінця контракту, тобто, до 2019 року.

У "дзеркальній" ситуації - в оприлюдненому напередодні рішенні щодо транзиту газу - арбітри більше дослухалися до аргументів "Нафтогазу", і зобов'язали "Газпром" виконати умову "транспортуй або плати".

Оскільки за останні роки транзит російського газу територією України став значно меншим, ніж контрактні обсяги у 110 млрд кубів, то, за рішенням Стокгольмського арбітражу, "Газпром" має відшкодувати "Нафтогазу" 4,6 млрд доларів.

Тож, загальний арифметичний підсумок суперечки, що тривала понад три з половиною роки, становить 2,6 млрд на користь "Нафтогазу".

"Газпром" не постачатиме газ Україні

В українській компанії до своїх перемог зараховують і зниження ціни на газ, який треба купити у "Газпрому" у 2018-2019 роках, аби виконати рішення арбітражу. Економію оцінили у 0,5 млрд доларів.

Перші гроші за ці поставки "Нафтогаз" перерахував "Газпрому" ще до формального завершення арбітражу. Проте 1 березня, у перший день після винесення остаточного рішення, "Газпром" повернув їх назад, заявивши, що поки що не продаватиме газ Україні.

"З 1 березня поставок газу для НАК "Нафтогаз" не буде", - заявив заступник голови "Газпрому" Олександр Медведєв. Він пояснив це відсутністю погодженого додатку до контракту на постачання газу до України.

Газ у цифрах 91,6 млрд кубів газу імпортувала Україна з Росії у 1991 році 0 кубів газу імпортувала Україна із Росії від 2015 118,2 млрд кубів газу спожила Україна у 1991

32 млрд кубів газу спожила Україна у 2017 Getty

У "Нафтогазі" сприйняли такі дії "Газпрому" як "порушення рішень Стокгольмського арбітражу".

"Ми зробили передоплату за російський газ, оскільки виконуємо рішення Стокгольмського арбітражу", - заявив голова української компанії Андрій Коболєв.

Він пояснив, що після того, як Україна успішно прожила два роки без поставок газу з Росії, імпортуючи газ із Європи, ці поставки є важливими лише з огляду на виконання рішень міжнародного арбітражу:

"Відмовляючись постачати газ, за який було внесено передоплату, "Газпром" унеможливлює виконання "Нафтогазом" рішення суду щодо закупівлі мінімальних контрактних обсягів газу", - сказав пан Коболєв.

Копирайт изображения NAFTOGAZ.COM Image caption Так у цифрах "Нафтогаз" обчислює результати Стокгольмського арбітражу. Але якими будуть реальні виплати?

Далі - по півмільйона на день?

Тож, у перший же день після рішення арбітражну постало багато запитань: як, коли і чи буде взагалі виконано рішення міжнародних арбітрів, яке вони виклали на понад 1300 сторінках.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв каже, що цілком розуміє налаштованість "Газпрому" на подальшу боротьбу. Він не виключає і застосування механізму примусового стягнення коштів.

"Не виконуючи рішення трибуналу, "Газпром" вчерегове доводить, що він є ненадійним партнером" Андрій Коболєв , Голова "Нафтогазу"

"У "Газпрому" є багато активів, - у Європі, у всьому світі", - каже голова "Нафтогазу".

Водночас він наголошує, що в такому випадку "Газпрому" загрожують не лише фінансові, але й значні репутаційні втрати:

"Не виконуючи рішення трибуналу, "Газпром" вчерегове доводить, що він є ненадійним партнером", - зазначив він.

На думку Андрія Коболєва, це також дасть європейцям привід для роздумів, як виглядатиме європейський ринок газу у разі, якщо Північний потік-2 буде збудовано, і вони ще більше залежатимуть від одного джерела і маршруту постачання газу.

У той же час, як нагадав комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, навіть якщо "Газпром" оскаржуватиме рішення арбітражу, його виконання почалося 1 березня і не припинятиметься.

Це означає, що борг "Газпрому" приростатиме штрафними санкціями - по півмільйона доларів на день.

"Коли я прокинувся, у мене з'явилася думка про те, що день прожитий недарма - півмільйона "Нафтогаз" за сьогодні заробив", - заявив комерційний директор "Нафтогазу".

Проте запитання, коли компанія отримає ці кошти на рахунки, поки що залишається без відповіді.