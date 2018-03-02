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Екс-президент Віктор Янукович заявив, що кілька разів звертався до президента Росії Володимира Путіна про допомогу у врегулюванні кризи в Україні у 2014 році.

Ця несподівана заява пролунала на прес-конференції колишнього президента у Москві.

ВВС News Україна відстежила, які питання Віктор Янукович залишив без відповіді або ж які із пояснень відрізняються від тих, що лунали раніше.

Звернення про війська і "додаток"

Віктор Янукович заявив, що мав юридичні підстави звертатися до президента Володимира Путіна. Звернення, сказав він, ґрунтувалися на чинному Договорі про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. За його словами, 1 березня 2014 року він написав не одне, а два звернення до Володимира Путіна і насправді одне з них було "додатком" до першого.

Віктор Янукович твердить, що просив російського президента про введення поліцейської миротворчої місії.

"У цьому зверненні я посилався на Договір про дружбу і взаємодопомогу між Україною і Росією. Я запропонував провести консультації і вносив пропозицію про введення поліцейської миротворчої місії", - сказав Янукович.

Image caption Віктор Янукович не сказав, хто платить охоронцям, які його супроводжували на прес-конференції у Москві

"Я також просив Володимира Путіна поінформувати світову спільноту про те, що відбулося в Україні. Оскільки посол України в ООН дезінформував світ. Зокрема, про те, що я самоусунувся від виконання обов'язків. Ще такого не було, щоб президента, який виїхав зі столиці до одного з регіонів України, вже менше ніж через добу відсторонили від влади і звинуватили у самоусуненні," - сказав екс-президент.

Він твердить, що звернення він писав не лише Володимиру Путіну, але й лідерам трьох держав, представники яких 21 лютого 2014 року разом із очільниками української опозиції та президентом підписали у Києві договір про врегулювання ситуації в Україні. За його словами, він написав ці листи тому, що вже 22 лютого "опозиція порушила договір" і почала захоплювати будівлі парламенту, адміністрації президента та уряду.

Віктор Янукович каже, що у листах до лідерів Німеччини, Польщі та Франції він апелював до підписаного їхніми представниками мирного договору, який передбачав, зокрема, міжнародне розслідування розстрілів на Майдані та інші поступки.

"Я пішов на все - на розслідування, на дострокові президентські вибори, на внесення змін до Конституції. Бо я не хотів кровопролиття. Я будь-якою ціною шукав можливості домовитися, я провів величезну кількість переговорів, шукав шляхів, як мирно відрегулювати це питання. Але головне завдання в опонентів було захопити владу", - заявив Віктор Янукович.

У той же час, через чотири роки після тих подій екс-президент уник коментарів стосовно листа до Володимира Путіна, у якому ішлося про введення Збройних Сил Російської Федерації на територію України, проте й не заперечував його існування.

Саме цей лист є одним із доказів слідства у справі про державну зраду екс-президента.

Віктор Янукович лише зауважив, що лист, який демонстрував покійний нині представник Росії у Радбазі ООН Віталій Чуркін насправді був "додатком" до звернення про "миротворчу поліцейську місію".

Image caption Одна зі сторінок звернення Віктора Януковича до Володимира Путіна, продемонстрована на прес-конференції. Тут ідеться про доцільність введення поліцейської місії на Донбас. Це перша згадка екс-президента про цей лист за останні чотири роки після Майдану.

Екс-президент заявив, що ближчим часом планує знову звернутися до гарантів підписання мирної угоди, а також до США і Росії, з метою започаткувати переговори про врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ми маємо повернутися за стіл переговорів, який у 2014 році завершився так жалюгідно. Я не знімаю із себе провини, але так само не знімаю її з інших учасників. Якщо ми не повернемося до переговорів і не подивимося один одному у вічі, не скажемо правду, все і далі триватиме", - заявив він.

Віктор Янукович неодноразово наголошував, що ці переговори "в обов'язковому порядку" мають відбутися за участі "усіх учасників конфлікту", у тому числі самопроголошених "ДНР-ЛНР".

Російські військові на Донбасі та у Криму

Віктор Янукович називає події на Сході України "громадянським конфліктом".

Протягом усієї прес-конференції він жодного разу не торкнувся теми присутності російських військових на Донбасі. У той час як українська влада заявляє про регулярні військові підрозділи, що беруть участь у бойових діях проти Збройних Сил України.

Екс-президент також неодноразово наголошував, що кримчани самі вирішили приєднатися до Росії і на це вже ніяк не могли вплинути його звернення до президента РФ. Віктор Янукович твердить, що жителі як Донбасу, так і Криму не сприймали подій на Майдані, були налякані і у такий спосіб "захищали себе і свої сім'ї".

"Складається враження, що влада зробила все, щоб здати Крим. Допити свідків у суді показали, що конкретних заходів вжито не було. (...) Кримчани шукали відповідь, як захистити себе і свої сім'ї. Їхнє рішення було вимушене і передбачуване", - заявив Віктор Янукович.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Перші російські військові у Криму з'явилися без розпізнавальних знаків

Про методи і способи контактів

Віктор Янукович зізнався що "дуже часто" зустрічається із представниками Донбасу.

"Я не втрачаю зв'язку, як кажуть, тримаю руку на пульсі", - заявив він.

Водночас, екс-президент не відповів на запитання про те, чи відвідував він частину Донбасу, що її контролюють сепаратистські "республіки".

"Які це методи і способи (контактів. - Ред.), дозвольте, я не відповідатиму", - сказав Віктор Янукович.

"Не рахуйте мої гроші"

"Як кажуть, я ваші гроші не рахую, не рахуйте ви мої", - так Віктор Янукович відповів на запитання, на які кошти він живе останні чотири роки.

"У мене є сім'я, є син, достатньо молодий, здоровий. Мені вистачає. (...) І я вам скажу, що мені сьогодні ніхто не заздрить. Ви ж у це вірите?", - заявив екс-президент.

Він також сказав, що у жодному банку світу він не має коштів.

"І це не потребує доказів. Це всім відомо. Жодна країна Європейського Союзу не знайшла нічого. Бо, як кажуть, у темній кімнаті шукати чорну кішку марно, її там немає", - заявив він.

На кількаразові питання про те, хто оплатив охорону, яка супроводжувала його на прес-конференції, Віктор Янукович сказав, що це питання до організаторів, бо він "у гостях".

"Не бачив і не чув" Манафорта

Віктор Янукович сказав, що нічого не може сказати про співпрацю із американським політтехнологом Полом Манафортом.

"Пол Манафорт мав стосунки із Партією регіонів. Я особисто з ним не підписував ніяких угод, не встановлював ніяких сум оплат за його роботу. І ця тема між нами ніколи не обговорювалася - скільки він має одержувати", - сказав екс-президент.

За словами Віктора Януковича, після 2010 року Пол Манафорт був його радником на громадських засадах, і таких у нього було "дуже багато". За його словами, американський політтехнолог працював переважно із адміністрацією президента.

Коли в Україну?

Віктор Янукович уникав відповіді на запитання, коли він може повернутися в Україну. Про це запитували і російські ЗМІ, і українські. Екс-президент наголошував, що для нього зараз головне - зупинити війну і "посадити за стіл переговорів сили, що стоять по різні боки барикад".

"Треба врегулювати військовий конфлікт і мирним шляхом об'єднати Донбас з Україною. Усе, що від мене залежатиме, я робитиму", - запевнив екс-президент.

Водночас, він звинувачував українську владу у тому, що саме через її протидію не має змоги брати участь у судовому процесі у справі про державну зраду. Віктор Янукович укотре заявив, що вважає заочний судовий процес нелегітимним.

"Нинішня влада намагається перекласти всю провину за розстріли на Майдані і за усі інші події на мене. Їм це не вдасться. Попереджаю слідчих і прокурорів: це політичний процес. За усі свої незаконні дії ви відповідатиме за законом", - заявив екс-президент.

Віктор Янукович вкотре заявив, що розстріли на Майдані - це справа рук опозиції. Він твердить, що "снайпери стріляли із будівель, контрольованих лідерами Майдану".

Прес-конференція у Москві почалася із показу фільму італійських журналістів, у якій нібито грузинські снайпери зізнаються, що стріляли і у "беркутівців", і у протестувальників. Віктор Янукович твердить, що "передав через адвокатів документи, які доводять скоєння злочинів як організаторами Майдану, так і легіонерами, котрі приїхали в Україну".