Десятки установок, сотні ракет: в Україну їде Javelin

Копирайт изображения raytheon.com Image caption "Джевеліни" вважаються одним з найефективніших піхотних озброєнь проти танків та іншої бронетехніки

Влада США зробила ще один крок до передачі українській армії протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin - тепер таке рішення офіційно підтримав Держдепартамент.

Про яку кількість озброєнь йде мова та на яку суму - в огляді ВВС Україна.

Що постачатимуть

Копирайт изображения raytheon.com Image caption Переносити і наводити ці ПТРК може один боєць

1 березня Агентство Міноборони США з питань співпраці в галузі безпеки (орган Пентагону, який курує співпрацю з союзниками Сполучених штатів, зокрема передачу їм озброєнь) повідомило, що Держдепартамент підтримав рішення про передачу Україні комплексів Javelin на суму до 47 млн доларів.

Повідомляється, що за цим рішенням українська армія отримає:

37 пускових установок Javelin (включно з двома ПТРК для запчастин);

210 ракет до них;

тренувальні комплекси;

тренінги з використання ПТРК та їхнього технічного забезпечення;

послуги з транспортування.

Відомо також, що представники компаній, які відповідають за цей контракт (а це американські військово-промислові корпорації Raytheon та Lockheed Martin), тимчасово відвідають Україну для виконання передачі і тренувань.

"Система Javelin допоможе Україні розбудувати свій довгостроковий потенціал оборони для захисту суверенітету і територіальної цілісності…", - йдеться у заяві американського агентства.

Там відзначають, що українська армія не матиме проблем з тим, щоб взяти на озброєння такі ПТРК.

У січні начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко вже давав розпорядження готуватися до прийому "Джевелінів".

Агентство Міноборони США з питань співпраці також наголошує, що передача протитанкових ракетних комплексів "не змінить загальний військовий баланс в регіоні".

За рахунок США?

Копирайт изображения raytheon.com Image caption Тренувальні пуски "Джевелінів" у Німеччині

У повідомленні не вказується, хто саме виплатить 47 млн доларів за цей контракт.

Утім, раніше президент Петро Порошенко та посол США в Україні Марі Йованович заявляли, що така передача систем Javelin відбудеться за рахунок Сполучених Штатів.

Про те, що саме 47 млн доларів на "Джевеліни" для України були закладені в цьогорічний бюджет США, розповідав і український посол там Валерій Чалий.

Член парламентського комітету з питань оборони Дмитро Тимчук розповів ВВС Україна, що на основі всіх попередніх заяв можна зробити висновок, що це протитанкове озброєння справді надійде ЗСУ як військова допомога США.

"Всі військові програми, які здійснюються в Україні, йдуть по лінії Пентагону, який є замовником. А поставки робляться через Командування сухопутних військ США у Європі, що у Вісбадені, Німеччина", - каже український політик.

Друге і третє покоління ПТРК

Копирайт изображения Укроборонпром Image caption Український ПТРК "Корсар"

Дмитро Тимчук також відзначає, що перспективи отримання американської протитанкової зброї не означають відмову Міноборони України від закупівель власних ПТРК.

"Вітчизняні ПТРК "Корсар" і "Стугна" вже закупалися минулого року. Були замовлення на десятки одиниць, а зараз вже на більш серйозну кількість - це таємна інформація. Мова і про пускові установки, і про ракети", - розповідає член оборонного комітету.

Водночас він визнає, що "Корсар" і "Стугна" є ПТРК другого покоління, тоді як "Джевеліни" - третього.

Різниця полягає у принципі "вистрілив і забув".

Голівка самонаведення Javelin ловить ціль і може вражати її або безпосередньо у бік чи лобову броню, або ж зверху, де, як правило, у бронетехніки більш вразливі місця.

Водночас ПТРК другого покоління потребують, щоб після пострілу навідник "супроводжував" ракету пультом наведення до того моменту, поки вона не влучить у ціль.

"Відомо, як працює алгоритм вогню у відповідь на Донбасі. Варто демаскувати себе - а постріл з ПТРК це завжди демаскування, він фіксується - одразу прилітає "отвєтка", - каже Дмитро Тимчук.

Копирайт изображения Укроборнпром Image caption Керовані ракети для ПТРК "Корсар"

Таким чином, розрахунок ПТРК може бути швидко знищений супротивником, адже він змушений який час залишатися біля місця пуску ракети.

Утім, додає Дмитро Тимчук, українські розробники зробили так, що дистанційний пульт можна виносити за кілька десятків метрів від місця пострілу: "Тобто, позиція навідника не фіксується - фіксується лише пускова установка, яку можна швидко прибрати".

Група "Інформаційний спротив", яка веде спостереження за ситуацію у невизнаних "ДНР" і "ЛНР", стверджує, що одразу після перших заяв про домовленість передати ЗСУ "Джевеліни", сили сепаратистів почали встановлювати додатковий захист на свою бронетехніку.

Зокрема, як повідомляє група, були зафіксовані БМП з новими протикомулятивними екранами.

Щоправда, як додають там, невідомо, чи ця броня розроблялася спеціально під "Джевеліни".

Фактор стримування

Копирайт изображения raytheon.com Image caption Американська армія застосовувала "Джевеліни" у багатьох конфліктах по всьому світу, де перебував її контингент

Відомо, що за чинною угодою між Києвом і Вашингтоном, комплекси Javelin поки що не будуть спрямовуватися одразу на передову.

"Мова не йде про те, що вони відразу будуть направлені безпосередньо в зону бойових дій. А от в разі подальших агресивних дій, будуть розглядатись варіанти застосування", - розповідав ВВС Україна посол у США Валерій Чалий.

А за словами Дмитра Тимчука, такі ПТРК є компактною зброєю й перекинути їх автомобільним транспортом з тилу на передову, якщо там станеться серйозне загострення, - це питання годин.

Раніше Росія вже заявляла, що США "перетнули межу, оголосивши про намір надавати Україні озброєння прямої нищівної дії" та прогнозували відновлення масштабних бойових дій на Донбасі через це.

Коли саме "Джевеліни" можуть з'явитися в України, поки що точно не повідомляється, однак оглядачі припускають, що мова може йти про найближчі тижні чи місяці.