"З нами поводились, як зі злочинцями" - звільнені прикордонники

Копирайт изображения УНІАН Image caption Мати зустрічає прикордонника Ігоря Дзюбака

Українські прикордонники Ігор Дзюбак та Богдан Марцонь після майже піврічного перебування в російському СІЗО повернулися в Україну.

За інформацією Державної прикордонної служби, політичної домовленості про передачу українців досягли в лютому. Після цього обидві сторони почали планувати обмін.

Родичам звільнених прикордонників сказали готуватися до повернення рідних в четвер.

"Ви знаєте, я це дізналась буквально за день", - розказала журналістам дружина Богдана Марцоня Ольга перед зустріччю з чоловіком.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Родичам сказали готуватися до зустрічі за день

Мати Ігоря Дзюбака Людмила ледве стримувала сльози: "Це були дуже тяжкі дні і тяжкі місяці".

За її словами, весь цей час в них не було можливості спілкуватися з близькими. Всю інформацію вони отримували через адвокатів та дипломатів.

"Ми завжди вірили"

ВВС News Україна вдалося поспілкуватися з обома прикордонниками відразу після їхнього звільнення.

"Ми завжди вірили, надіялись, що нас якнайшвидше визволять. Знаходились там п'ять місяців", - каже Богдан Марцонь.

Про умови перебування на російській території прикордонники говорять не так багато. Твердять, що тортур не було, але кажуть про психологічний тиск.

"З нами поводились, як зі всіма злочинцями, які були на території РФ, які знаходились там в СІЗО. Ставлення до нас нічим не відрізнялось від інших. Ми сиділи в таких самих камерах", - говорить Богдан.

Копирайт изображения Олег Слободян Image caption Обмін відбувся зранку у п'ятницю на кордоні в Харківській області

Найближчим часом вони планують відновити здоров'я у відомчому госпіталі, а потім продовжити службу.

"Звичайно, це буде вирішувати керівництво Держприкордонслужби. Але ми позитивно налаштовані. Дуже добре, що ми повернулися додому. Зараз пройдемо обстеження, а далі буде видно", - каже Ігор Дзюбак.

"Два на два"

Українців обміняли на військовослужбовців прикордонної служби ФСБ Росії Володимира Кузнєцова й Аскара Кулуба, яких затримали ще влітку 2017 року в Херсонської області.

"Обмін відбувався абсолютно синхронно прямо на лінії кордону", - розказав ВВС News Україна речник прикордонного відомства Олег Слободян, який знаходився безпосередньо там.

Копирайт изображения УНІАН

Пан Слободян розповів, що в Україні розслідують кримінальну справу за фактом викрадення прикордонників під час патрулювання. Тому звільнених військових ще чекають слідчі дії, в рамках яких вони мають дати покази та розказати в деталях про все, що з ними відбувалося з моменту затримання.

У відомстві вважають, що російські прикордонники могли спеціально планувати такі дії, аби потім обміняти українців на затриманих влітку працівників ФСБ. "Кілька таких спроб викрасти наших прикордонників ми попередили, розіслали на місця попередження особовому складу", - розказав речник Держприкордонслужби.

За його словами, зараз жоден із прикордонників не перебуває у полоні. "Невизначеною залишається доля ще чотирьох хлопців, які вважаються зниклими безвісти", - додає він.

Про зникнення двох українських прикордонників стало відомо в жовтні 2017 року.

В Росії твердили, що українців затримали за порушення кордону.

Російський суд арештував затриманих на 2 місяці за двома статтями: "незаконний перетин кордону" та "злісна непокора працівникам правоохоронного органу".

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