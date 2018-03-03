НеПроґавте: газова суперечка, жарти про Hyperloop і син Трюдо

Копирайт изображения Reuters Image caption Син Джастіна Трюдо став популярнішим за батька під час візиту в Індію завдяки свої міміці та жестам на фото

Ситуація в українському медуніверситеті імені Богомольця, підсумки зимової Олімпіади, газова суперечка між Україною та Росією та сильні снігопади - розповідаємо про головні теми тижня!

У понеділок, 26 лютого в університеті Богомольця оголосили страйк, навчання зупинили на невизначений час. Ми спробували розібратися, чому виник конфлікт, що кажуть викладачі та студенти.

Копирайт изображения УНІАН Image caption В понеділок в університеті оголосили страйк

А у Пхьончхані завершилися 23-ті Зимові Олімпійські ігри, Україна підводить свої підсумки. Чи має зимовий спорт в Україні реальну перспективу, читайте в матеріалі "Із золотом і смутком": підсумки Олімпіади-2018 для України".

Також цього тижня "Укрзалізниця" підписала угоду з General Electric про купівлю 30 тепловозів. Ми спробували з'ясувати, чому ця угода така важлива, і чому про неї так багато говорять. А ще - чи є ця угода подарунком для Дональда Трампа.

Для хорошого настрою ми зібрали топ-10 жартів про Hyperloop в Україні. Все для того, аби ви частіше посміхалися :)

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Ще ми написали про повернення до влади 81-річного Сільвіо Берлусконі та розказали, чому син Джастіна Трюдо став популярнішим за батька в Індії.

Копирайт изображения EPA Image caption Молодший син Трюдо

Також цього тижня із авто на заправці в Києві вкрали 4 млн гривень. Ми написали, за яких обставин це сталося, та чи знайшли злодіїв.

Між Україною та Росією протягом цього тижня розгорнулася чергова газова суперечка. Ми спробували зрозуміти, яке ж рішення e[dfkbd Стокгольмський арбітраж, та що це означає для України. А в матеріалі "Газпром" не дає газу: що буде робити Україна?" ви прочитаєте, що буде робити Київ, аби пережити морози без російського газу.

До речі про морози. В Україні вирують снігопади та заметілі. Ми спробували розказати, як країна переживає циклон, та що відбувається в різних регіонах.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Комунальники прибирають сніг в Запоріжжі

А тепер про здоров'я. Сучасні люди проводять величезну кількість часу, спілкуючись за допомогою мобільних телефонів, але лише деякі розуміють, як саме вони працюють і як впливають на наш організм. Ми розказали вам про те, чи дійсно є випромінювання від смартфонів.

Чим небезпечний перфекціонізм? В нашому матеріалі читайте про те, що перешкоджає вам досягти успіху та може навіть загрожувати життю. А про ризики від плавання у морській воді читайте в матеріалі "Плавання у морі підвищує ризик захворіти - вчені".

І новини культури. В Україну для зйомок у спільному українсько-французькому фільмі "Останній крок" приїхав Жан Рено. Хто ще із зірок зніматиметься у стрічці, читайте в матеріалі "Жан Рено приїхав у Карпати зніматися в трилері про кілера".