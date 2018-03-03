Суботні сутички під Радою - у фото
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У суботу поліція прийшла до наметового містечка під Верховною Радою "проводити слідчі дії", активісти чинили опір та палили шини.
Перші намети біля парламенту виникли у жовтні після великого протесту під час акції на підтримку "Великої політичної реформи".
Згодом більша частина активістів відмежувалася від нього.
Раніше цього тижня - після сутички з поліцією - відмежувалася і партія Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил", яка раніше брала активну участь у протестах.
Внаслідок сутичок під Верховною Радою між правоохоронцями та мітингувальниками за медичною допомогою звернулися 13 учасників акції та семеро співробітників поліції.
Поліція каже, що у наметовому таборі знайшли дев'ять гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова" та п'ять димових мін.
У поліції заявили, що на території табору проводять слідчі дії за рішенням суду в рамках двох кримінальних проваджень: за фактом спроби захоплення "Жовтневого палацу", інше - щодо подій 27 лютого біля ВР.
Нардеп Єгор Соболєв повідомляв, що під час штурму табору у ньому перебувало від 70 до 100 осіб, усіх було затримано та доправлено до поліції.
Після подій під Радою дев'ять протестувальників доправили до лікарень, один з них у важкому стані, повідомляв руху "Визволення".
Силовики затримали понад 100 людей, які чинили спротив співробітниками поліції.
Мітингарі уточнили, що найбільше постраждали жінки та пенсіонери, які прийшли підтримати протестувальників.
Табір все ж демонтували, хоча поліція казала, що прийшла не за цим. У суботу в таборі перебували кілька десятків активістів.
Попри те, що 1 березня Верховна Рада в першому читанні підтримала президентський законопроект про Антикорупційний суд, мітингарі не полишали наметове містечко. Ухвалення цього проекту було головною вимогою учасників протесту.