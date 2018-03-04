Як змінився одяг зірок на Оскарі за 30 років?
Цього року "Оскару" виповнюється 90 років і ми вирішили подивитися на зміну стилю одягу гостей на червоній доріжці церемонії протягом останніх 30 років.
Ось декілька знаменитостей в обраному ними одязі у 2008, 1998 і 1988 роках.
2008 рік - 80-та церемонія нагородження
Маріон Котіяр
Десять років тому Маріон Котіяр визнали найкращою актрисою на "Оскарі". Вона отримала золоту статуетку в срібній сукні від Жана-Поля Готьє.
Джордж Клуні
Тут можна побачити Джорджа Клуні, який піднімається по червоній доріжці з Сарою Ларсон, яка була на той час його подружкою. Актор тоді традиційно носив чорний смокінг.
Клуні номінували на кращого актора за його роль у фільмі "Майкл Клейтон".
Сірша Ронан
Сірші Ронан було всього 13 років, коли вона вперше з'явилася на Оскарі у 2008 році. Тоді її номінували на найкращу актрису за фільм "Спокута".
Вона дебютувала на церемонії в зеленій сукні від італійського модельєра Альберти Ферретті.
Цього року Сіршу Ронан номінували на найкращу актрису за фільм "Леді-Птаха".
Кемерон Діас
Камерон Діас одягнула сукню від Крістіан Діор. Свій образ доповнила сумочкою від Роджера Вів'єра.
Тоді вона вручила "Оскар" Роберту Елсвіту за картину "Нафта".
Деніел Дей-Льюїс
Усмішка Деніела Дей-Льюїса, який одягнув чорний смокінг з коричневими туфлями. Він отримав "Оскара", як найкращий актор, за гру в фільмі "Нафта".
Джессіка Альба
Джессіка Альба в сукні кольору бургунді та коштовностями Cartier на червоній доріжці у 2008 році.
Кейт Бланшетт
Вагітна актриса одягнула на 80 церемонію "Оскар" сукню від бельгійського модельєра Дріса ван Нотена.
Її номінували на нагороди за гру в двох фільмах - "Єлизавета: Золотик вік" та "Мене там немає".
Тільда Свінтон
Актриса отримала в 2008 році "Оскар" за гру в фільмі "Майкл Клейтон". Тоді вона одягнула розкішну чорну сукню від Lanvin.
Дженніфер Гадсон
Актриса одягнула на червону доріжку білу сукню від Roberto Cavalli. Через рік вона отримала "Оскар" за зйомки в фільмі "Дівчата мрії".
1998 рік - 70-та церемонія нагородження
Кейт Вінслет
Для Кейт Вінслет це був рік "Титаніку". Актриса одягнула зелену сукню від Alexander McQueen, коли отримувала нагороду за найкращу жіночу роль в цьому фільмі.
Загалом "Титанік" тоді отримав 13 нагород.
Робін Вільямс
Актор отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у фільмі "Розумник Вілл Гантінґ".
Шер
Переможниця "Оскару" 1998 року Шер з'явилася в сукні від американського модельєра Bob Mackie.
Гелена Бонем Картер
Гелена Бонем Картер з'явилася на "Оскарі" в рожевій бальній сукні. Вона отримала нагороду за гру в фільмі "Крила голубки".
Голлі Беррі
У 1998 році на червоний килим актриса одягнула блідо-жовту сукню. Через чотири роки вона стала першою темношкірою жінкою, яка отримала "Оскар" за гру в "Балі монстрів".
Джек Ніколсон
Джек Ніколсон одягнув чорний смокінг з червоним значком. У 1998 році актор отримав "Оскара" за гру в фільмі "Краще не буває".
1988 рік - 60-та церемонія нагородження
Шер
В 1988 році Шер стала найкращою актрисою за участь у фільмі "Влада місяця". Отримувати нагороду вона вийшла в чорній сукні від Bob Mackie.
Дженніфер Грей та Патрік Свейзі
Вони обоє одягнулися в чорне на червону доріжку. Того року композиція "(I've Had) The Time of My Life" з фільму "Брудні танці" отримала "Оскар".
Четвертого березня відбудеться 90 церемонія нагородження Американської кіноакадемії мистецтв. Ми обов'язково розкажемо вам про результати!
Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.