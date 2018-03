Як змінився одяг зірок на Оскарі за 30 років?

Копирайт изображения SHUTTERSTOCK/ALAMY

Цього року "Оскару" виповнюється 90 років і ми вирішили подивитися на зміну стилю одягу гостей на червоній доріжці церемонії протягом останніх 30 років.

Ось декілька знаменитостей в обраному ними одязі у 2008, 1998 і 1988 роках.

2008 рік - 80-та церемонія нагородження

Маріон Котіяр

Копирайт изображения Getty Images

Десять років тому Маріон Котіяр визнали найкращою актрисою на "Оскарі". Вона отримала золоту статуетку в срібній сукні від Жана-Поля Готьє.

Джордж Клуні

Копирайт изображения Getty Images

Тут можна побачити Джорджа Клуні, який піднімається по червоній доріжці з Сарою Ларсон, яка була на той час його подружкою. Актор тоді традиційно носив чорний смокінг.

Клуні номінували на кращого актора за його роль у фільмі "Майкл Клейтон".

Сірша Ронан

Копирайт изображения Getty Images

Сірші Ронан було всього 13 років, коли вона вперше з'явилася на Оскарі у 2008 році. Тоді її номінували на найкращу актрису за фільм "Спокута".

Вона дебютувала на церемонії в зеленій сукні від італійського модельєра Альберти Ферретті.

Цього року Сіршу Ронан номінували на найкращу актрису за фільм "Леді-Птаха".

Кемерон Діас

Копирайт изображения Getty Images

Камерон Діас одягнула сукню від Крістіан Діор. Свій образ доповнила сумочкою від Роджера Вів'єра.

Тоді вона вручила "Оскар" Роберту Елсвіту за картину "Нафта".

Деніел Дей-Льюїс

Копирайт изображения SHUTTERSTOCK

Усмішка Деніела Дей-Льюїса, який одягнув чорний смокінг з коричневими туфлями. Він отримав "Оскара", як найкращий актор, за гру в фільмі "Нафта".

Джессіка Альба

Копирайт изображения Getty Images

Джессіка Альба в сукні кольору бургунді та коштовностями Cartier на червоній доріжці у 2008 році.

Кейт Бланшетт

Копирайт изображения Alamy

Вагітна актриса одягнула на 80 церемонію "Оскар" сукню від бельгійського модельєра Дріса ван Нотена.

Її номінували на нагороди за гру в двох фільмах - "Єлизавета: Золотик вік" та "Мене там немає".

Тільда Свінтон

Копирайт изображения Alamy

Актриса отримала в 2008 році "Оскар" за гру в фільмі "Майкл Клейтон". Тоді вона одягнула розкішну чорну сукню від Lanvin.

Дженніфер Гадсон

Копирайт изображения Getty Images

Актриса одягнула на червону доріжку білу сукню від Roberto Cavalli. Через рік вона отримала "Оскар" за зйомки в фільмі "Дівчата мрії".

1998 рік - 70-та церемонія нагородження

Кейт Вінслет

Копирайт изображения SHUTTERSTOCK

Для Кейт Вінслет це був рік "Титаніку". Актриса одягнула зелену сукню від Alexander McQueen, коли отримувала нагороду за найкращу жіночу роль в цьому фільмі.

Загалом "Титанік" тоді отримав 13 нагород.

Робін Вільямс

Копирайт изображения SHUTTERSTOCK

Актор отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у фільмі "Розумник Вілл Гантінґ".

Шер

Копирайт изображения Alamy

Переможниця "Оскару" 1998 року Шер з'явилася в сукні від американського модельєра Bob Mackie.

Гелена Бонем Картер

Копирайт изображения SHUTTERSTOCK

Гелена Бонем Картер з'явилася на "Оскарі" в рожевій бальній сукні. Вона отримала нагороду за гру в фільмі "Крила голубки".

Голлі Беррі

Копирайт изображения SHUTTERSTOCK

У 1998 році на червоний килим актриса одягнула блідо-жовту сукню. Через чотири роки вона стала першою темношкірою жінкою, яка отримала "Оскар" за гру в "Балі монстрів".

Джек Ніколсон

Копирайт изображения SHUTTERSTOCK

Джек Ніколсон одягнув чорний смокінг з червоним значком. У 1998 році актор отримав "Оскара" за гру в фільмі "Краще не буває".

1988 рік - 60-та церемонія нагородження

Шер

Копирайт изображения SHUTTERSTOCK

В 1988 році Шер стала найкращою актрисою за участь у фільмі "Влада місяця". Отримувати нагороду вона вийшла в чорній сукні від Bob Mackie.

Дженніфер Грей та Патрік Свейзі

Копирайт изображения Alamy

Вони обоє одягнулися в чорне на червону доріжку. Того року композиція "(I've Had) The Time of My Life" з фільму "Брудні танці" отримала "Оскар".

Четвертого березня відбудеться 90 церемонія нагородження Американської кіноакадемії мистецтв. Ми обов'язково розкажемо вам про результати!

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.