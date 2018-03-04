Персона нон ґрата: що Берлусконі казав про Україну та Путіна
Сільвіо Берлусконі - людина, яка суттєво впливає на італійську політику останню чверть століття. Мільярдер зі скандальною репутацією, який неодноразово потрапляв на лаву підсудних - є одним з фаворитів на сьогоднішніх виборах в Італії.
Згідно з лютневими опитуваннями, права коаліція, до якої входить партія 81-річного політика "Вперед, Італіє!" може отримати за підсумками виборів 35-37% голосів та приблизно 40-45% мандатів у нижній палаті парламенту Італії.
Але це не означає, що Берлусконі стане прем'єр-міністром Італії.
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По-перше, формування коаліції може затягнутися на місяці через те, що жодна з політичних сил Італії, схоже, не отримає більшості у парламенті.
По-друге, через судимість за справою про фінансові махінації у корпорації Сільвіо Берлусконі Mediaset політик до 2019 року не може займати державні посади. Він оскаржує цю заборону в Європейському суді з прав людини.
Водночас оглядачі вважають, що пан Берлусконі може бути "сірим кардиналом" майбутньої коаліції.
"І не дарма Берлусконі останнім часом проводив зустрічі з Ангелою Меркель та головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. В Європі розуміють, що прем'єром, скоріше за все, буде технічний кандидат під керівництвом Берлусконі", - зазначила в коментарі BBC News Україна аналітик Ради зовнішньої політики Українська призма Вікторія Вдовиченко.
Берлусконі пропонує кандидатом в прем'єри Італії Антоніо Таяні. Це чинний президент Європарламенту та давній соратник Берлусконі, який був співзасновником "Вперед, Італіє!" та його речником у 1994 році.
Найбільше радіють можливій перемозі коаліції, до якої входить Берлусконі, в керівництві Росії. Італійський політик - давній друг Володимира Путіна.
Захоплення Путіним
Кожного разу, коли в Берлусконі беруть інтерв'ю і мова заходить про Росію, італійський політик вихваляє особисті якості російського президента і говорить, як росіянам пощастило з таким лідером.
"Він - щира людина, і ми спілкуємося, дивлячись один одному в очі: так - це так, ні - це ні. У нас дуже легкі відносини. Він - людина, з якою працювати - одне задоволення", - казав Берлусконі в інтерв'ю "Російській газеті" у травні 2004 року.
"В мене братські відносини з Володимиром Путіним. Я думаю, що він - кращий в світі політик у наші дні. Я вважаю, Росії дуже пощастило, що у неї такий лідер", - наголосив він у січні 2013 року в інтерв'ю Euronews.
Путін підтримував Сільвіо Берлусконі у тяжкі часи судових процесів після відставки 2011 року.
2015 року вони разом відпочивали на Алтаї.
У липні 2015 року, як повідомляє італійська газета La Stampa, спілкуючись з соратниками, Берлусконі заявив: "Тільки подумайте, в Італії мене відтісняють на задвірки, а тим часом Володимир Путін сказав, що готовий надати мені громадянство і поставити на чолі російського міністерства економіки!"
Досі не відомо, чи був це черговий жарт з боку політика.
Саме на запрошення російського лідера у вересні 2015 року Берлусконі відвідав анексований Крим, після чого Служба безпеки України заборонила йому в'їзд до України на три роки.
У Криму Путін почастував італійського гостя колекційним вином врожаю 1775 року з колекції винзаводу "Масандра".
Українська прокуратура відкрила кримінальну справу та звинуватила призначену російською владою директорку підприємства Яніну Павленко в нанесенні шкоди на 2,2 млн грн.
У грудні 2016 року українські прокурори навіть просили італійську владу допитати Берлусконі за цією справою.
Визнання "референдуму" в Криму
Сільвіо Берлусконі визнає результати "референдуму", який провела російська влада на півострові в березні 2014 року.
"87% кримчан проголосували, причому 93% з них віддали голоси за те, щоб відмежуватися від України. Вони проголосували за те, щоб бути автономною республікою, щоб стати частиною Росії", - заявив він після візиту до Криму у вересні 2015 року.
"Ви б бачили цю любов, вдячність та приязнь, з якими вітали Путіна в Криму. Жінки кидалися в його обійми зі словами: "Спасибі, Володимир! Спасибі, Володимир!", - додав він, спілкуючись з італійською пресою.
Критика санкцій проти Росії
Італійський політик також критикує санкції проти Росії, введені ЄС та США після анексії Криму
"Сьогодні Євросоюз не відповідає мрії його батьків-засновників. У Євросоюзу дуже незбалансована економічна політика, дуже незбалансована податкова політика і немає зовнішньої політики. Я дуже занепокоєний тим, що Європейський союз робить, його поведінкою щодо Російської Федерації - з цими абсурдними санкціями, які Євросоюз і США вводять щодо людей, які, як вони думають, близькі до Путіна. Ми, коли робимо це, створюємо дистанцію між нашими країнами, і це означає, що Росія повертається до ізоляції часів холодної війни", - заявив він в інтерв'ю BBC Newsnight у травні 2014 року.
Сільвіо Берлусконі пишається тим, що саме він запропонував у 1994 році включити Росію до Великої сімки і зробити її Великою вісімкою.
"Жителі Криму розмовляють російською мовою, і вони проголосували на референдумі за приєднання до рідної Росії. Вводити санкції проти деяких російських осіб - невірне політичне рішення. Вигнання Росії з великої вісімки не вирішує проблему", - наголошував він.
І хоча Сільвіо Берлусконі критикує Євросоюз за позицію щодо Росії та фінансову політику, він не вважає себе євроскептиком.
"Немає більш проєвропейського італійця", - стверджував він в інтерв'ю Euronews у січні 2013 року.
А ось в коаліції, до якої входить партія Берлусконі - євроскептиків чимало. Наприклад, Маттео Сальвіні, лідер антимігрантської "Ліги Півночі" - неодноразово виступав за вихід з єврозони, проти санкцій щодо Росії та підтримує партнерство з лідером Національного фронту Франції Марін Ле Пен та "Єдиною Росією".
Не менш критичне ставлення до єврозони та російської політики ЄС в основних суперників правої коаліції з популістського "Руху п'яти зірок", який очолює 31-річний Луїджі Ді Майо.
Саме тому Берлусконі для ЄС є більш знайомим та передбачуваним партнером.
У Брюсселі знають, як співпрацювати з ним та його соратниками.
А ось для України співпраця з новим урядом Італії, якщо його сформує права коаліція, буде складнішою через можливе бажання італійських правих поліпшити відносини з Росією.