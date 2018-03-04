Персона нон ґрата: що Берлусконі казав про Україну та Путіна

Копирайт изображения Reuters Image caption Сільвіо Берлусконі є лідером провідної партії у правій коаліції, якій опитування пророкують перемогу на виборах в Італії

Сільвіо Берлусконі - людина, яка суттєво впливає на італійську політику останню чверть століття. Мільярдер зі скандальною репутацією, який неодноразово потрапляв на лаву підсудних - є одним з фаворитів на сьогоднішніх виборах в Італії.

Згідно з лютневими опитуваннями, права коаліція, до якої входить партія 81-річного політика "Вперед, Італіє!" може отримати за підсумками виборів 35-37% голосів та приблизно 40-45% мандатів у нижній палаті парламенту Італії.

Але це не означає, що Берлусконі стане прем'єр-міністром Італії.

По-перше, формування коаліції може затягнутися на місяці через те, що жодна з політичних сил Італії, схоже, не отримає більшості у парламенті.

По-друге, через судимість за справою про фінансові махінації у корпорації Сільвіо Берлусконі Mediaset політик до 2019 року не може займати державні посади. Він оскаржує цю заборону в Європейському суді з прав людини.

Водночас оглядачі вважають, що пан Берлусконі може бути "сірим кардиналом" майбутньої коаліції.

"І не дарма Берлусконі останнім часом проводив зустрічі з Ангелою Меркель та головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. В Європі розуміють, що прем'єром, скоріше за все, буде технічний кандидат під керівництвом Берлусконі", - зазначила в коментарі BBC News Україна аналітик Ради зовнішньої політики Українська призма Вікторія Вдовиченко.

Берлусконі пропонує кандидатом в прем'єри Італії Антоніо Таяні. Це чинний президент Європарламенту та давній соратник Берлусконі, який був співзасновником "Вперед, Італіє!" та його речником у 1994 році.

Копирайт изображения EPA Image caption Президент Європарламенту Антоніо Таяні є давнім соратником Берлусконі та імовірним кандидатом на посаду прем'єра Італії від правої коаліції

Найбільше радіють можливій перемозі коаліції, до якої входить Берлусконі, в керівництві Росії. Італійський політик - давній друг Володимира Путіна.

Захоплення Путіним

Кожного разу, коли в Берлусконі беруть інтерв'ю і мова заходить про Росію, італійський політик вихваляє особисті якості російського президента і говорить, як росіянам пощастило з таким лідером.

"Він - щира людина, і ми спілкуємося, дивлячись один одному в очі: так - це так, ні - це ні. У нас дуже легкі відносини. Він - людина, з якою працювати - одне задоволення", - казав Берлусконі в інтерв'ю "Російській газеті" у травні 2004 року.

"В мене братські відносини з Володимиром Путіним. Я думаю, що він - кращий в світі політик у наші дні. Я вважаю, Росії дуже пощастило, що у неї такий лідер", - наголосив він у січні 2013 року в інтерв'ю Euronews.

Копирайт изображения Reuters Image caption Володимира Путіна та Сільвіо Берлусконі поєднує давня дружба

Путін підтримував Сільвіо Берлусконі у тяжкі часи судових процесів після відставки 2011 року.

2015 року вони разом відпочивали на Алтаї.

У липні 2015 року, як повідомляє італійська газета La Stampa, спілкуючись з соратниками, Берлусконі заявив: "Тільки подумайте, в Італії мене відтісняють на задвірки, а тим часом Володимир Путін сказав, що готовий надати мені громадянство і поставити на чолі російського міністерства економіки!"

Досі не відомо, чи був це черговий жарт з боку політика.

Саме на запрошення російського лідера у вересні 2015 року Берлусконі відвідав анексований Крим, після чого Служба безпеки України заборонила йому в'їзд до України на три роки.

У Криму Путін почастував італійського гостя колекційним вином врожаю 1775 року з колекції винзаводу "Масандра".

Українська прокуратура відкрила кримінальну справу та звинуватила призначену російською владою директорку підприємства Яніну Павленко в нанесенні шкоди на 2,2 млн грн.

У грудні 2016 року українські прокурори навіть просили італійську владу допитати Берлусконі за цією справою.

Визнання "референдуму" в Криму

Сільвіо Берлусконі визнає результати "референдуму", який провела російська влада на півострові в березні 2014 року.

"87% кримчан проголосували, причому 93% з них віддали голоси за те, щоб відмежуватися від України. Вони проголосували за те, щоб бути автономною республікою, щоб стати частиною Росії", - заявив він після візиту до Криму у вересні 2015 року.

"Ви б бачили цю любов, вдячність та приязнь, з якими вітали Путіна в Криму. Жінки кидалися в його обійми зі словами: "Спасибі, Володимир! Спасибі, Володимир!", - додав він, спілкуючись з італійською пресою.

Копирайт изображения Kremlin.ru Image caption 2015 року Сільвіо Берлусконі зустрівся в анексованому Криму з Володимиром Путіним та став персоною нон ґрата в Україні

Критика санкцій проти Росії

Італійський політик також критикує санкції проти Росії, введені ЄС та США після анексії Криму

"Сьогодні Євросоюз не відповідає мрії його батьків-засновників. У Євросоюзу дуже незбалансована економічна політика, дуже незбалансована податкова політика і немає зовнішньої політики. Я дуже занепокоєний тим, що Європейський союз робить, його поведінкою щодо Російської Федерації - з цими абсурдними санкціями, які Євросоюз і США вводять щодо людей, які, як вони думають, близькі до Путіна. Ми, коли робимо це, створюємо дистанцію між нашими країнами, і це означає, що Росія повертається до ізоляції часів холодної війни", - заявив він в інтерв'ю BBC Newsnight у травні 2014 року.

Сільвіо Берлусконі пишається тим, що саме він запропонував у 1994 році включити Росію до Великої сімки і зробити її Великою вісімкою.

"Жителі Криму розмовляють російською мовою, і вони проголосували на референдумі за приєднання до рідної Росії. Вводити санкції проти деяких російських осіб - невірне політичне рішення. Вигнання Росії з великої вісімки не вирішує проблему", - наголошував він.

І хоча Сільвіо Берлусконі критикує Євросоюз за позицію щодо Росії та фінансову політику, він не вважає себе євроскептиком.

"Немає більш проєвропейського італійця", - стверджував він в інтерв'ю Euronews у січні 2013 року.

А ось в коаліції, до якої входить партія Берлусконі - євроскептиків чимало. Наприклад, Маттео Сальвіні, лідер антимігрантської "Ліги Півночі" - неодноразово виступав за вихід з єврозони, проти санкцій щодо Росії та підтримує партнерство з лідером Національного фронту Франції Марін Ле Пен та "Єдиною Росією".

Не менш критичне ставлення до єврозони та російської політики ЄС в основних суперників правої коаліції з популістського "Руху п'яти зірок", який очолює 31-річний Луїджі Ді Майо.

Копирайт изображения Reuters Image caption Луїджі Ді Майо, лідер "Руху п'ять зірок", за який, згідно з опитуванням SWG, у середині лютого готові були проголосувати 28% виборців, виступає проти санкцій щодо Росії.

Саме тому Берлусконі для ЄС є більш знайомим та передбачуваним партнером.

У Брюсселі знають, як співпрацювати з ним та його соратниками.

А ось для України співпраця з новим урядом Італії, якщо його сформує права коаліція, буде складнішою через можливе бажання італійських правих поліпшити відносини з Росією.