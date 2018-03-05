У тюрму в 14 років: як у Білорусі борються з наркоторгівлею

Копирайт изображения stc-tv Image caption Терміни для викритих у виготовленні або зберіганні наркотиків з метою збуту в Білорусі починаються від п'яти років

Владі Білорусі за допомогою жорстких заходів вдалося знизити кількість злочинів, пов'язаних з наркотиками. В результаті до 40% ув'язнених, за даними правозахисників, зараз сидять "за наркоту".

В Україні за "злочини з наркотиками": кримінальна відповідальність настає з 16 років;

кримінальна відповідальність може настати з 14 років, якщо злочин супроводжувався грабежем, розбоєм чи вимаганням;

відповідає 20 статей ККУ (ст. 307- ст. 327);

поширена поправка, за якою можуть звільнити від кримінальної відповідальності за добровільну здачу наркотика і сприяння слідству.

Якщо інформація правозахисників правдива, то кількість таких засуджених - 13 760 людей (за даними МВС на 1 січня 2018 року в місцях позбавлення волі містилося 34,4 тис. осіб).

Влада не оприлюднює статистику про засуджених за незаконний обіг наркотичних засобів, відзначаючи, втім, що в минулому році виявили 5068 таких злочинів. Згідно з тією ж офіційною статистикою, 89,9% тих, хто вчинив злочин, притягнутий до кримінальної відповідальності.

Засуджені "за наркоту" в Білорусі сидять довго: терміни для тих, кого викрили у виготовленні або зберіганні з метою збуту, починаються від п'яти років.

За великий обсяг, особливо небезпечні речовини, поширення групою осіб або на території закладів освіти, охорони здоров'я тощо термін покарання починається від 8 років - і аж до 25-ти, якщо проданий або використаний як "пригощання" наркотик призвів до смерті споживача.

Тому цифри, наведені правозахисниками, насправді можуть бути навіть більшими, якщо щорічні офіційні дані про наркозлочини підсумувати за три останніх роки, протягом яких діє жорстке антинаркотичне законодавство.

Image caption 16-річна Діана Карпович в лютому була засуджена до 10 років позбавлення волі за торгівлю наркотиками

Особливе місце в цій статистиці - зовсім юні засуджені.

З 2015 року в Білорусі кримінальна відповідальність за зберігання і збут наркотиків настає з 14 років. В країні відомі випадки, коли 15-16-річним підліткам дають реальні десятирічні терміни.

"На той момент, коли сталося це все, їй було 15 років. І ось уявіть, моїй дівчинці зараз 16, через 10 років вийде 26-річна дівчинка-жінка, і вона навчена тільки тому, чому її навчила зона", - говорить Наталя Карпович, мама Діани Карпович, засудженої 2 лютого 2018 року на 10 років позбавлення волі за незаконний обіг наркотичних засобів, вчинений організованою групою.

Врятовані життя

"Зараз я цим ментам навіть вдячний: невідомо, ким би вже був і чи був би взагалі", - 30-річний Вадим, який п'ять років тому відсидів два роки в СІЗО та "на зоні" і вже відбув призначений після перегляду справи термін профілактичного спостереження, не хоче називати своє прізвище.

Розповідає, що його з одним товаришем затримували дуже жорстко - на стоянці біля торгового центру бійці в цивільному за мить розбили скло авто і знайшли у друзів трохи більше грама синтетичного наркотику.

Image caption Особливе місце в статистиці - зовсім юні, неповнолітні, залучені в наркотичний обіг досвідченими ділками

"За тодішнім законодавством ми могли піти як споживачі - якщо знайдене розділити на двох, навіть під велику дозу не потрапляли. Але оперативник знайшов як свідка давнього і випадкового знайомого, який засвідчив, що ми намагалися його пригостити "близько двох разів "- і пішли ми в суд вже як група з розповсюдження. Спасибі рідним, адвокатам та судді, яка розглядала апеляційну справу! " - чоловік не може стримати хвилювання.

Вадим визнає: з посиленим в останні роки законодавством за знайдене у них під час арешту сиділи б довго: наркотик вже внесли до реєстру як особливо небезпечний.

"Тих двох років мені вистачило... А взагалі за цю гидоту голови треба відкручувати - тим, хто розуміє, що робить!" - емоційно вигукує він.

Посилення законодавства

Тюремні терміни за зберігання та збут наркотиків були збільшені з 1 січня 2015 року, після набуття чинності декрету президента Лукашенка "Про невідкладні заходи з протидії незаконному обігу наркотиків".

Відповідно до декрету кримінальна відповідальність за зберігання і збут настає з 14-річного віку. Запроваджено адміністративну відповідальність за перебування в громадських місцях у стані наркотичного сп'яніння.

Image caption Вадим Дев'ятовський, депутат парламенту, який не перший рік займається проблемами боротьби з наркотиками

Уряд та його структури створили систему, що дозволяє оперативно реагувати на "новинки" наркоринку і блокувати канали надходження наркотиків у Білорусь.

Держкомітет судових експертиз оснащений обладнанням, яке здатне, згідно зі звітами його керівництва, протягом півгодини розпізнати вид наркотичної речовини, в тому числі спайсів (синтетична марихуана).

У короткий термін дані про нову небезпечну речовину заносяться в розміщену на сайті МВС базу і стають доступними правоохоронцям в будь-якому куточку країни. Для запобігання пересилання наркотиків введені штатні співробітники наркоконтролю на пошті та в службах експрес-доставки. Сайти, які пропагують або поширюють наркотики, підлягають блокуванню, так само як подібні акаунти в соцмережах. За даними МВС, у 2017 році було закрито понад 25 інтернет-магазинів, які займалися реалізацією наркотиків.

Верховний суд Білорусі нещодавно повідомив, що в результаті комплексних заходів кількість засуджених за наркотики в 2017-му зменшилася на 18,5%; кількість неповнолітніх, покараних за незаконний обіг наркотиків з метою збуту, скоротилася вдвічі.

Президент Лукашенко, який днями проводив засідання Радбезу, публічно засумнівався в статистиці успіху.

"Ми боремося проти наркоманів, а де ті, які сьогодні партіями постачають цю наркоту в Білорусь? - обурився Лукашенко. - Піклуючись лише про показники, ніякої мови про ефективну ліквідацію каналів надходження наркотиків в країну не може й бути. Звичайно, набагато легше отримати швидкий результат за рахунок "дріб'язку", а ситуація насправді буде лише погіршуватися ", - попередив пан Лукашенко.

Скаліченні життя

Віра чекає дозволу на побачення з сином в колонії. Її двадцятирічний Костя (імена змінені) - вже не студент столичного вишу, а "зек" і, так званий, "мінер" (люди, які ховають наркотики у визначені місця, де їх потім знайдуть наркомани). За розповсюдження наркотиків за допомогою таких "закладок", - суд призначив Костянтину дев'ять з половиною років позбавлення волі.

Друг, якому Костя взявся допомогти (стверджував у суді, що перший раз і через незнання злочинних намірів), отримав 15 років.

Віра найбільше тепер боїться, що товариш подасть апеляцію, і Кості призначать більше.

Image caption Родичі засуджених за наркозлочини об'єдналися в групу "Матері 328"

"Я не покину сина, я відсиджу все разом з ним, - Віра плаче. - Я думаю тільки про одне: через 10 - десять! - років прийде в цю кімнату дорослий чоловік... Без професії, з чорним минулим, тюремними "університетами"... А чи прийде? І чи доживу я?"

Президент Лукашенко на черговій нараді щодо протидії незаконному обігу наркотиків розпорядився створити в місцях ізоляції для розповсюджувачів наркотиків нестерпні умови - "щоб вони смерті просили".

Пощади просять не з в'язниць: родичі засуджених, обізнані про те, як живеться їхнім близьким в спеціально створених за вказівкою президента спецумовах, заявляють, що тих, хто потрапив за наркотики карають жорсткіше, ніж убивць та насильників.

Стихійно створене об'єднання "Матері 328" (328 - стаття в кримінальному кодексі Білорусі, яка визначає покарання за виготовлення, вживання, зберігання, поширення наркотиків) волає до громадськості та чиновників.

Чи можливі послаблення?

"Матері 328" заявляють, що в місцях позбавлення волі - не тільки в колоніях, а й в ЛТП (лікувально-трудових профілакторіях), в яких за вказівкою пана Лукашенка створені жорсткі умови утримання, - їх рідним не надається необхідна медична допомога, вкрай низько оплачується праця; приміщення, де окремо від інших ув'язнених утримують засуджених "за наркоту", переповнені.

І, звичайно, всіх пригнічують призначені судами терміни.

Image caption Підлітки, засуджені за наркотики, повернуться з в'язниць додому вже дорослими людьми

"До мене приходили родини на прийом, і в адміністрації президента обговорювалося, що люди об'єдналися, заявляють про те, що суворі покарання навряд чи допоможуть нормальному поверненню в соціум. Всі ми це чуємо", - говорить Вадим Дев’ятовський, депутат парламенту, який не перший рік займається проблемами боротьби з наркотиками.

"Я розумію батьків - мені їх шкода, їхніх дітей шкода, - продовжує він. - Але на іншій чаші цих ваг - життя, здоров'я, покалічені долі інших людей. Я думаю, наслідки та ризики знали ті, хто здійснив злий крок. Дані про те, що кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, зменшилася вдвічі, свідчать, що жорсткими заходами ми захистили і ось цю половину потенційно готових оступитися - захистили від наркотиків і наслідків, які з ними пов'язані, в тому числі від в'язниці".

За словами Вадима Дев'ятовського, в парламенті і держструктурах обговорюється питання про пом'якшення покарань - в першу чергу, щодо залучених в незаконний обіг наркотиків неповнолітніх.

"Ми чекаємо конкретних пропозицій, які надійдуть до парламенту", - зазначає Дев’ятовський.

Пропозиції поки не надійшли - ні від депутатів, ні з держорганів або інших наділених таким правом структур.

Закон залишиться суворим?

Голова Верховного суду Білорусі Валентин Сукало повідомив днями, що президія ради міністрів, обговорюючи проблему, висловилася не за пом'якшення встановленої чинними законами відповідальності, а за пошуки нових форм і персоніфікований підхід до засуджених за наркотики.

Споживачів, яких, за словами Сукало, щорічно притягується до відповідальності дві тисячі, запропоновано активніше примусово лікувати. Умовно-дострокове звільнення та заміна покарання на більш м'яке планується для тих, хто встав на шлях виправлення.

"В рамках, підкреслю, чинного законодавства, без будь-якого його коригування. Такий підхід не буде носити масового характеру, він торкнеться в основному неповнолітніх", - наголосив у головній газеті країни "Радянська Білорусія" Валентин Сукало.

Про співмірність злочину та покарання в Білорусі сперечаються і на офіційних, і на неофіційних майданчиках. Не тільки "Матері 328" та правозахисники, але і ряд чиновників переконані в необхідності декриміналізації незначних наркозлочинів. Основний посил - повернути в соціальну і продуктивну сфери молодих і дієздатних громадян, яких надовго відправили за ґрати.

Рішення, однак, залежить від держорганів. І від настрою президента Лукашенка на черговій нараді з наркопроблем.