Вибори в Італії: тріумф євроскептиків та труднощі Берлусконі

Копирайт изображения AFP Image caption Лідер "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні та лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо почуваються переможцями виборів в Італії

Парламентські вибори в Італії 4 березня завершилися великим успіхом для євроскептиків та популістів, що виступають за скасування санкцій проти Росії. Вперше в історії країни більшість місць у парламенті отримали депутати від партій, які жорстко критикують Євросоюз та донедавна відкрито виступали проти валюти євро.

Головна сенсація - це 32% голосів "Руху п'ять зірок", який вважають популістським через його еклектичну програму та обіцянки гарантій базового доходу для всіх італійців, що коштуватиме бюджету мільярди євро.

Створений 2009 року на хвилі невдоволення традиційними політичними елітами та наслідками економічної кризи, "Рух п'ять зірок" позиціює себе як антисистемний, висуває гасла боротьби за пряму демократію, участь робітників в ухваленні рішень на підприємствах, скорочення робочого дня, захист національного виробника, покращення екології, справедливий розподіл біженців по всіх країнах ЄС.

Лідер політичної сили, 31-річний Луїджі Ді Майо ще у грудні 2017 року виступав за проведення референдуму про вихід Італії з єврозони, але у січні 2018 року відмовився від цієї ідеї.

"Рух п'яти зірок" перевершив очікування соціологів, але отримав лише 245 мандатів з 630 у нижній палаті парламенту та змушений шукати партнерів по коаліції, попри напружені відносини з іншими партіями.

Хто ще переміг?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідер "Ліги Півночі" 44-річний Маттео Сальвіні сплутав карти 81-річному ветерану італійської політики Сільвіо Берлусконі

Права коаліція, до якої зокрема входять партія колишнього екс-прем'єра Сильвіо Берлусконі "Вперед, Італіє!" та "Ліга Півночі" на чолі з Маттео Сальвіні отримала передбачені соціологами 37% голосів, та перемогла в багатьох провінціях та містах північної та центральної Італії, зокрема в Мілані та Римі.

Але праві не мають достатньої кількості мандатів для формування уряду без залучення опонентів.

Сюрпризом стало, попри прогнози соціологів, лідерство серед правих не партїї Берлусконі, яка отримала 14% голосів виборців, а "Ліги Півночі" з 18%.

"Ліга Півночі" виступає за максимальну автономію північних регіонів, федералізацію Італії, і водночас намагається поширити свою діяльність на всю країну, ставши чимось на кшталт французького Національного фронту Марін Ле Пен. Передвиборчу кампанію партія вела під гаслами "Спочатку італійці" і "Стоп вторгненню!" - виступала за депортацію 600 тисяч нелегальних мігрантів, які прибули до країни з 2013 року.

І "Ліга Півночі", як перша партія за кількістю мандатів у парламенті, і "Рух п'яти зірок" як провідна права партія, вже оголосили про своє право на формування уряду.

81-річному екс-прем'єру Сільвіо Берлусконі успіх "Ліги Півночі", імовірно,"сплутав карти". Він хотів, щоб уряд очолив його давній соратник, президент Європарламенту Антоніо Таяні, проте тепер це буде зробити важко.

"Можна говорити про "захід зірки Берлусконі". Він не може претендувати на визначення кандидатури прем'єра - у коаліції правоцентристів переміг Сальвіні, а він сам претендує на цю посаду", - наголошує BBC News Україна заступник директора Центру "Нова Європа" Катерина Зарембо.

Водночас кандидат історичних наук Вікторія Вдовиченко вважає, що трагедії для Берлусконі в результатах виборів немає, і він використає свій багаторічний досвід, щоб вплинути на формування уряду.

"Сильвіо Берлусконі ніколи не програє. Це його кредо. Він оперує ресурсами, досвідом і зв'язками. Хоча вгамувати апетити Маттео Сальвіні Берлусконі дійсно буде важко. Подивимося, чи молодість виграє, чи досвід", - зазначає BBC News Україна експерт.

Для проєвропейської та лівоцентристської Демократичної партії та її союзників, які керували Італією останні п'ять років, вибори стали жорсткою поразкою - вони отримали приблизно 22% голосів і втратили майже 200 місць у парламенті.

Демократи зберегли традиційні бастіони - Флоренцію та Болонью, але все одно мають найгірший результат з 2007 року.

Чим пояснюється успіх популістів

На вибори вплинули наслідки економічної кризи, від якої страждала Італія у 2008-2013 роках. За уряду демократів з цієї кризи вдалося вийти, але відбувалося лише слабке економічне зростання, зростала еміграція молоді, а безробіття зменшувалося переважно внаслідок зростання часткової зайнятості.

Зараз Італія - єдина з великих країн Західної Європи, яка досі не досягла докризового рівня ВВП. Він становить 93% від показника 2007 року. Одночасно державний борг країни виріс за останні 10 років зі 100 до 132%. Це найгірший показник в ЄС після Греції.

Найбільше голосів популістський "Рух п'ять зірок" отримав у південній Італії, де в більшості провінцій рівень безробіття сягає 17-29%. Неаполь віддав популістам 51% голосів, Сицилія - 48%, Сардинія - 42%.

Успіх "Руху п'яти зірок" також символізує провал заходів з розвитку італійського півдня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мешканець Неаполя обімайє Луіджі Ді Майо під час передвиборчої кампанії. На виборах "Рух п'ять зірок" отримав у місті найкращий результат

Хто сформує уряд

В італійських ЗМІ новий італійський парламент вже характеризують як "підвішений" та вважають імовірним його розпуск.

Водночас можливими вважають три варіанти коаліції: "велика коаліція" з правих партій та Демократичної партії, коаліція "Руху п'яти зірок" з "Лігою Півночі" та коаліція "Руху п'яти зірок" з демократами.

"Рух п'яти зірок" буде з усіх сил намагатися створити коаліцію, бо досить прикро мати майже такий самий результат, як ціла права коаліція, і не сформувати уряд", - вважає пані Зарембо.

Якщо ж коаліцію сформувати не вдасться, Італію чекають або дострокові вибори восени, або технічний уряд.

"Можливо, будуть шукати зручного для всіх кандидата на посаду прем'єр-міністра, технічного кандидата", - зазначає Вікторія Вдовиченко.

Наслідки для ЄС та України

Для Євросоюзу найгіршим сценарієм буде формування коаліції між "Лігою Півночі" та "Рухом п'яти зірок". Адже обидві сили, хоч і не робили акцент на необхідності виходу з єврозони під час виборів, багато років критикували ЄС.

Представники обох партій будуть незручними партнерами для ЄС, на відміну від представників партії Берлусконі.

До того ж, успіх євроскептиків символізує іміджеву шкоду для всього європейського проекту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо коаліцію не вдасться сформувати, президент Італії Серджо Матарелла розпустить парламент

"ЄС варто зробити висновки з результатів виборів в Італії. Брюссель не зміг переконати італійських виборців, що ЄС підтримує Італію", - зазначає Катерина Зарембо.

Водночас, і "Ліга півночі", і "Рух п'яти зірок" виступають за зняття санкцій з Росії.

В інтерв'ю РИА Новости у листопаді 2016 року лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо назвав санкції "божевільними" і стверджував, що вони завдають Італії шкоду в 7 млрд доларів на рік.

"Наша мета - мати хороші відносини з російським народом... Чому? Тому що зараз скасування санкцій проти Росії у зовнішній політиці означає також створення спільного антитерористичного фронту", - наголосив політик.

"Ліга Півночі" має договір про співпрацю з "Єдиною Росією" і виступає за розвиток співпраці з Москвою на Близькому Сході.

Як вважає Вікторія Вдовиченко, якщо від "Ліги Півночі" та Маттео Сальвіні компромісів з російського питання чекати не варто, то лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо може обговорювати питання санкцій з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Макрон дуже подобається Луїджі Ді Майо. Йому імпонують кроки французького президента в економіці та щодо міграції. Я навіть не сумніваюся, що він буде домовлятися по російському питанню з Макроном", - зазначає пані Вдовиченко.

Катерина Зарембо вважає, що незалежно від складу нового уряду, для України ситуація суттєво не зміниться.

"Україна, можна сказати, друга не втратила і не набула: Італія завжди була складною країною", - наголошує вона.