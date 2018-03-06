Україна споживатиме газ в штатному режимі: криза минула?

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Країна знову споживатиме газ у штатному режимі

Міністерство енергетики України заявило, що кризова ситуація в енергетиці вже минула. Країна переходить на звичайний режим споживання газу.

За інформацією радника міністра енергетики та вугільної промисловості Максима Білявського, таке рішення ухвалили у вівторок.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив ВВС News Україна, що ситуація стабілізувалася після поставок з ЄС.

"Закупили додаткові обсяги у наших традиційних контрагентів. Частину поставляє польська PGNiG", - каже керівник компанії.

Крім того, за його словами, загалом дещо зменшилося споживання газу в країні.

В компанії "Нафтогаз-Україна" заявили, що свої зобов'язання по транзиту газу до Європейського союзу країна виконала в повному обсязі.

Газовий конфлікт

28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних суперечок між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 млрд доларів.

Першого березня пан Коболєв повідомив, що після рішення у Стокгольмі "Газпром" зобов'язаний постачати в Україну певні обсяги газу. І українська компанія вже зробила передплату.

Однак російська компанія повернула ці гроші та відмовилася постачати газ в Україну.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption "Газпром" хоче розвірвати контракт з "Нафтогазом"

"Газпром" заявив про "початок розірвання контрактів" на постачання і транзит газу з "Нафтогазом".

За словами голови правління російської компанії Олексія Міллера, рішення арбітражу суттєво порушило баланс інтересів сторін за контрактами: "Стокгольмський арбітраж, керуючись подвійними стандартами, прийняв асиметричне рішення за контрактами на постачання і транзит газу з НАК "Нафтогаз України ".

"Арбітри аргументували своє рішення різким погіршенням стану української економіки. Ми категорично проти того, щоб за наш рахунок вирішувалися економічні проблеми України. В такій ситуації продовження дії контрактів для "Газпрому" є економічно недоцільним і невигідним", - додав пан Міллер.

У свою чергу в Україні заявили, що контрактами не передбачено право їх розірвання в односторонньому порядку. Петро Порошенко пояснив заяву "Газпрому" "небажанням виконувати свої контрактні зобов'язання".

За його словами, як тільки настає холод, російська сторона в черговий раз робить спроби "використовувати поставки газу як механізм політичного тиску". "Це не пройде", - сказав український президент.

Однак дефіцит газу в Україні таки виник.

Саме тому на засіданні РНБО запропонували ввести в дію спеціальний план, який передбачає режим економії споживання газу.

Копирайт изображения ФОТО ПРЕС-СЛУЖБИ ПРЕЗИДЕНТА Image caption Президент доручив опрацювати спеціальний план на випадок, якщо "ГАзпром" не виконає рішення суду

Президент звернувся до керівника "Нафтогазу", генпрокурора, міністра юстиції та глави МЗС терміново опрацювати план спільних дій на випадок, якщо "Газпром" не виконає рішення Стокгольмського арбітражу.

Що каже Єврокомісія?

Європейська комісія стурбована ситуацією із поставками газу з Росії та закликає обидві сторони підтвердити статус надійних постачальника та країни-транзитера газу.

Відповідну заяву віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича оприлюднили на сайті Європейської комісії.

У повідомленні йдеться: "Комісія закликає всі зацікавлені сторони, компанії та відповідні міністерства України й Росії знайти негайні рішення у відповідності до ухвали Стокгольмського арбітражного трибуналу. Важливо, щоб і Росія, і Україна підтвердили свої позиції надійного постачальника і країни-транзитера газу, як це відбувалося в останні роки".

Єврокомісія знову готова очолити тристоронній переговорний процес між Україною та Росією.

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