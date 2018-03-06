Чи стане Дніпропетровська область Січеславською?

Копирайт изображения Громадська підтримка "Січеславська ТАК"/Укрінформ Image caption Дніпропетровщина поєднує в собі козацьке та радянське минуле. Історики наполягають, що треба визначитися

Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ на Дніпро в рамках декомунізації ще 2016 року.

Але область так і лишилася Дніпропетровською, адже для зміни її назви потрібно пройти значно складнішу процедуру зміни конституції.

Утім, питання не зникає з порядку денного, адже офіційна назва Дніпропетровщини (як і Кіровоградщини) формально порушує норми закону про декомунізацію.

Нещодавно на сайті президента було зареєстровано петицію про перейменування регіону на Січеславську область.

Петровський

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Пам'ятник Григорію Петровському у Дніпрі. Знесений у 2016 році

Дніпропетровську область та Дніпропетровськ колись назвали на честь радянського діяча Григорія Петровського.

Це один з перших комуністичних керівників України, який активно боровся за встановлення радянської влади та від імені УРСР підписав договір про створення Радянського Союзу.

Григорій Петровський також затверджував директиву про "червоний терор", а частина істориків називають його одним із головних організаторів Голодомору в Україні у 1932-1933 роках.

Пам'ятник Петровському в Києві демонтували ще за часів президентства Віктора Ющенка в 2009 році, а у Дніпрі - на початку 2016 року.

"69 населених пунктів свого часу назвали на честь Петровського. Серед "персональних" найменувань в Україні він займав друге місце після Леніна", - каже історик Українського інституту національної пам'яті Богдан Короленко.

В результаті декомунізації фактично всі ці назви, включно з Дніпропетровськом, зникли. Втім, область, чию назву прописано в конституції України, залишилася.

Петиція

Копирайт изображения Громадська підтримка СічеславськаТАК Image caption Кілька громадських організацій Дніпра і області організували громадську кампанію на підтримку перейменування

У січні 2018 року на сайті президента була зареєстрована петиція про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Як аргументують автори звернення, саме такою історично має бути назва регіону, де свого часу було п'ять з восьми відомих Запорізьких січей: Томаківська, Микитинська, Базавлуцька, Чортомлицька, Підпільненська.

"Територія сучасної Дніпропетровщини - це класичний козацький край. Джерела свідчать, від витоків українського козацтва - другої половини XV ст. - козаки почали освоювати цей регіон", - каже історик Інституту української археографії та джерелознавства Віктор Брехуненко.

Він додає, що саме з території сучасної Дніпропетровщини у XVII столітті почалося повстання Богдана Хмельницького 1648 року, і тут - місце першої його великої перемоги - Жовті Води.

Інший аргумент прихильників саме такого перейменування області: у часи УНР Катеринослав (попередня назва Дніпропетровська) майже перейменували на Січеслав, а регіон навколо нього два місяці офіційно називався Січ.

Зрештою, область перебувала на межі з Донеччиною і з 2014 року фактично є прифронтовим регіоном.

Автори ідеї з Січеславською областю кажуть, що таке перейменування підкреслить активну роль, яку Дніпропетровщина відіграла й відіграє у протидії сепаратизму в Україні (за неофіційними даними сайту "Книга пам'яті", уродженців саме цієї області найбільше загинуло за час конфлікту на Донбасі).

"Це створить на моральному рівні непрохідний бар'єр для концепцій Новоросії", - вважає Віктор Брехуненко.

Січеслав

Копирайт изображения УНІАН

У 2016 році перейменувати на Січеслав могли й Дніпропетровськ, але ця ідея так і не була втілена.

Противниками зокрема були представники "Опозиційного блоку".

Вони пропонували провести перейменування суто формально й не витрачати кошти: ухвалити рішення, за яким Дніпропетровськ залишиться Дніпропетровськом, однак вже не на честь більшовика Петровського, а на честь апостола Петра.

Верховна Рада зрештою проголосувала за компромісне рішення й перейменувала місто на Дніпро, як його неформально називали місцеві жителі вже багато років.

Водночас у самому Дніпрі одну з найдовших вулиць - Набережну Леніна - перейменували на Січеславську набережну.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Історики наполягають, що Січеслав - традиційний для регіону топонім

Перейменувати область на Дніпровську пропонують і зараз противники концепту Січеслава - на їхню думку, це було б логічно для регіону з центром у місті Дніпро.

Критики Січеслава також аргументують, що "Січеславська область" - це архаїзація простору.

"Коли козаче військо провело останній успішний бій? Історія козацтва цікава, не заперечую, але коли це було? Давайте вдамося тоді до історії сарматів…" - написав у Facebook місцевий журналіст Олександр Чиж.

"Чому область не може стати просто Дніпровською?" - запитує він.

Наразі ж електронна петиція за Січеславську область набрала трохи менше як три тисячі підписів з необхідних 25 тисяч.

А процедура конституційних змін назви регіону вимагає, щоб її ініціював президент чи 150 депутатів, і в підсумку за таке рішення проголосували б дві третини парламенту.