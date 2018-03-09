Чому запахи пробуджують спогади?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Запахи важливі не лише для тварин

Запах бабусиної хати чи маминого рулету з корицею переносять нас в минуле і пробуджують цілі історії, що ховались в пам'яті.

Чому саме запахи так легко здіймають хвилю спогадів? Цьому явищу є назва - феномен Пруста, - наукове пояснення і навіть практичне застосування.

Копирайт изображения Daria Prokopyk Дарія Прокопик, науковий блогер Закінчила Києво-Могилянську Академію в 2007 році. За фахом біолог, займалась генетикою, імунологією та викладала в НаУКМА. Бачу прекрасне застосування біології в щоденному житті і консультую щодо здорового харчування.

Феномен Пруста

Запах розм'якшеного в липовому чаї кексу-"мадленки" навіяв дорослому Марселю Прусту сповнені деталей спогади дитинства, що здавалися геть забутими.

Цей літературний епізод подарував назву пробудженню запахами згадок про минулі події - феномен Пруста.

На відміну від спогадів, породжених словами чи образами, феномен Пруста стосується переважно подій дитинства і є значно яскравішим та емоційнішим.

Феномен Пруста стосується не будь-яких запахів, а лише тих, які ми відчували час від часу і нетривало, як-от аромат святкової випічки чи парфумів першого кохання.

Виявляється, що для нашого гарного самопочуття корисні хвиля спогадів і охоплення ностальгією. Запахи, спогади, психічні відчуття і робота серця та імунної системи дивовижно пов'язані.

Ефект від запахів випереджає усвідомлення корою головного мозку того, чому ж ми відчуваємо саме зараз саме ці емоції. Навіяні запахами спогади можуть заспокоїти і зменшити запалення, а водночас - навіть спровокувати посттравматичний синдром.

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Як ми сприймаємо запахи

Виділяють два типи сприйняття запахів - упізнавання запаху та породження автобіографічних спогадів.

Жінки загалом чутливіші до запахів, ніж чоловіки.

Нюхові цибулини є частиною лімбічної системи мозку. Ця система - сукупність еволюційно стародавніх ділянок, що відповідають за емоції та відчуття безпеки.

Інформація про запахи іде напряму до гіпокампу - він формує асоціативну пам'ять, та амигдали - вона обробляє чуттєві спогади і формує емоційну пам'ять.

Звідти сигнал іде напряму в таламус - ще один регіон, що визначає нашу уважність і пріоритети.

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Саме тому ми зважаємо на запахи мимоволі і не можемо їх ігнорувати. Зір та слова таких привілеїв не мають.

Лише коли сигнали про запахи надходять до кори півкуль, ми можемо їх усвідомити.

Нюх важливий не лише для диких тварин, а й для людей.

Вважається, що у виборі сексуальних партнерів люди певною мірою керуються запахами.

Діти починають вивчати запахи ще в утробі матері і згодом надають перевагу тим, які не викликали в матері стресу.

Певні запахи зменшують у хронічних курців бажання закурити чергову цигарку

Немовлята пам'ятають ті запахи, що супроводжують пестощі батьків, й заспокоюються від них.

А погіршення сприйняття запахів вважають одним із передвісників хвороб Альцгеймера та Паркінсона.

Люди із спектром аутичних порушень також погано розрізняють аромати.

Близько 10% здорових людей мають стан алекситимії, коли важко розпізнати власні і чужі емоції й добрати до них слова. Таким людям також притаманна нечутливість до запахів.

Користь ароматів

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Давня практика ароматерапії використовує запахи для модуляції емоцій та станів тіла.

Так, наприклад, у більшості західних людей відчуття щастя викликає запах ванілі, бадьорості - аромати цитрусових, а лаванду вважають заспокійливою.

На Сході запахом умиротворення є ясмин, а з енергійністю та щастям пов'язують аромат троянди.

Клінічні дослідження показали певну ефективність ароматерапії й масажу при доланні депресії. Але в онкохворих це навпаки збільшувало тривожність.

Інгаляція маслом лаванди в клінічному дослідженні полегшувала передменструальний синдром.

В одному досліді люди, що відчували аромат свіжої кави чи випічки, були більш приязними й готовими допомогти незнайомцям, ніж ті добровольці, які не зазнали жодного впливу.

Приємні нам запахи впливають також на продуктивність і творчі здібності - ця відома з буденного досвіду річ підтверджена науковцями.

Жінки загалом чутливіші до запахів, ніж чоловіки

Якщо ми вперше виконуємо завдання у приміщенні з приємним запахом, то наступні рази ми його робитимемо значно краще, якщо пахне так само.

Якщо хтось не може взятись до роботи без кави, то, може, справа не в кофеїні, а саме в улюбленому ароматі, що запускає креативність.

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Феномен Пруста і повсякденність

Вплив запахів на настрій і здоров'я - це не лише ароматерапія.

Феномен Пруста наразі вивчають задля використання у медичній практиці.

Досліди показали, що люди почувались спокійнішими, щасливішими і піднесенішими, коли відчували не просто приємний запах, а той, що саме в них викликає автобіографічні спогади.

Ностальгія, яку породжують давно знайомі запахи, може навіювати щем і сум. Проте її вважають корисною для психіки.

Запахи можуть викликати тривогу аж до посттравматичного синдрому

Ностальгія допомагає нам відчувати зв'язок із минулим та з іншими людьми і навіть підвищує самооцінку та оптимізм.

Подібний ефект має сумна музика чи та, яку ми слухали замолоду.

Але запахи - найпотужніший чинник у пробудженні ностальгійних спогадів.

Такі спогади змінюють не лише настрій, а й об'єктивніші показники здоров'я.

Запахи, що породжували приємні автобіографічні ремінісценції, зменшували частоту серцевих скорочень та робили дихання глибшим і рівнішим. Це вважають ознаками зниження стресу.

Мозок може також впливати на роботу імунної системи. Завдяки улюбленим віддавна запахам в крові піддослідних знижувався рівень маркерів запалення.

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Іншим використанням феномену Пруста є боротьба із залежностями.

Кілька досліджень виявили, що певні запахи зменшують у хронічних курців бажання закурити чергову цигарку. А люді, схильні "заїдати стрес", істотно менше прагнули калорійних продуктів.

Вважають, що запахи дарують відчуття комфорту та безпеки, й тим гасять прагнення здобути заспокоєння в курінні чи солодощах.

Також припускають, що запахи "дієтичної" їжі нагадують стресовим ласунам про те, що не варто переїдати. Просто запах їжі сприяв відчуттю ситості і допомагав вчасно спинитись.

Але навіть приємні, але пов'язані з поганими спогадами запахи, можуть викликати тривогу аж до посттравматичного синдрому.

У таких людей певні запахи дуже активували амигдалу та префронтальну кору головного мозку.

Подібні спалахи травматичних спогадів не минають з роками, й поштовхами для них часто стають саме запахи, які людина відчувала під час жахливого досвіду.

Чи людина обере косметику з певним ароматизатором, залежить від того, чи нагадує той запах про щось у минулому.

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Дослідження показують, що люди схильні робити вибір на користь продуктів, які пробуджують автобіографічні спогади.

Феномен Пруста може стати в нагоді навіть спортсменам.

Крістофер Бергланд, атлет і письменник, каже, що у своїх тренуваннях він використовує запахи для налаштування тіла і свідомості.

Для нього, наприклад, джерелом бадьорості й натхнення на тренування у сірі зимові дні є запах сонцезахисного крему, що переносить його подумки в літо.

Він радить знайти кожному той запах, що означає активність і рішучість, й щоразу їх пробуджуватиме. Навіть якщо це буде не найкращій у світі запах кімнати для переодягання.