Чому запахи пробуджують спогади?
Запах бабусиної хати чи маминого рулету з корицею переносять нас в минуле і пробуджують цілі історії, що ховались в пам'яті.
Чому саме запахи так легко здіймають хвилю спогадів? Цьому явищу є назва - феномен Пруста, - наукове пояснення і навіть практичне застосування.
Феномен Пруста
Запах розм'якшеного в липовому чаї кексу-"мадленки" навіяв дорослому Марселю Прусту сповнені деталей спогади дитинства, що здавалися геть забутими.
Цей літературний епізод подарував назву пробудженню запахами згадок про минулі події - феномен Пруста.
На відміну від спогадів, породжених словами чи образами, феномен Пруста стосується переважно подій дитинства і є значно яскравішим та емоційнішим.
Феномен Пруста стосується не будь-яких запахів, а лише тих, які ми відчували час від часу і нетривало, як-от аромат святкової випічки чи парфумів першого кохання.
Виявляється, що для нашого гарного самопочуття корисні хвиля спогадів і охоплення ностальгією. Запахи, спогади, психічні відчуття і робота серця та імунної системи дивовижно пов'язані.
Ефект від запахів випереджає усвідомлення корою головного мозку того, чому ж ми відчуваємо саме зараз саме ці емоції. Навіяні запахами спогади можуть заспокоїти і зменшити запалення, а водночас - навіть спровокувати посттравматичний синдром.
Як ми сприймаємо запахи
Виділяють два типи сприйняття запахів - упізнавання запаху та породження автобіографічних спогадів.
Жінки загалом чутливіші до запахів, ніж чоловіки.
Нюхові цибулини є частиною лімбічної системи мозку. Ця система - сукупність еволюційно стародавніх ділянок, що відповідають за емоції та відчуття безпеки.
Інформація про запахи іде напряму до гіпокампу - він формує асоціативну пам'ять, та амигдали - вона обробляє чуттєві спогади і формує емоційну пам'ять.
Звідти сигнал іде напряму в таламус - ще один регіон, що визначає нашу уважність і пріоритети.
Саме тому ми зважаємо на запахи мимоволі і не можемо їх ігнорувати. Зір та слова таких привілеїв не мають.
Лише коли сигнали про запахи надходять до кори півкуль, ми можемо їх усвідомити.
Нюх важливий не лише для диких тварин, а й для людей.
Вважається, що у виборі сексуальних партнерів люди певною мірою керуються запахами.
Діти починають вивчати запахи ще в утробі матері і згодом надають перевагу тим, які не викликали в матері стресу.
Немовлята пам'ятають ті запахи, що супроводжують пестощі батьків, й заспокоюються від них.
А погіршення сприйняття запахів вважають одним із передвісників хвороб Альцгеймера та Паркінсона.
Люди із спектром аутичних порушень також погано розрізняють аромати.
Близько 10% здорових людей мають стан алекситимії, коли важко розпізнати власні і чужі емоції й добрати до них слова. Таким людям також притаманна нечутливість до запахів.
Користь ароматів
Давня практика ароматерапії використовує запахи для модуляції емоцій та станів тіла.
Так, наприклад, у більшості західних людей відчуття щастя викликає запах ванілі, бадьорості - аромати цитрусових, а лаванду вважають заспокійливою.
На Сході запахом умиротворення є ясмин, а з енергійністю та щастям пов'язують аромат троянди.
Клінічні дослідження показали певну ефективність ароматерапії й масажу при доланні депресії. Але в онкохворих це навпаки збільшувало тривожність.
Інгаляція маслом лаванди в клінічному дослідженні полегшувала передменструальний синдром.
В одному досліді люди, що відчували аромат свіжої кави чи випічки, були більш приязними й готовими допомогти незнайомцям, ніж ті добровольці, які не зазнали жодного впливу.
Приємні нам запахи впливають також на продуктивність і творчі здібності - ця відома з буденного досвіду річ підтверджена науковцями.
Якщо ми вперше виконуємо завдання у приміщенні з приємним запахом, то наступні рази ми його робитимемо значно краще, якщо пахне так само.
Якщо хтось не може взятись до роботи без кави, то, може, справа не в кофеїні, а саме в улюбленому ароматі, що запускає креативність.
Феномен Пруста і повсякденність
Вплив запахів на настрій і здоров'я - це не лише ароматерапія.
Феномен Пруста наразі вивчають задля використання у медичній практиці.
Досліди показали, що люди почувались спокійнішими, щасливішими і піднесенішими, коли відчували не просто приємний запах, а той, що саме в них викликає автобіографічні спогади.
Ностальгія, яку породжують давно знайомі запахи, може навіювати щем і сум. Проте її вважають корисною для психіки.
Ностальгія допомагає нам відчувати зв'язок із минулим та з іншими людьми і навіть підвищує самооцінку та оптимізм.
Подібний ефект має сумна музика чи та, яку ми слухали замолоду.
Але запахи - найпотужніший чинник у пробудженні ностальгійних спогадів.
Такі спогади змінюють не лише настрій, а й об'єктивніші показники здоров'я.
Запахи, що породжували приємні автобіографічні ремінісценції, зменшували частоту серцевих скорочень та робили дихання глибшим і рівнішим. Це вважають ознаками зниження стресу.
Мозок може також впливати на роботу імунної системи. Завдяки улюбленим віддавна запахам в крові піддослідних знижувався рівень маркерів запалення.
Іншим використанням феномену Пруста є боротьба із залежностями.
Кілька досліджень виявили, що певні запахи зменшують у хронічних курців бажання закурити чергову цигарку. А люді, схильні "заїдати стрес", істотно менше прагнули калорійних продуктів.
Вважають, що запахи дарують відчуття комфорту та безпеки, й тим гасять прагнення здобути заспокоєння в курінні чи солодощах.
Також припускають, що запахи "дієтичної" їжі нагадують стресовим ласунам про те, що не варто переїдати. Просто запах їжі сприяв відчуттю ситості і допомагав вчасно спинитись.
Але навіть приємні, але пов'язані з поганими спогадами запахи, можуть викликати тривогу аж до посттравматичного синдрому.
У таких людей певні запахи дуже активували амигдалу та префронтальну кору головного мозку.
Подібні спалахи травматичних спогадів не минають з роками, й поштовхами для них часто стають саме запахи, які людина відчувала під час жахливого досвіду.
Чи людина обере косметику з певним ароматизатором, залежить від того, чи нагадує той запах про щось у минулому.
Дослідження показують, що люди схильні робити вибір на користь продуктів, які пробуджують автобіографічні спогади.
Феномен Пруста може стати в нагоді навіть спортсменам.
Крістофер Бергланд, атлет і письменник, каже, що у своїх тренуваннях він використовує запахи для налаштування тіла і свідомості.
Для нього, наприклад, джерелом бадьорості й натхнення на тренування у сірі зимові дні є запах сонцезахисного крему, що переносить його подумки в літо.
Він радить знайти кожному той запах, що означає активність і рішучість, й щоразу їх пробуджуватиме. Навіть якщо це буде не найкращій у світі запах кімнати для переодягання.