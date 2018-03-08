У Лондоні вимагають розслідувати 14 загадкових смертей: про кого йдеться?

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Депутати британського парламенту вимагають від очільниці міністерства внутрішніх справ Амбер Радд скликати в середу нараду надзвичайного комітету COBRA у зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля, провести ретельне розслідування 14 несподіваних або підозрілих смертей, що сталися на території Британії за останні роки.

Глава парламентського комітету з питань внутрішніх справ Іветт Купер у зверненні до глави МВС закликає доручити Національному кримінальному агентству Британії розслідування 14 смертельних випадків, які британська поліція не вважала підозрілими, але які спецслужби США вважають потенційно пов'язаними з Росією.

Про підозрілі смерті 14 людей, які згадує в своєму зверненні Купер, йшлося в декількох частинах розслідування видання BuzzFeed, що вийшло влітку минулого року.

Більшість загиблих були так чи інакше пов'язані з бізнесменом Борисом Березовським (він також в списку) або колишнім співробітником ФСБ Олександром Литвиненком, який помер в Лондоні 2006 року в результаті отруєння полонієм.

Автори розслідування дійшли висновку, що до цих смертей могли бути причетні російські спецслужби або мафіозні угруповання, а британська поліція визнала їх самогубствами або нещасними випадками, щоб не сваритися з Росією.

Метью Панчер

Дата смерті: 4 травня 2016 року

Експерт з радіації Метью Панчер працював в британському агентстві з охорони здоров'я і був одним з експертів у справі Литвиненка ⁠- оцінював рівень радіоактивного зараження його рештків.

Наприкінці 2015 року Панчер поїхав до Росії вивчати вплив радіації на атомному об'єкті "Маяк" в Челябінській області, а коли повернувся - впав у депресію. За словами родичів, він втратив інтерес до всього і говорив, що його можуть відправити до в'язниці через допущену їм математичну помилку.

У травні 2016 року тіло Панчера з множинними ножовими пораненнями виявили на кухні його будинку в Оксфорді. За висновком поліції та коронера, смерть чоловіка визнали самогубством.

Опитані кореспондентами BuzzFeed родичі і друзі Панчера (вісім людей) заявили, що не вірять у версію про суїцид.

Патологоанатом Ніколас Хант заявив виданню, що на руках пана Панчера були поверхневі рани, які він міг отримати, захищаючись від можливого вбивці. Однак поліція не знайшла доказів того, що в будинку був сторонній, зазначає BuzzFeed.

Колишній офіцер Скотленд-Ярду під час розмови з журналістами припустив, що депресія Панчера могла бути викликана штучно - за допомогою хімічних препаратів.

Скот Янг

Дата смерті: 8 грудня 2014 року

Копирайт изображения Getty Images Image caption Скот Янг з подругою Ноель Рено в квітні 2013 року

Британський бізнесмен Скот Янг мав девелоперський бізнес в Росії. Як писав BuzzFeed, він був одним з елементів вузької мережі партнерів, які допомогли Борису Березовському, який втік до Британії, вивести гроші через офшорні трасти і служили прикриттям для його угод в Лондоні і Москві.

Протягом декількох років Янг нібито розповідав друзям, родичам і поліції, що на нього полює "команда російських кілерів" - з того часу, як його фінансовий стан раптово погіршився в процесі угоди, яка стосувалась московської нерухомісті.

Крім того, за даними BuzzFeed, незадовго до смерті він навіть звернувся за захистом до одного з місцевих кримінальних угруповань.

8 грудня 2014 року Янг випав з вікна квартири своєї подруги Ноель Рено, розташованої на четвертому поверсі будинку в центрі Лондона. Його мертве тіло знайшли нанизаним на штирі металевої огорожі будівлі. У поліції заявили, що не розглядають смерть Янга як підозрілу.

Однак родичі Янга заявили BuzzFeed, що деякі обставини його загибелі можуть вказувати на стороннє втручання. Наприклад, всі камери вуличного спостереження в момент його смерті були спрямовані в іншу сторону.

Джерела видання в американських спецслужбах заявили, що повідомляли МІ-6 про те, що смерть Янга може бути пов'язана з Росією.

Пол Касл, Роббі Кертіс і Джонні Елічаофф

Дати смерті: листопад 2010 - листопад 2014 року

Ще троє загиблих - Пол Касл, Роббі Кертіс і Джонні Елічаофф - були друзями і діловими партнерами Скота Янга.

Касл помер в листопаді 2010 року, Кертіс - в грудні 2012 року, а Елічаофф - в листопаді 2014 року. Всі вони - за версією слідства - наклали на себе руки.

Друзі торговців нерухомістю Касла і Кертіса сказали BuzzFeed, що вони нарвалися на неприємності, здійснюючи ризиковані угоди з "гангстерами, пов'язаними з російською мафією".

Колишній менеджер групи Tears for Fears бізнесмен Елічаофф наклав на себе руки, після того як втратив всі заощадження в результаті невдалої нафтової угоди.

За словами неназваних американських чиновників, з якими розмовляв BuzzFeed, британські спецслужби запитували у них інформацію про зв'язок смертей Касла, Кертіса і Елічаоффа з Росією.

Борис Березовський

Дата смерті: 23 березня 2013 року

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Відомий підприємець Борис Березовський був одним з найбільших бізнесменів Росії в 1990-і роки і грав тоді активну політичну роль.

У 1996 році він брав активну участь у президентській кампанії Бориса Єльцина, а потім - в кампанії з обрання президентом Володимира Путіна.

Однак влітку 2000 року на знак незгоди з політикою Путіна він відмовився від мандата депутата Держуми, а восени під тиском Кремля виїхав з Росії.

2003 року Березовський отримав політичний притулок у Великій Британії.

У Росії бізнесмена заочно визнали винним в шахрайстві і відмиванні грошей . Його засудили до позбавлення волі на 13 років.

Путін розповідав, що Березовський писав йому листи з проханням пробачити його і дозволити повернутися до Росії.

23 березня 2013 року тіло 67-річного опального олігарха виявив в будинку його колишньої дружини в графстві Беркшир його охоронець, якому довелося виламувати двері ванної.

Практично відразу британська поліція, яка розслідує обставини смерті Березовського, заявила, що у неї немає підстав підозрювати участь будь-якої третьої сторони в його смерті.

Однак обставини смерті Березовського досі загадкові, а інформація, що доступна суспільству, суперечлива і рясніє білими плямами. У березні 2014 року коронер виніс відкритий вердикт, підсумувавши, що причину смерті остаточно встановити неможливо.

Олександр Перепілічний

Дата смерті: 10 листопада 2012 року

У листопаді 2012 року тіло Перепілічного виявили неподалік від орендованого ним будинку в графстві Суррей. Бізнесмен вийшов на пробіжку, несподівано впав і помер.

Патологоанатоми кілька разів безуспішно намагалися встановити причину смерті російського підприємця. Поліція графства Суррей смерть Перепілічного підозрілою не вважала.

У червні 2017 року експерти з отрут на дізнанні в Центральному кримінальному суді Лондона Олд-Бейлі заявили, що виключати злий умисел у смерті Перепілічного - не можна.

Провівши додаткові аналізи експерти виявили в організмі 44-річного бізнесмена сліди, які можуть вказувати на отруєння рідкісною отрутою, яку виготовили з рослини Gelsemium Elegans.

Гельземій, що росте в Китаї і Південно-Східній Азії, відомий під назвою "розбивач сердець", оскільки сік його листя при вживанні всередину може викликати серцевий напад.

"Перепілічний помер або в результаті аритмії або серцевого нападу, або ж був отруєний", - заявив токсиколог Пол Райс.

Відомо, що в день смерті Перепілічний повернувся з короткої поїздки в Париж, де зустрічався з українською дизайнеркою Ельмірою Мединською.

Мединська, з якої вдалося поспілкуватись Buzzfeed, розповіла, що Перепілічний нервував - у нього тряслися руки, він багато пив.

Британська поліція Мединську так і не допитала.

Гарет Вільямс

Дата смерті: 16 серпня 2010 року

Спеціаліста з Британського центру урядового зв'язку (GCHQ) Гарет Вільямс за кілька місяців до смерті прикомандирували до МІ-6.

За словами двох високопоставлених джерел BuzzFeed в британській поліції, частина його роботи фокусувалася на Росії. За словами іншого джерела, Вільямс допомагав Агентству національної безпеки (АНБ) США відстежувати міжнародні маршрути відмивання грошей, що використовуються організованими злочинними групами, включно з мафіозними осередками, що базувалися в Москві.

Оголене тіло Вільямса виявили в закритій спортивній сумці у ванній його лондонської квартири. За версією британських слідчих, Вільямс сам заліз в сумку з метою отримання сексуального задоволення, але не зміг з неї вибратися і задихнувся.

Вивчивши вміст комп'ютера Вільямса, слідчі прийшли до висновку, що він захоплювався бандажем і трансвестизмом. У його квартирі зберігалася колекція жіночого дизайнерського одягу, перуки і декоративна косметика.

Незалежний коронер у звіті зазначила, що смерть Вільямса могла статися за "злочинного посередництва". Як повідомив BuzzFeed високопоставлений співробітник МІ-6, який працював у відомстві на момент смерті Вільямса, цей висновок був не таким, якого хотів уряд, оскільки в ньому було припущення про існування якоїсь змови.

BuzzFeed також звернув увагу на те, що попри літню погоду в квартирі Уїльямса було увімкнене опалення. Інспектор у відставці Колін Саттон в розмові з виданням припустив, що його увімкнув хтось спеціально, щоб прискорити процес розкладання тіла і приховати докази.

Крім того, видання підкреслювало, що поліція не знайшла відбитків пальців або слідів ДНК Вільямса на сумці і замку, а ключ від нього лежав під його тілом.

На думку Саттона, хтось "попрацював" на місці злочину: стер відбитки пальців і сліди ДНК, знищив докази і залишив підроблені докази.

Бадрі Патаркацишвілі

Дата смерті: 12 лютого 2008 року

Копирайт изображения Getty Images Image caption Патаркацишвілі помер через місяць після участі у виборах президента Грузії

Грузинський бізнесмен Бадрі Патаркацишвілі був діловим партнером і найближчим соратником Бориса Березовського.

До 2001 року Патаркацишвілі займався бізнесом в Росії, в 1995-2001 роках обіймав керівні посади на телеканалах ОРТ і ТБ-6.

У липні 2001 року генпрокуратура Росії звинуватила його в організації втечі з-під варти колишнього першого заступника генерального директора "Аерофлоту" Миколи Глушкова.

Патаркацишвілі поїхав до Грузії. Російська влада оголосила його в міжнародний розшук. Росія кілька разів безуспішно намагалася домогтися від Грузії видачі бізнесмена.

У січні 2008 року Патаркацишвілі взяв участь у виборах президента Грузії, на яких посів третє місце.

У лютому того ж року він помер від серцевого нападу в своєму будинку в передмісті Лондона.

Юрій Голубєв

Дата смерті: 7 січня 2007 року

Копирайт изображения Itar-tass Image caption Юрій Голубєв (праворуч) був одним із співзасновників нафтової компанії ЮКОС

Юрій Голубєв був одним із засновників нафтової компанії ЮКОС і найдавніших партнерів Михайла Ходорковського.

З 2000 до 2005 рік Голубєв входив до ради директорів ЮКОСа. Влітку 2003 року нетривалий час очолював Group Menatep.

Після винесення вироків Ходорковському і Платону Лебедєву він переїхав до Британії. У січні 2007 року його знайшли мертвим у власній лондонській квартирі.

Серед можливих причин смерті Голубєва називали серцевий напад. У Скотланд-Ярді заявили, що не бачать підстав вважати його смерть підозрілою.

BuzzFeed з посиланням на співробітників розвідслужб США писав, що британські спецслужби таємно попросили в американських колег інформацію, про те, що позв'язує смерть Голубєва і Патаркацишвілі з Росією.

Деніел Макгрорі

Дата смерті: 20 лютого 2007 року

Журналіст The Times Деніел Макгрорі, багато і детально писав про смерть Литвиненко, помер за п'ять днів до виходу в ефір документального фільму про справу колишнього співробітника ФСБ за його участі.

На ще одну людину, яка брала участь в цьому фільмі, американського консультанта з питань безпеки Пола Джойала напали біля його будинку незабаром після показу стрічки. Двоє невідомих відкрили по ньому вогонь, Джойал вижив.

Сім'я Макгрорі впевнена, що він помер з природних причин. Родичі розповіли BuzzFeed, що в результаті розтину встановили, що у нього стався крововилив у мозок через збільшення серця.

Водночас чотири джерела в американських спецслужбах повідомили BuzzFeed, що британські контррозвідники вирішили пильніше придивитись до справи МакГрорі, запитавши в американських розвідслужб інформацію про смерть Макгрорі в контексті замовного вбивства.

Ігор Пономарьов

Дата смерті: 30 жовтень 2006 року

Постійний представник Росії в Міжнародній морській організації (IMO) Ігор Пономарьов помер в Лондоні напередодні запланованої зустрічі з Олександром Литвиненком і Маріо Скарамеллой, який розслідував корупційні зв'язки між російськими спецслужбами і італійськими політиками.

Пономарьову раптово стало погано, коли він був в опері. За свідченнями очевидців, перед смертю Пономарьов скаржився на сильну спрагу і випив кілька літрів води.

Як відзначали експерти-токсикологи, сильна спрага є одним із симптомів отруєння талієм. Спочатку припускали, що саме цією речовиною отруїли Литвиненка.

Офіційною причиною смерті дипломата назвали інфаркт, тіло в терміново доставили в Росію.

BuzzFeed з посиланням на чотирьох високопоставлених джерел в розвідці писав, що у американських спецслужб є інформації про те, що Пономарьова убили.

Стівен Кертіс

Дата смерті 3 березня 2004 року

Британський повірений Стівен Кертіс, як писав BuzzFeed, допоміг Березовському і Патаркацишвілі вивести з Росії до Великої Британії мільярд фунтів. Він вклав їх в траст New World Value Fund і отримав 18 млн доларів комісійних.

За даними видання, перед тим, як приватний вертоліт Кертіса зазнав катастрофи, йому надходили погрози про вбивство.

Стівен Мосс

Дата смерті: 22 вересня 2003 року

Юриста Стівен Мосс найняли Березовським і Патаркацишвілі для угоди по Devonia.

Мосс помер від серцевого нападу у 46 років.

"Хоча публічно заявлялося, що смерть Кертіса і Мосса не викликає підозр, а дружина Мосса вважає, що він помер своєю смертю, тепер BuzzFeed може оголосити, що МІ-в витребували від розвідки США дані щодо підозр, що обох юристів вбили", - йшлося в матеріалах онлайн-видання.